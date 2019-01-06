Варфоломей вручил Украине томос об автокефалии под бандеровские приветствия, а Порошенко заплатил ему шоколадом

В Рождественский сочельник в Стамбуле завершилась неприглядная история с предоставлением автокефалии так называемой новой "церкви" Украины. Над аббревиатурой этой раскольнической структуры, к слову, продолжают активно иронизировать - помимо ПЦУ (Православная церковь Украины) у Киева и Фанара теперь есть еще вариант СЦУ (то есть Святейшая)...

Утром после совместного богослужения на Фанаре с 39-летним главой ПЦУ-СЦУ Епифанием Константинопольский Патриарх Варфоломей передал ему посох и подписанный накануне томос об автокефалии (указ о независимости) новой "церкви". Петр Порошенко сиял и аплодировал, а кто-то из собравшихся выкрикивал бандеровские приветствия: "Слава Украине! Героям слава!".

Петр Порошенко в Стамбуле.Фото: REUTERS

Украинский президент уже вручил Варфоломею орден "За заслуги" I степени. По официальной версии, больше ничего от Петра Алексеича тот за автокефалию не получил. Ни гривны. Такой вот "альтруизм" наперекор всему православному миру.

Это уже несмешно, но Варфоломей вновь повторил, что президент-кондитер расплатился с ним шоколадом.

- Вселенский Патриарх сказал, что президент Порошенко снова принес шоколад, и надеется, что на этот раз убедит всех, что деньги не были даны, как злонамеренно говорили некоторые, - цитирует РИА Новости блог "Свет Фанара".

Патриарх Варфоломей ставит подпись на тексте томоса.Фото: REUTERS

Примечательно и то, что официальный текст томоса, который выставят в Софийском соборе на всеобщее обозрение, Константинополем до сих пор не опубликован. Но неравнодушные уже успели ознакомиться с ним благодаря послу Украины в Турции Андрею Сибиге. Согласно выложенному им им в Твиттере переводу с греческого, все "значительные вопросы" новая "церковь" должна решать с Константинополем, ее автокефалия ограничена границами украинского государства, назначать самостоятельно епископов и учреждать приходы за пределами Украины она не может, равно как и производить Святое миро для богослужений (к слову, каноническая Украинская православная церковь это может).

Русская православная церковь назвала бумагу недействительной и "пустышкой".

Новую "церковь" Украины больше не признала ни одна из Поместных православных церквей, поэтому никого из их представителей на этом стамбульском сборище сегодня не было.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

"Епифания уже две недели никто не поздравляет"

-Многие говорят: а вот почему другие церкви не высказываются? Но другие не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт. Потому что если была бы поддержка, высказались бы, - заявил в эфире канала "Россия 24" официальный спикер РПЦ Владимир Легойда. -Приведу простой пример: этого новоявленного предстоятеля Епифания ведь никто не поздравил из глав поместных церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает! Когда в свое время блаженнейшего Онуфрия выбрали главой Украинской православной церкви, его на следующий день все поздравили. Очень показательно…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман Силантьев, религиовед:

"Перемога опять обернулась зрадой"

-Как это часто бывает у наших соседей, перемога обернулась зрадой. Сильнее дискредитировать понятие "автокефалия" - это еще надо постараться. Варфоломей теперь забирает приходы "Киевского патриархата" за пределами Украины - такие есть и в Польше, и в России (Белгородская область, Крым, Ногинск). Все смеются и над неграмотностью в документе - в томосе перепутаны базовые документы, на которые ссылается Константинополь. И налицо гораздо большая самостоятельность Украинской православной церкви, чем у новой структуры. Что касается шоколада, то Варфоломей, конечно же, делает такие вещи бескорыстно - какие могут быть сомнения...

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