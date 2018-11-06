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Вам здесь не рады
06 ноября 2018, 20:39 • 126 • Карикатуры
Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик у границ России и показал ему свое оружие. В США пожаловались, что истребитель вызвал "турбулентность" вокруг их воздушного судна. В Госдуме ответили, что это будет для американцев уроком.
© Виталий Подвицкий
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