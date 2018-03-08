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Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России
08 марта 2018, 16:09 • 766 • Политика
Глава Украины дал интервью по поводу газового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Президент Петр Порошенко предсказал России "полное разрушение" из-за газового спора с Украиной. Слова украинского лидера цитирует международная деловая газета Financial Times.
В интервью с главой Украины журналисты издания поинтересовались подробностями решения Стокгольмского арбитража по поводу газового контракта. Однако Порошенко ловко сменил тему, и принялся рассказывать о судебных исках Украины по поводу Крыма. Под конец украинского президента так понесло, что он принялся предсказывать развал России.
В комментариях к интервью многие пользователи напомнили украинскому президенту, что лучше бы он следил за тем, чтобы не развалилась его собственная страна. Учитывая, что Украина уже потеряла Крым и Донбасс, а также территориальные претензии Венгрии и Польши, такой сценарий весьма и весьма вероятен.
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