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Варшава дает поводы Москве отправить боевой флот к "Северному потоку-2"

21 апреля 2021, 22:50  •  82 • Политика
Фото: Jens Buttner / dpa / www.globallookpress.com
Поляки используют свои суда для провокаций РФ в попытке доказать, что проект является политическим инструментом
Варшава провоцирует Москву своими действиями в районе строительства "Северного потока-2" в датских водах на Балтике на отправку туда кораблей ВМФ РФ, чтобы потом заявить, что этот проект не экономический.
Такую точку зрения высказал эксперт рынка энергетики Игорь Юшков, комментируя информацию о блуждании польских военных и гражданских судов вблизи укладки труб российско-немецкого газопровода и инцидент столкновения одного из них со снабженцем "Владислав Стрижев".
Сейчас строительство "СП-2" находится под серьезным давлением со стороны Вашингтона, однако санкционная дубина американцев лишь притормаживает процесс, но остановить его никак не может. Вот европейские подпевалы заокеанского хозяина и устраивают свои провокации в зоне достройки проекта.
Особенно стараются поляки, которые рискнули на опасные маневры против российских трубопрокладчиков. Юшков подчеркнул, что такого раньше никогда не было, чтобы в зоне строительства какого-либо морского газопровода так активно летали военные вертолеты, всплывали подлодки, а рыболовецкие шхуны шли на таран.
"Пока эти провокации есть. Я думаю, что смысл их заключается в том, чтобы заставить Россию вывести свой военный флот для охраны судов-трубоукладчиков, чтобы потом сказать: "Смотрите, мы вас предупреждали, что "Северный поток – 2" – это не экономический проект, а военно-политический", – пояснил эксперт.
По его мнению, Россия на такие действия не станет отвечать, чтобы подтвердить свою позицию, что "СП-2" является чисто коммерческой трубой. Одновременно Юшков прогнозирует новые антироссийские санкции со стороны Евросоюза из-за эскалации конфликта в Донбассе. Он напомнил, что ранее Брюссель вводил рестрикции в адрес Москвы только за Крым и события в мятежном шахтерском крае.
Шатания польских судов вдоль стройки "Северного потока-2" вынудило компанию-оператора проекта обратиться за помощью в Берлин. В результате на прошлой неделе береговой патрульный самолет Бундесвера провел инспекцию над Балтийским морем зоны укладки газопровода на предмет возможного пребывания рядом с судами проекта иностранных подлодок.

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