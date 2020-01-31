Вантуз, бесполый Санта-Клаус, матрёшка и парень в фате: Новые эмодзи оказались "слишком толерантные"

Стало известно о том, что консорциум Unicode представил новую версию Emoji. И надо отметить, что она уже успела вызвать волну негодования и критики. В коллекции более 60 символов. Упор в ней - не только на разные цвета кожи, но и на "гендерное разнообразие".

Например, в эмодзи появилась дама в смокинге, а также парень в фате. Более того, создатели коллекции решили пойти ещё дальше и сделали Санта-Клауса без бороды. В коллекции, помимо прочего, красуются матрёшка, вантуз, анатомическое сердце и надгробия. Ожидается, что новые символы появятся в ряде телефонов осенью.

"Наконец я могу отправить настоящее сердце вместо поддельного", - иронично пишет @ fireproofamy7. Но большая часть пользователей отметили, что им не хотелось бы пользоваться такими "странными" символами.