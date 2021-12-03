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Ванга-банк. Датские инвестбанкиры напророчили миру революционные изменения

03 декабря 2021, 04:05  •  109 • Политика
Новая холодная война между Вашингтоном и Пекином, обострение конкуренции ведущих военных держав, включая Россию, в сфере гиперзвукового оружия, сумасшедшая пятнадцатипроцентная инфляция и конституционный кризис в США, жизнь людей до 115 лет – это лишь толика того, что напророчил миру на 2022 год датский инвестиционный Saxo Bank A/S. На примере этой структуры хорошо заметно, как глобалисты внаглую манипулируют фондовым рынком и искусственно провоцируют биржевые страхи инвесторов.
Датский инвестиционный банк Saxo Bank A/S в очередной раз опубликовал громкие прогнозы на будущее. Эта финансово-кредитная организация каждый год распространяет их в ведущих средствах массовой информации и почему-то пользуется большим авторитетом в западных медиа. На этот раз аналитики из сказочного королевства напророчили масштабные революционные изменения, которые в состоянии сотрясти социально-политические и экономические основы человеческого общежития.
О чём же говорят датские специалисты? Прежде всего, речь идёт о новой холодной войне. Главными противниками в ней будут Соединённые Штаты Америки и Китайская Народная Республика, но в стороне не останутся также Россия, Индия, Израиль и Европейский союз. Основное противостояние будет наблюдаться в сфере высокотехнологического вооружения, а именно: гиперзвукового оружия.
Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статус-кво, поскольку несут в себе асимметричные новые оборонительные и наступательные возможности. Скорость и манёвренность гиперзвуковых технологий порождают веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара… Ни одна страна не захочет чувствовать себя отстающей,
– "вангуют" эксперты.

США ждёт крах, человечество – долгая жизнь

Не слишком радужные перспективы, если верить Saxo Bank, у мирового гегемона. В 2023 году в Америке может произойти серьёзный конституционный кризис, вызванный обострением противоречий между Республиканской партией и демократами. Кроме того, инфляция в США, и так бьющая все рекорды с начала 1990-х, преодолеет показатель времён Второй мировой войны и достигнет 15%. Кстати говоря, не такой уж и невероятный сценарий: сейчас инфляционный показатель в Штатах составляет 6,2% при целевом показателе 2% (для сравнения: у нас при целевом показателе 4% – 8,38%).
Ещё один прогноз касается увеличения продолжительности жизни людей до 115 лет. Ещё в середине XX века она составляла в среднем 46-48 лет, сегодня – 73 года, в некоторых странах (к примеру, в Японии, Швейцарии, Южной Корее, Сингапуре, Испании) – больше 80. Вместе с тем банк не видит в этом одни только плюсы. По мнению инвестбанкиров, такое положение может навредить экологии, экономике, а также поставить на грань катастрофы привычную нам всем пенсионную систему. Звучит, мягко говоря, негуманно.

Что с того?

Прогнозы, конечно, интересные, однако к ним следует подходить с большой долей скепсиса. В декабре 2017 года тот же Saxo Bank A/S выпустил аналогичный документ, где наворотил такого, что волосы становятся дыбом. Якобы в 2018-м Китай перейдёт на новую валюту – "нефтеюани" в пику США, криптовалюты полностью потерпят крах благодаря скоординированной политике КНР и России, Евросоюз будет ждать серьёзный раскол. В итоге всё оказалось не совсем так или совсем не так.
Ещё раньше датчане предсказывали дефолт в нашей стране и крах электронной коммерции (2015 год), допускали отказ Великобритании от Брекзита. Таким образом, глобалисты попросту манипулируют фондовым рынком в своих собственных финансовых интересах. Поэтому смотреть на них как на вездесущих оракулов – большое заблуждение.

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