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Ваня добрался до своих: Союз добровольцев Донбасса спас от депортации ещё одного ополченца
19 июля 2020, 09:00 • 144 • Политика
Союз добровольцев Донбасса спас от депортации на Украину ещё одного ополченца - выходца из Запорожья Ивана, который воевал на стороне народной республики. Его удалось перехватить в самый последний момент, когда добровольца уже везли на КПП в Краснодарском крае. Теперь Ваня добрался до своих, отмечают в организации.
Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай обратился к главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с просьбой оказать содействие в вопросе размещения ополченца. Руководитель ДНР дал прямое распоряжение, чтобы Ивана пропустили через границу, и он смог добраться в дружественное подразделение, где и будет теперь проходить военную службу, пишет портал "Новороссия".
Союз добровольцев в свою очередь выделил деньги на то, чтобы Иван смог пройти медицинскую комиссию.
Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году были приняты вторые Минские соглашения - план по мирному урегулированию вооружённого конфликта, который предполагает предоставление Донбассу особого статуса. Однако за всё это время украинская сторона не выполнила ни одного пункта из взятых на себя обязательств.
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