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Аналитическая группа Катехон

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Со стороны Македонии сторонниками этой сделки выступают епископы Партений и Наум, а также архиепископ Стефан. Известно, что епископ Наум имеет бизнес-интересы с действующим премьер-министром Зораном Заевым.

Инициатива исходит от руководства Македонии и западных спецслужб. Премьер-министр Заев в письме Константинопольскому патриарху от 16 сентября заявил, что

православный народ нашей страны заслуживает церковной независимости и автокефальной Македонской православной церкви с благословения и по решению Константинопольского патриарха.

Ранее состоялась встреча в Стамбуле, где македонская делегация просила Варфоломея о помощи и признании автокефальной церкви. Подчёркивалось, что Македонская церковь должна быть в пределах границ государства.

Процедура, на которой настаивает Заев, будет включать полный переход под юрисдикцию Константинопольского патриархата, включая имущество и земельные участки.

Зоран Заев и епископ Наум имеют общие бизнес-интересы. Фото: Tomislav Georgiev / Globallookpress

Поскольку Македонская церковь появилась в результате раскола с Сербской Православной Церковью, последняя не сможет претендовать на данное имущество при возможном воссоединении в будущем.

На данный момент рассматривается переходный вариант с созданием Охридской архиепископии под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Это связано с тем, что есть определённое неприятие названия "Македонская церковь" со стороны Греции.

В Македонии подстрекательством к сделке с Варфоломеем занимается сайт Religija.mk, редактором которого является журналист Марьян Николовски.

Ранее роль посредника в урегулировании разногласий между Сербской Православной Церковью и македонцами играла Русская Православная Церковь Московского Патриархата.

26 сентября митрополит Иларион (Алфеев) предупредил македонские власти, чтобы они не повторили ошибки украинских и греческих властей. Он отметил, что решить проблему раскола можно только с помощью церковных канонов.

Следует добавить, что Зоран Заев пришёл к власти в результате цветной революции в Македонии в 2017 г., которую открыто поддерживали США, ЕС и Джордж Сорос. После этого была изменена Конституция страны. Был скорректирован статус албанского языка и прав албанского меньшинства. Само государство переименовано в Северную Македонию в 2019 г. В том же году страна вступила в НАТО.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.