Вам слишком много платят, или Служба за свой счёт • 90 • Аналитика



Именно тогда начала зарождаться система отъема денег на всякие всякости. Ремонты, покраску травы и прочие радости.





Да, во времена Советского Союза это было выражено не так сильно, поборы касались в основном только подписки. Ну надо же было как-то выживать всяким «Красным звездам» и прочим «Правдам», которые никто не читал, но денег на них переводилась гора. Надо было компенсировать затраты, пусть даже и принудительно, ибо принудительно отнятые деньги на дело освещения всех процессов в Советской Армии были ничуть не хуже каких-либо иных сумм.







В 90-х, когда все поняли, что на армейских делах можно зарабатывать, беспредел начал принимать катастрофические размеры. И грабеж начал распространяться повсеместно. Увольнения, отпуска за деньги – это было вполне нормально. Про «отмазы» молчу даже.



Ну и воровство, как метод зарабатывания денег — тоже вполне себе, если есть что украсть.



Сегодня все тоже относительно красиво. Кому очень нужно – «Ратника» купит, вопрос только цены. Про такие мелочи, как ИРП, просто молчу опять-таки. А, собственно, почему нет? Закончились внутренние войны, отмазываться стало необязательно, деньги начали заходить, не утекая мимо. А воровство было, есть и будет. Особенно у нас.



Кто, откуда и куда?

Но давайте внимательно посмотрим на нашу армию с высоты птичьего полета.



Я сейчас скажу весьма странную вещь, которая наверняка не понравится нашим ура-патриотам.



Увы, но факты говорят о том, что российская армия сегодня находится в лучшем случае на уровне Cоветской Fрмии образца 70-80 годов прошлого века.



Речь идет не о технике, хотя Т-72, АК-74, РПК-74, БТР-82, БМП-3, МиГ-29, Су-27, ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и ТАРК «Петр Великий» — они все оттуда и все еще в сегодня. Когда высокоответственные лица с экрана телевизоров глубокомысленно вещают о том, что «насыщение новой техникой» достигло очередного рубежа в циферках, иной раз становится смешно.



Но я имел в виду совершенно другие вещи. А именно – нормы снабжения и логистику. Если посмотреть внимательно, то все у нас где-то на уровне РККА. С поправкой на день сегодняшний, поскольку во времена РККА за некоторые вещи запросто можно было оказаться с разбитым лицом у выщербленной кирпичной стенки, а нынче у нас «не 1937-й год».



Но факты – штука упрямая. И я начну перебирать именно факты, свидетелем которых был сам и о которых до сих пор бурлят в интернете.



Так вот, в плане логистики, снабжения и норм российская армия все еще на рубеже 50-60-х годов прошлого века. Но это не так сильно заметно, потому что это очень неплохо компенсируется.





Пример №1. Оргтехнический

Головная боль для современного ротного – это отчеты. Это факт, который не требует доказательств. Отчетности столько, что комроты впору себе штаб заводить, что продвинутые офицеры и делают.



Да-да, тот самый «ротный писарь» из наиболее грамотных обладателей диплома теперь сидит, и колотит по клавишам. Где берут клавиши? Правильно, у компьютера. Понятно, что ни в одной части нет такой строки расходов, как «компьютер для ротной отчетности». И тут вступает тот самый принцип, «у вас довольствие вон какое, купите».



Соглашусь, что как бы сегодня отсутствие ПК у любого человека – скорее странность. Так что комп молодому офицеру все равно приобретать, ничего. Пусть это будет ноутбук, который удобно таскать на работу и с работы.



Но дальше возникает следующий головняк. Написать отчет – это половина апельсина. Надо его еще распечатать, поскольку до электронного хранения мы еще не дошли, а значит, отчету уготована папочка, где он будет храниться с соблюдением определенных правил необходимое время.



Значит, нужен принтер. А к принтеру – бумага и порошок, если лазерный. Есть это все дело в ведомостях и нормах?



Конечно, нет.



И не будет. Хорошо, когда можно скооперироваться в батальоне, например (наблюдал такое в одной бригаде), но сколько тех батальонов, в канцелярии каждого нужен минимум один принтер?



А сколько рот? Вот сразу ощущается количество «сэкономленных» денег министерством обороны. Потому что извечный принцип нашей армии «да мне пофигу, но чтобы к завтра было готово» никто не отменял. Потому идет ротный/батальонный и покупают себе оргтехнику. А к ней, понятное дело, бумагу, картриджи, порошок, чипы и так далее.



Не раз слышал от офицеров и о покупке плоттеров. Да, а как без них? Оформление казарм никто не отменял. Равно как и всякие там боевые листки, стенгазеты, Уголки Героя и так далее.



Сложно представить, сколько денег уходит на все это. Но уходит – это факт. На потребу дня, так как «не положено, но надо», наверное, сотни миллионов просто уходят из карманов офицеров и идут на покрытие необходимостей.



Ну да, они же много получают…



Пример № 2. Фурнитурно-покрасочный

А тут еще жалуются насчет покупки фурнитуры… Да по сравнению с оргтехникой фурнитура реально копейки. Хотя, конечно, неприятно, вводят новую цацку, а где ее найти, скажем, в Богучаре? Ага, но ведь буквально в 250 км есть Воронеж, где есть магазины. Дел-то, правда? Сел на машину (свою), залил бак (за свои), смотался в областной центр (500 км туда-сюда), и все. Личный состав готов к проверкам и соответствует.



Нет, конечно, на нововведенную фиговину можно написать требование и отправить выше по инстанции. В таком случае все равно надо будет немного потратиться на вазелин, поскольку ближайший строевой смотр вызовет праведный гнев начальства. И все равно придется ехать и покупать.



