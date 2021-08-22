Варшава делит прибывающих в Польшу беглецов из Афганистана на людей первого и второго сорта

Соответствующее заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак. С начала августа в Польшу с территории Белоруссии пытались нелегально проникнуть более 2 тыс. граждан Ирака и Афганистана. 20 августа было зафиксировано 100 попыток незаконного проникновения в Польшу, задержаны 27 мигрантов.

На помощь пограничникам прибыли подразделения Войска Польского. Они установили на границе 100-километровый забор из колючей проволоки и хотят добавить к нему ещё 50 километров.

21 августа премьер Польши Матеуш Моравецкий обсудил обострившуюся миграционную проблему с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. «На нашей границе с Белоруссией происходят тревожные события, но наши службы полностью контролируют ситуацию. Ни Европейская комиссия, ни я не имеем ни малейших сомнений, что это запланированная акция режима Александра Лукашенко. У нас есть доказательства», – заявил Моравецкий.

Доказательством Варшава считает видеокадры, на которых белорусские пограничники сопровождают мигрантов к польской границе. Минск уже ответил, что раз Брюссель прекращает финансирование совместного проекта по сдерживанию нелегальной миграции через Белоруссию, Минск не считает себя обязанным действовать в одиночку. Теперь мигранты – проблема Евросоюза, и в частности Польши, а не Белоруссии. Тем более что Польша не только горячо поддержала введение санкций против Белоруссии, но и участвовала в операциях США и НАТО в Ираке и Афганистане, спровоцировавших исход населения оттуда.

А на фоне этих событий самолёты с беженцами из Афганистана продолжают прибывать в Польшу. Авиамаршрутом Кабул – Варшава прилетели уже 260 человек. Полякам как союзникам США хочешь не хочешь, а надо теперь расхлёбывать последствия 20-летней оккупации Афганистана и заполошного ухода американцев из этой страны. А беглецы, следующие через белорусско-польскую границу, ничем не хуже тех, что летят в Варшаву из Кабула самолётами.