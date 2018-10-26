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Варфоломей считает славян «унтерменшами» в православии

26 октября 2018, 17:39  •  78 • В России

Новый дивный мир автокефальной православной церкви на Украине. Если она состоится, вырисовывается все более четко. Константинопольский, он же Вселенский патриарх Варфоломей, в миру Димитриос Архондонис, оказывается последователем теории расового превосходства, неистово исповедовавшейся и продвигавшейся нацистами в Третьем рейхе под руководством Адольфа Гитлера. Только в православии.

Это следует из его заявлений, сделанных на заседании правления греческой диаспоры в Стамбуле, состоявшемся в минувшее воскресенье 21 октября. Отличился по полной.

- Нравится или нет нашим русским братьям, но рано или поздно они последуют решениям, которые принял Экуменический (Константинопольский) патриарх, потому что у них нет другого выбора, - буквально заявил он, и это еще можно было бы воспринять нормально, если бы не последующее заявление.

Варфоломей пояснил, что хорошо ознакомлен с якобы «черной пропагандой» против него и в курсе «хорошо оплачиваемых статей, которые имеют своей причиной такое положение вещей, что (внимание!): «Наши братья славяне не могут терпеть первенство Вселенского патриархата и нашей нации в православии».

Какой нации? Греческой? Так Греция на Балканах. Там своя Элладская православная церковь имеется. Византийской нации или, правильнее будет, Восточно-Римской империи? Ее давно не существует на территории Турецкой республики, как и самого, кстати говоря, Константинополя, на месте которого вырос мегаполис Стамбул. Да и смесь народов там была неимоверная от арабов и негров до викингов, не говоря уже о тех же славянах. Но греки превыше в сознании Варфоломея. Первенство и, как следствие, превосходство. По праву нации.

А славяне, получается, по его логике, ущербные люди, унтерменши, которые испытывают комплексы по поводу превосходства и первенства греков. На первый взгляд может показаться, что Варфоломей чуть ли не исключил украинцев из числа славян, раз так озаботился автокефалией будущей церкви у наших соседей. Но это далеко не так. Быть хозяевами в своей церкви украинским иерархам Варфоломей не позволит. Потому что они а) унтерменши в православии и б) у греков превосходство первенства. А потому надо взять их под свою длань, чтобы управлять комплексующими, как всякий добрый и умный хозяин. Так можно и до измерения черепов дойти вскорости, как это делалось в нацистской Германии.

Не первый среди равных, а главный среди всех – этот постулат Варфоломей пытается натянуть на свой патриархат и себя лично. Это многие понимают, но вот таких откровений вряд ли кто ждал. Может, и новое приветствие придумают под это дело, как на Украине. По нацистским мотивам.

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