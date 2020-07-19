Ваня добрался до своих: Союз добровольцев Донбасса спас от депортации ещё одного ополченца

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай обратился к главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с просьбой оказать содействие в вопросе размещения ополченца. Руководитель ДНР дал прямое распоряжение, чтобы Ивана пропустили через границу, и он смог добраться в дружественное подразделение, где и будет теперь проходить военную службу, пишет портал "Новороссия".

Союз добровольцев в свою очередь выделил деньги на то, чтобы Иван смог пройти медицинскую комиссию.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году были приняты вторые Минские соглашения - план по мирному урегулированию вооружённого конфликта, который предполагает предоставление Донбассу особого статуса. Однако за всё это время украинская сторона не выполнила ни одного пункта из взятых на себя обязательств.