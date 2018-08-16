«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил граждан России

В ближайшие несколько лет в России необходимо увеличить размеры пенсий до 20-25 тысяч. Об этом заявил в среду председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, который принял участие в рабочем совещании по подготовке слушаний, которые пройдут 21 августа.

По словам спикера, к изучению данного вопроса нужно также привлечь представителей делового сообщества и институтов гражданского общество, экспертов и парламентариев.

«Потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», - подчеркнул он.

Володин уверен в том, что дефицит Пенсионного фонда России будет только расти. В результате может сложиться ситуация, когда ПФР не будет в состоянии решать поставленные перед ним задачи. То же самое можно сказать и о федеральном бюджете.

«Федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер - образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура», - подчеркнул он.

Отметим, что на встрече с жителями Саратовской области председатель Госдумы говорил совершенно иначе.

Как утверждал депутат, если пенсионная реформа не будет реализована, а дыру в бюджете ПФР не удастся закрыть, власти страны якобы могут рассмотреть вопрос о полной отмене выплаты госпенсий. Кроме того, Володин посоветовал гражданам активнее заниматься спортом.

«Будут у нас дальше государственные пенсии или нет - это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», - отметил депутат.

Подобная изменчивость ошарашила пользователей соцсетей.

«Володин входит в состав правительства? Может, он работает в профильном органе исполнительной власти? Забыл, где работает и перепутал, чем должен заниматься?» - спросил один из комментаторов.

Другие же предложили покрыть дефицит Пенсионного фонда России за счет урезания зарплат парламентариям.

«Он забыл сказать, в какой пятилетке собирается поднимать! А вот урезать зарплаты всем чиновникам по всей стране до МРОТа нужно уже в этом году! Тогда и будет хватать денег на все», - подчеркнули они.

«Совершенно согласен. И именно за счет зарплат депутатов ГД и СФ», - добавил другой пользователь.

«Эта такая вариация схемы Понци: если не удалось выполнить прошлые обещания, то надо срочно обещать много новых», - мрачно пошутили в социальных сетях.

Напомним, в июле 2018 года депутаты Госдумы России одобрили в первом чтении предложенный правительством Дмитрия Медведева законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Инициативу также хотят дополнить мерами по защите пожилых людей от дискриминации на рабочем месте, а также программой по переобучению.

В окончательном виде документ может быть принят уже осенью 2018 года.