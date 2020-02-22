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Вандалы осквернили мемориал в честь освобождения Одессы

22 февраля 2020, 20:54  •  79 • Украина
Представитель управления Национальной полиции в Одесской области сообщил об осквернении неизвестными мемориала в честь освобождения Одессы, который расположен на площади 10-го Апреля.
 
©wikipedia
 

Об этом сообщают «Украинские новости».

Уточняется, что мемориал в честь героев СССР разрисовали цветными красками. В частности, разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей.

В связи с произошедшим полиция проводит проверку.  

Ранее вандалы осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. 

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