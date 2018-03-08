Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко заявил, что транзит газа через Украину не является благотворительность...
Совет Федерации ответил на угрозы Волкера вести санкции за посещение Крыма
Китай готов к бою: В КНР предупредили Трампа о последствиях развязывания торгово...
«Секретное задание Голливуда»: как спецслужбы подчинили себе киноиндустрию США
Главная / Политика

Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России

08 марта 2018, 16:09  •  766 • Политика
Глава Украины дал интервью по поводу газового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Президент Петр Порошенко предсказал России "полное разрушение" из-за газового спора с Украиной. Слова украинского лидера цитирует международная деловая газета Financial Times.
В интервью с главой Украины журналисты издания поинтересовались подробностями решения Стокгольмского арбитража по поводу газового контракта. Однако Порошенко ловко сменил тему, и принялся рассказывать о судебных исках Украины по поводу Крыма. Под конец украинского президента так понесло, что он принялся предсказывать развал России.
"Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться", - сказал Порошенко.
В комментариях к интервью многие пользователи напомнили украинскому президенту, что лучше бы он следил за тем, чтобы не развалилась его собственная страна. Учитывая, что Украина уже потеряла Крым и Донбасс, а также территориальные претензии Венгрии и Польши, такой сценарий весьма и весьма вероятен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

766
Источник
Похожие новости
08 марта 2018, 12:54
Совет Федерации ответил на угрозы Волкера вести санкции за посещение Крыма
08 марта 2018, 20:39
Мирные жители и журналисты попали под минометный огонь в Восточной Гуте
08 марта 2018, 14:09
Боевики усилили репрессивные меры в отношении жителей Восточной Гуты

Загрузка...
08 марта 2018, 19:24
Раздор в стане Порошенко: Двое карателей из АТО вернули президенту боевые награды
08 марта 2018, 20:39
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
08 марта 2018, 19:24
Бандеровцы планируют блокировать выборы президента России на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 марта 2018, 20:09
Реакция на реакцию: как западные СМИ остались «в восторге» от оценки послания Путина главредом RT
06 марта 2018, 20:09
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26
02 марта 2018, 17:09
Путин прав: Политики и эксперты США подтвердили бесполезность американской ПРО
06 марта 2018, 08:24
Украина – первая жертва новой внешней политики России
05 марта 2018, 00:24
«Господа, мы – предатели…» Молдову стирают с карты мира
02 марта 2018, 00:54
Готовьтесь, это надолго: Трамп лишил США импортной стали и алюминия
02 марта 2018, 04:09
Россия не сможет себе позволить Су-57: Шведы убеждены, что денег у страны банально нет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.