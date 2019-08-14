«Вариант спасения Порошенко»: против директора Госбюро расследований Украины намерены возбудить уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины обязано возбудить уголовное дело против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Соответствующее предписание вынес Соломенский суд Киева. На сегодняшний день ГБР расследует 11 уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент страны Пётр Порошенко. Эксперты допускают, что бывший глава Украины может провоцировать межведомственную борьбу, чтобы дискредитировать следствие. Правоохранительные органы в республике давно превратились в инструмент для решения «корыстных политических задач», констатируют аналитики.

Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом говорится в материалах инстанции. Высокопоставленного чиновника уличили в нарушении ст. 342 УК Украины, которая предусматривает наказание за невыполнение судебного решения.

В частности, Трубу подозревают в том, что он отказался открывать уголовное производство по требованию инстанции. Также указывается, что директор НАБУ Артём Сытник не внёс соответствующую информацию в Единый реестр судебных расследований. В связи с этим истец (в материалах не ракрывается его личность. — RT) попросил суд обязать НАБУ начать уголовное производство против Трубы.

С июня 2019 года в отношении директора ГБР также расследуется уголовное дело, которое курирует Генеральная прокуратура Украины. Чиновника подозревают в невыполнении решения Окружного административного суда Киева и другой «противоправной деятельности».

«Провоцирование межведомственной борьбы»

Государственное бюро расследований — это новый орган в правоохранительной системе Украины. Ведомство было учреждено 29 февраля 2016 года, однако его формирование заняло около полутора лет. 22 ноября 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР.

Бюро получило функции института досудебного расследования, которыми ранее обладала Генеральная прокуратура. Такой подход, как утверждается на сайте ГБР, «является стандартом объективного и беспристрастного расследования». В непосредственные обязанности сотрудников ведомства входят пресечение и расследование преступлений, которые совершили высшие должностные лица.

Глава ГБР Роман Труба

© dbr.gov.ua

Так, у ГБР есть право возбуждать дела против президента, его советников и помощников, главы кабмина, министров, народных депутатов, генерального прокурора, председателя Национального банка Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, судей, сотрудников правоохранительных органов и коллег из НАБУ.

В настоящее время ГБР открыло 11 уголовных производств, в которых фигурируют экс-президент Пётр Порошенко и другие высокопоставленные лица. Правда, генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что по всем производствам бывший глава государства проходит лишь как свидетель. Однако 12 августа адвокат экс-президента уточнил, что его подзащитный имеет статус свидетеля только по трём делам.

Бывший глава Украины несколько раз приходил на допрос в ГБР, но отказывался от проверки на детекторе лжи. Порошенко отрицает свою вину и утверждает, что государственное бюро действует в интересах бывшего замглавы администрации Виктора Януковича юриста Андрея Портнова, после обращения которого действительно был возбуждён ряд уголовных дел.

Источник RT в партии «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко. — RT) считает, что на ГБР якобы оказывается давление с целью уголовного преследования Порошенко. По его мнению, доказательством этому может служить требование Соломенского суда возбудить дело против директора государственного бюро.

«Роман Труба либо посадит Порошенко, либо сам угодит за решётку», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, директор ГБР утверждает, что его ведомство действует исключительно в рамках закона. В конце июля в своём Telegram-канале Труба написал, что Порошенко взял на вооружение «странную тактику информационной защиты».

По словам чиновника, экс-президент пытается делегитимизировать следствие. Например, Порошенко называет вопросы следователей глупыми и отрицает статус фигуранта в уголовных делах.

«Чёрное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять», — прокомментировал Труба поведение Порошенко.

В то же время источник RT в Народном фронте полагает, что экс-президент или его приближённые оказали влияние на Соломенский суд Киева. В результате инстанция обязала НАБУ возбудить уголовное дело против главы ГБР, который ранее считался «человеком Порошенко». Собеседник RT напомнил, что именно экс-президент назначил Трубу директором Государственного бюро расследований и теперь крайне недоволен его «изменой».

«Один из вариантов спасения Порошенко — провоцирование межведомственной борьбы на Украине. Насколько мне известно, НАБУ не хочет ссориться с ГБР, но Порошенко выгодно, чтобы силовики переругались между собой. Взаимные разбирательства дискредитируют следствие. И экс-президент надеется, что дело против него начнёт рассыпаться», — пояснил собеседник в Народном фронте.

В комментарии RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что Порошенко сохранил серьёзное влияние на судебную и правоохранительную системы Украины. По его словам, «назначенцы» экс-президента продолжают работать в силовом блоке, судах и органах госвласти.

«В решении Соломенского суда необходимо детально разбираться. Но чаще всего уголовные дела, которые возбуждаются по иску, используются для информационного давления и информационной дискредитации той или иной персоны. В данном случае это, видимо, Роман Труба», — подчеркнул Бортник.

«Борцы с коррупцией не ладят друг с другом»

Как отмечает источник RT в НАБУ, расследованию дел против Порошенко и его «подельников» может помешать хаос, который воцарился в правоохранительной системе Украины. За последние годы в стране появились новые антикоррупционные ведомства и управления, однако координация между ними по-прежнему не налажена, что и создаёт конфликтные ситуации.

«НАБУ уполномочено заниматься вопросами коррупции в высших органах власти, в том числе на уровне администрации президента и правительства. Но эти функции, по сути, дублирует ГБР. Сотрудники бюро могут не только проводить расследования против высокопоставленных должностных лиц, но и преследовать детективов антикоррупционных органов, включая НАБУ», — пояснил собеседник RT.

Сотрудники НАБУ

© nabu.gov.ua

В свою очередь, Руслан Бортник также обратил внимание на отсутствие на Украине системного подхода к борьбе со злоупотреблениями представителей элиты. По его подсчётам, в общей сложности антикоррупционной деятельностью занимаются восемь ведомств: ГБР, НАБУ, Специальная антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура, Военная прокуратура, Национальная полиция, МВД и СБУ.

Постпред Британии рассказала об «отчаянном положении» украинцев в Крыму «Пока что в борьбе с коррупцией выигрывают только сами коррупционеры. На содержание таких органов тратятся огромные деньги — по разным оценкам, от 3 млрд до 10 млрд гривен ежегодно. При этом борцы с коррупцией явно не ладят друг с другом. Мы уже видели конфликт между НАБУ и генпрокуратурой, а потом и специальной антикоррупционной прокуратурой», — подчеркнул Бортник.

В беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко подчеркнул, что текущая ситуация в правоохранительной системе Украины — следствие влияния США. В частности, под «надзором» американских специалистов происходило формирование НАБУ и ГБР. Последнее, как предполагалось, станет аналогом заокеанского ФБР.

«Все новые антикоррупционные органы были созданы по требованию Соединённых Штатов, которые рассчитывали таким образом контролировать украинскую элиту. Но американцы просчитались. В антикоррупционные ведомства проникли люди находящихся у руля Украины политиков, а также олигархов. Правоохранительные органы превратились в инструмент для делёжки власти и решения корыстных политических задач», — резюмировал Ищенко.