Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных...
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и...
Главная / Политика

Ваня добрался до своих: Союз добровольцев Донбасса спас от депортации ещё одного ополченца

19 июля 2020, 09:00  •  144 • Политика
Союз добровольцев Донбасса спас от депортации на Украину ещё одного ополченца - выходца из Запорожья Ивана, который воевал на стороне народной республики. Его удалось перехватить в самый последний момент, когда добровольца уже везли на КПП в Краснодарском крае. Теперь Ваня добрался до своих, отмечают в организации.
Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай обратился к главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с просьбой оказать содействие в вопросе размещения ополченца. Руководитель ДНР дал прямое распоряжение, чтобы Ивана пропустили через границу, и он смог добраться в дружественное подразделение, где и будет теперь проходить военную службу, пишет портал "Новороссия".
Союз добровольцев в свою очередь выделил деньги на то, чтобы Иван смог пройти медицинскую комиссию.
Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году были приняты вторые Минские соглашения - план по мирному урегулированию вооружённого конфликта, который предполагает предоставление Донбассу особого статуса. Однако за всё это время украинская сторона не выполнила ни одного пункта из взятых на себя обязательств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дала наводку о взрыве
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 00:00
Внезапная проверка войск России озадачила НАТО: Альянс пожаловался на военную непрозрачность
19 июля 2020, 06:00
Скоро узнаем имя: Жириновский проболтался о дате назначения преемника Фургала
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подо...
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дал...
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 00:00
Внезапная проверка войск России озадачила НАТО: Альянс пожаловался на военную непрозр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Плохие новости для ВВС Израиля и издания «Forbes»
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
12 июля 2020, 10:00
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
13 июля 2020, 10:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.