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«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил граждан России
16 августа 2018, 00:40 • 41 • Политика
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин внезапно изменил свой подход к пенсионной реформе.
В ближайшие несколько лет в России необходимо увеличить размеры пенсий до 20-25 тысяч. Об этом заявил в среду председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, который принял участие в рабочем совещании по подготовке слушаний, которые пройдут 21 августа.
По словам спикера, к изучению данного вопроса нужно также привлечь представителей делового сообщества и институтов гражданского общество, экспертов и парламентариев.
Володин уверен в том, что дефицит Пенсионного фонда России будет только расти. В результате может сложиться ситуация, когда ПФР не будет в состоянии решать поставленные перед ним задачи. То же самое можно сказать и о федеральном бюджете.
Отметим, что на встрече с жителями Саратовской области председатель Госдумы говорил совершенно иначе.
Как утверждал депутат, если пенсионная реформа не будет реализована, а дыру в бюджете ПФР не удастся закрыть, власти страны якобы могут рассмотреть вопрос о полной отмене выплаты госпенсий. Кроме того, Володин посоветовал гражданам активнее заниматься спортом.
Подобная изменчивость ошарашила пользователей соцсетей.
«Володин входит в состав правительства? Может, он работает в профильном органе исполнительной власти? Забыл, где работает и перепутал, чем должен заниматься?» - спросил один из комментаторов.
Другие же предложили покрыть дефицит Пенсионного фонда России за счет урезания зарплат парламентариям.
«Он забыл сказать, в какой пятилетке собирается поднимать! А вот урезать зарплаты всем чиновникам по всей стране до МРОТа нужно уже в этом году! Тогда и будет хватать денег на все», - подчеркнули они.
«Совершенно согласен. И именно за счет зарплат депутатов ГД и СФ», - добавил другой пользователь.
«Эта такая вариация схемы Понци: если не удалось выполнить прошлые обещания, то надо срочно обещать много новых», - мрачно пошутили в социальных сетях.
Напомним, в июле 2018 года депутаты Госдумы России одобрили в первом чтении предложенный правительством Дмитрия Медведева законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Инициативу также хотят дополнить мерами по защите пожилых людей от дискриминации на рабочем месте, а также программой по переобучению.
В окончательном виде документ может быть принят уже осенью 2018 года.
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