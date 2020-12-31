Варламов поковырялся ножичком в ране Донбасса: "Противно и обидно"

Блогер Илья Варламов перед Новым годом решил рассказать своим подписчикам о жизни в Донбассе. Поскольку сейчас народные республики закрыты на карантин, то Варламов нашёл местных, которые помогли раскрыть, чем живёт независимый Донбасс.

Впрочем, стилистика ролика была понятна из названия, отмечает автор "Новороссии" Алексей Топоров.

"Оно как бы изначально настраивает на нужный эмоциональный фон - "Донбасс: война, изоляция, безысходность | Новости никому не нужного региона". То есть ад, треш, уныние и суицид. Надо заметить, что автор и время года для съёмки подгадал более чем подходящее: в первые месяцы зимы Донбасс обычно сер и уныл, и пожухлую травку едва присыпает скудненький мучнистый снежок", - поясняет Топоров.

По его мнению, видео было снято по пропагандистским лекалам - серое небо, унылые люди со впалыми щеками, разбитые здания, ошмётки луганского аэропорта.

Впрочем, "картинку" дополнил и сам блогер, отвешивая комментарии в духе того, что независимый Донбасс перешёл под власть бандитов, экономическая программа которых заключалась в том, чтобы клянчить деньги у России.

По сути, отмечает Топоров, блогер ковыряется ножичком в раскрытой ране, словно "айдаровец" ("Айдар" - организация, деятельность которой запрещена в РФ), допрашивающий пленного и раненого ополченца.

Автор "Новороссии" отмечает, что эти рассуждения Варламова несут очевидный пропагандистский эффект.

"Перед нами вполне себе убеждённый пропагандист, который чётко знает, что хочет. В том числе и от ролика про ЛДНР. Не случайно же он закончил его пожеланием Донбассу вернуться в состав Украины", - добавил Топоров.

Несмотря на то что жители Донбасса напрямую говорили о готовности воссоединиться с РФ, о желании, чтобы закончилась война, Варламов не стал учитывать это как факт.

"Противно и обидно, что чувствами и эмоциями наших людей играет манипулятор, выступающий на стороне откровенно антироссийских и антирусских сил. Под видом борьбы за все хорошее", - резюмирует Топоров.