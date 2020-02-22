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Вандалы осквернили мемориал в честь освобождения Одессы
22 февраля 2020, 20:54 • 79 • Украина
Представитель управления Национальной полиции в Одесской области сообщил об осквернении неизвестными мемориала в честь освобождения Одессы, который расположен на площади 10-го Апреля.
©wikipedia
Об этом сообщают «Украинские новости».
Уточняется, что мемориал в честь героев СССР разрисовали цветными красками. В частности, разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей.
В связи с произошедшим полиция проводит проверку.
Ранее вандалы осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.
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