Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России

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Глава Украины дал интервью по поводу газового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Президент Петр Порошенко предсказал России "полное разрушение" из-за газового спора с Украиной. Слова украинского лидера цитирует международная деловая газета Financial Times.

В интервью с главой Украины журналисты издания поинтересовались подробностями решения Стокгольмского арбитража по поводу газового контракта. Однако Порошенко ловко сменил тему, и принялся рассказывать о судебных исках Украины по поводу Крыма. Под конец украинского президента так понесло, что он принялся предсказывать развал России.

"Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться", - сказал Порошенко.

В комментариях к интервью многие пользователи напомнили украинскому президенту, что лучше бы он следил за тем, чтобы не развалилась его собственная страна. Учитывая, что Украина уже потеряла Крым и Донбасс, а также территориальные претензии Венгрии и Польши, такой сценарий весьма и весьма вероятен.