Варшава нагнетает военный психоз на белорусской границе

В восточные воеводства Польши стянуто 15 тысяч военных, не считая пограничной стражи и полиции

На границе Польши с Белоруссией – взрывоопасная ситуация. Миграционный кризис длится с конца весны. Варшава попыталась отгородиться от нелегалов километрами колючей проволоки и переброской солдат на границу, но мигранты все равно рвутся в Евросоюз. В середине октября берлинская полиция проинформировала, что с августа через польские заслоны в Германию просочились около 4 тысяч мигрантов. Большинство нелегалов – из Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, стран, где мирная жизнь была взорвана интервенцией Запада.

Мигранты на границе с Польшей. Фото: rp.pl

С 8 ноября из Польши постоянно поступают сообщения о том, что крупные группы мигрантов скапливаются на пограничной полосе и готовятся к прорыву. В ночь с 9 на 10 ноября сотни беженцев смогли преодолеть заграждение и проникли в Польшу. На следующий день была совершена новая попытка; чтобы ее пресечь, солдаты стреляли в воздух. Всего в восточные воеводства Польши стянуто 15 тысяч военных, не считая пограничной стражи и сил полиции. Ещё в октябре к границе перебросили танки и артиллерию. Президент Анджей Дуда проводит экстренные совещания с силовиками.

Мощная информационная волна поднята в СМИ. Активную роль в этой кампании играют отставные польские генералы. Бывший командир спецподразделения «Гром» генерал Роман Полько уверен , что беженцев тренировали Силы специальных операций Белоруссии. Другой отставник, бывший главком сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак твёрдо знает , что мигранты вооружены и в любой момент могут начать стрелять. Кстати, это Скшипчаку принадлежат слова : «Русские безжалостны. Они сожгут все дотла».

Под стать генералам и политики. Депутат Сейма Роберт Винницкий, лидер ультранационалистического «Национального движения», заявил , что польские солдаты имеют законное право открывать огонь по мигрантам. В риторике не уступает радикалам премьер Моравецкий.

Премьер Речи Посполитой выступает в Сейме. Фото: gov.pl/web/premier

9 ноября, выступая в Сейме, Моравецкий провозгласил , что миграционный кризис создал Кремль, чтобы продемонстрировать решимость своих планов восстановить Российскую империю (читай: поглотить Польшу), и поляки должны бороться с этим изо всех сил. Моравецкий даже упрекнул Турцию в том, что она помогает «двум диктаторам» (Путину и Лукашенко) в организации кризиса.

Польша не успокаивается. Правительство намерено полностью разорвать отношения с Белоруссией, закрыть пункты пропуска и прекратить торговлю с восточной соседкой. Ситуация сознательно доводится до точки кипения. Еще в сентябре спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарынь рассказывал о «снайперах КГБ» и «белорусских десантниках», засевших на границе. В первые ноябрьские дни поляки устроили новую провокацию: Белоруссию обвинили в том, что её пограничники с оружием в руках зашли на польскую территорию. В МИД вызвали временного поверенного в делах Белоруссии, Пограничная стража потребовала от соседей объяснений. Gazeta Polska Codziennie, обслуживающая партию «Право и справедливость», 4 ноября вышла с аршинным заголовком: «"Зелёные человечки" в Польше».

С сентября в пограничных воеводствах введен режим чрезвычайного положения, оппозиционных политиков и журналистов туда не пускают.

Польские военные и пограничники на посту

Нельзя не заметить, что обострение на границе (реальное или мнимое) выгодно польским властям и лично Ярославу Качиньскому. Позиции партии «Право и справедливость» неустойчивы, рейтинги падают, оппозиция в лице «Гражданской платформы» укрепляется. Партия Качиньского пытается поднять авторитет, выставляя себя защитницей Польши от нашествия варваров. Мигрантов с Ближнего Востока по очереди изображали зоофилами, педофилами, террористами. На либералов из «Гражданской платформы», требующих, чтобы мигрантов не били, не применяли против них слезоточивый газ, работающие на Качиньского СМИ наклеили ярлыки «агентов Кремля» и «пятой колонны Лукашенко».

Есть у кризиса на границе и внешнеполитический аспект. В последние месяцы отношения Варшавы с Брюсселем заметно ухудшились. Курс консерваторов, находящихся у власти в Польше, раздражает евробюрократию и на Польшу давят всё сильнее, угрожая урезать финансирование из фондов ЕС. Октябрьский саммит Евросоюза проходил бурно, Моравецкий заявил, что Еврокомиссия хочет развязать третью мировую войну, целью которой станет Польша. В этих условиях кризис на границе позволяет Варшаве сбить накал конфронтации с Брюсселем: ещё вчера Польша была паршивой овцой Евросоюза, сегодня она авангард ЕС и НАТО, отстаивающий рубежи «свободного мира».

И трюк удался. Солидарность с Польшей выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МВД соседней Германии Хорст Зеехофер призвал к поддержке Речи Посполитой. Положение на польско-белорусской границе обсудили президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 10 ноября Варшаву посетил председатель Европейского совета Шарль Мишель, назвавший происходящее «гибридной и недостойной атакой» и пообещавший Белоруссии новые санкции. ЕС собирается выделить Варшаве средства для замены колючей проволоки стационарным заграждением. Это будет забор высотой пять метров по всей восточной границе Польши.

Шарль Мишель и Матеуш Моравецкий. gov.pl/web/premier

Своих сиюминутных целей режим Качиньского, кажется, достиг. Конфликт с Евросоюзом отошёл на задний план, коллективный Запад сейчас «спасает» Польшу. По инициативе Франции, Эстонии и Ирландии кризис на польско-белорусской границе в закрытом режиме обсудит Совет Безопасности ООН. Международная поддержка создаёт у поляков соблазн выжать из ситуации максимум. Тот же Станислав Жарынь намекнул что кризис затянется надолго.