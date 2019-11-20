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Вандалы осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове
20 ноября 2019, 14:09 • 49 • Украина
Вандалы осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом информирует областное управление Национальной полиции Украины.
© hk.npu.gov.ua
«Неизвестные лица облили постамент красной краской», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, по факту повреждения памятника полицией проводится проверка.
Также сообщается, что о происшествии сотрудникам правоохранительных органов стало известно через интернет.
Ранее в Одессе залили краской памятную доску маршалу Жукову, на мемориал вандалы нанесли надпись «палач».
В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя демонтаж барельефа Жукову в Одессе и сожжение украинскими радикалами принесённых на место демонтажа цветов, заявила, что «всё смешалось в националистическом угаре».
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