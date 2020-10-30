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Варфоломеевская ночь для Макрона
30 октября 2020, 18:40 • 171 • В мире
Очередной теракт во Франции. На прихожан базилики Нотр-Дам в Ницце напал мужчина с ножом (по некоторым данным, их было двое). Три человека были убиты, одной из женщин убийца отрезал голову.
Автор:
Сергей Мардан
Очевидно, что это стало продолжением кровавой драмы, случившейся 18 октября в Париже, когда 19-летний чеченец Абдулла Анзоров убил и обезглавил школьного учителя истории, который проводил "уроки толерантности" с демонстрацией карикатур "Шарли Эбдо" на пророка Мухаммеда.
Зачем оскорблять на государственном уровне религиозные чувства нескольких миллионов своих граждан – понять невозможно. Складывается такое ощущение, что для французской политической элиты понятия веры не существует вовсе. Они с твердокаменным упорством придерживаются антиклерикальной идеологии Великой французской революции, не имея, правда, ни малейшей возможности применить методы Робеспьера.
Отрицание религиозной реальности причём касается не только ислама, но и христианства, без которого Франции просто не существовало бы.
Сразу после теракта мэр Ниццы распорядился закрыть все церкви в городе.
Это – удивительно. Вместо того чтобы хотя бы выставить вооружённую охрану и начать "курочить" городские исламистские ячейки, французские власти закрывают церкви.
Удивительного в этом решении, впрочем, немного. Европейцы уже делали вид, что сгоревший Нотр-Дам-де-Пари – это случайность. Потом они сделали вид, что поджог африканским мигрантом готического собора в Нанте – это тоже недоразумение. Это – логика толерантных и политкорректных людей, которые полагают, что вера – это личное дело каждого, и нечего её выставлять напоказ.
То, что сделал мэр Ниццы, – это даже больший идиотизм, чем решение Макрона "защитить свободу слова".
Чтобы изображать из себя несгибаемого герцога Гиза, нужно для начала быть готовым в любой момент устроить врагам Варфоломеевскую ночь.
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