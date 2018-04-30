Вандалы уничтожили памятник генералу Ватутину на востоке Украины

• 108 • Украина

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Неустановленные злоумышленники уничтожили памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину в поселке Каменка Сумской области на востоке Украины. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Страна".

"Село Каменка, где находился памятник Ватутину, располагается на границе Харьковской и Сумской областей. О том, кто именно разрушил памятник, прямо не говорится," - говорится в сообщении. Официального заявления представителей правоохранительных органов Украины по поводу этого инцидента пока не последовало.

Герой Советского Союза, генерал армии Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял 1-й Украинский фронт, который под его командованием успешно провел Киевскую наступательную операцию и 6 ноября 1943 года освободил столицу Украины от немецко-фашистских захватчиков. Генерал погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области из засады обстреляли его машину.

Инциденты с разрушением памятников Ватутину и ранее происходили в разных городах Украины. Кроме того, националисты неоднократно оскверняли могилу генерала в Мариинском парке Киева. В конце июля прошлого года горсовет Киева предложил семье Ватутина перезахоронить прах полководца в другом месте.