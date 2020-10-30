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Варфоломеевская ночь для Макрона

30 октября 2020, 18:40  •  171 • В мире
Очередной теракт во Франции. На прихожан базилики Нотр-Дам в Ницце напал мужчина с ножом (по некоторым данным, их было двое). Три человека были убиты, одной из женщин убийца отрезал голову.
Автор:
Сергей Мардан
Очевидно, что это стало продолжением кровавой драмы, случившейся 18 октября в Париже, когда 19-летний чеченец Абдулла Анзоров убил и обезглавил школьного учителя истории, который проводил "уроки толерантности" с демонстрацией карикатур "Шарли Эбдо" на пророка Мухаммеда.
Французское правительство официально назвало произошедшее терактом, но дальше случилось непостижимое для любого здравомыслящего человека. Президент Франции Эммануэль Макрон приказал развесить скандальные карикатуры на всех официальных зданиях Франции.
Зачем оскорблять на государственном уровне религиозные чувства нескольких миллионов своих граждан – понять невозможно. Складывается такое ощущение, что для французской политической элиты понятия веры не существует вовсе. Они с твердокаменным упорством придерживаются антиклерикальной идеологии Великой французской революции, не имея, правда, ни малейшей возможности применить методы Робеспьера.
Отрицание религиозной реальности причём касается не только ислама, но и христианства, без которого Франции просто не существовало бы.
Сразу после теракта мэр Ниццы распорядился закрыть все церкви в городе.
Это – удивительно. Вместо того чтобы хотя бы выставить вооружённую охрану и начать "курочить" городские исламистские ячейки, французские власти закрывают церкви.
Удивительного в этом решении, впрочем, немного. Европейцы уже делали вид, что сгоревший Нотр-Дам-де-Пари – это случайность. Потом они сделали вид, что поджог африканским мигрантом готического собора в Нанте – это тоже недоразумение. Это – логика толерантных и политкорректных людей, которые полагают, что вера – это личное дело каждого, и нечего её выставлять напоказ.
Логика же «нетолерантных» совершенно обратная. Если отрезать достаточно много голов, крестоносцы сдадутся. В конце концов, про битву при Пуатье рассказывают не только во французских школах, но и в ближневосточных медресе. А Реконкиста закончилась только в конце XV века.
То, что сделал мэр Ниццы, – это даже больший идиотизм, чем решение Макрона "защитить свободу слова".
Чтобы изображать из себя несгибаемого герцога Гиза, нужно для начала быть готовым в любой момент устроить врагам Варфоломеевскую ночь.

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