А ведь еще есть такие вещи, как содержание жилых и хозяйственных помещений на вверенной территории… Времена СССР, когда этой коричневой и зеленой масляной краски (да будет она благословлена и проклята одновременно) было завались, понятно, прошли. Потому все проблемы по поддержанию должного порядка тоже легли на плечи офицеров. Но этими рассказами весь интернет забит, так что даже повторяться не буду.



Достаточно сказать, что создается впечатление, что вопросами с этой вечной сменой шевронов и нашивок занимается ловкий враг. Именно потому нашивки вечно меняют стиль и фасон, соответственно, их никогда нет в магазинах. Что только вносить нервозность, разброд и истерику.



Казалось бы – мелочи… Ну да, конечно, мелочи. Но вот прилетевший с внезапной проверкой в провинциальную часть расфранченный штабист из Санкт-Петербурга (там штаб ЗВО, если что) запросто может испортить не только настроение, но и карьеру нерадивому офицеру, не обеспечившему своевременное прибытие в Хацепетовку шевронов и тем самым нанесшему непоправимый ущерб боеготовности части.



Да, эти банки с краской и фурнитура – копейки. Но не в масштабах страны.



К сожалению, весь этот принцип «я приказал, а ты что хочешь делай» настолько хорошо укоренился в головах, что это находит отражение и в делах.



Действительно, а зачем напрягать вышестоящее начальство и напрягаться самим? Ведь можно просто наорать на подчиненного, обозначить сроки выполнения приказа в плане устранения недостатков – и жизнь прекрасна!



Я недавно так консультировал по просьбе общих знакомых офицера из одной части в ЗВО, которому срочно понадобилось приобрести ботинки 47 размера. Послали требование в вещевую службу, как положено. Конечно, ничего не пришло. А искать приключений с двумя необутыми амбалами лейтенант не захотел. Благо советчик ничего так оказался, нашли берцы.



Кто виноват и что делать?

Кто виноват? Тут все просто. Виноваты, с одной стороны, экспериментаторы, которые вроде бы хотели как лучше, в смысле, целью своей ставили пресечь воровство именно в частях. Но вышло как всегда. И на деле мы получили крайне медленную бюрократическую систему, по скорости реагирования сопоставимую с улиткой. "Игра престолов", или Новая эпоха империй



Например, тот старлей получил заказанные по инстанции берцы на нижегородских великанов через три месяца после их увольнения. Теперь ботинки будут тупо валяться на складе и ждать своего часа.



С деньгами все еще проще и печальнее одновременно. Забрав по максимуму у финчастей право закупать для себя то, что необходимо, дабы прекратить воровство, на выходе получили то, что, когда денег для, скажем так, тактического маневра, стало не хватать, их начали отбирать у военнослужащих.



Потому что «к завтра должно быть готово».



Вот возьмем для примера любой агрегат типа «черный ящик». Скажем, компьютер. Вообще, по нынешним правилам, контракты на поставки заключаются с поставщиками на три года. Но машина нужна сейчас, вне плана поставок. Накрылся старый, например. Совсем.



Да, можно заключить допсоглашение, найти еще двух поставщиков, провести конкурс… Вообще, от двух до четырех месяцев по времени. А если компьютер нужен сейчас? Например, на нем закрытая точка доступа стоит? Абонентский пункт Интернета установлен? Или бухгалтерия?



Понятно, что во имя выполнения боевых задач компьютер будет куплен за счет военнослужащих.



В качестве примера могу привести госпиталь в Воронеже, где адовыми усилиями привели в порядок оргтехнику. Потому что когда пришли секретные связисты, чтобы организовать абонентский пункт закрытой связи, выяснилось, что ни один из двух десятков компьютеров на балансе не стоит. Их просто нет по факту.



И так, в принципе, в любой части.



Механизм ужасающе простой, как автомат Калашникова, но не менее убойный по сути. Инструмент вышибания денег – совещание, на котором озвучиваются задача и варианты ее решения.



Вообще, выбор обычно невелик: либо писать кучу заявок, дублируя, напоминая, проталкивая и все такое, систематически получая пинки за невыполнение задачи, либо просто скинуться с ближайшей зарплаты, выполнить задачу за свой счет и забыть. До следующего раза.



Учитывая, что первый вариант по времени довольно длительный, все нормальные офицеры, не являющиеся мазохистами, голосуют за второй вариант. Рублем.



И это касается всего: фурнитуры, убранства казарм, подготовок к проверкам, текущим ремонтам.



По сравнению с таким количеством головных болей разовые поборы типа пожертвовать часть премии на храм – это мелочи жизни. Это раз отдал – и все. Тем более, не всю премию, а только часть. Раньше было интересно за списком жертвующих наблюдать, там у всех одна и та же цифра стояла. Потом убрали от греха подальше.



Ну ведь много же платят, правда? И премии дают…



Вообще, подытоживая, хочется вспомнить стародавние времена, когда стрелец являлся на службу со своим оружием, снаряжением, нередко конем, огневым припасом и едой на несколько дней. И шел, понимаешь, воевать.



Дальнейшее снабжение, так сказать, за счет проигравшей стороны.



Как-то все это похоже, не так ли? Только вместо коня и снаряжения более современные вещи в цене. Но суть та же.



И ведь это не единичные случаи, уверен, что процент частей, где практикуют добровольно-принудительные поборы, стремится к 100%, поскольку есть смысл не раздражать начальство, а потратить премию на нужды. Потому что раздраженное начальство может завтра этой премии лишить запросто и надолго.



Все это выглядит странно и глупо. Но увы, таковы наши реалии. Понятно, что офицеры, которые служат стране, наконец-то стали получать нормальные деньги. Но скажите, разве это повод для такого, с позволения сказать, узаконенного грабежа?



Вообще, в масштабах страны такая практика «экономии» выглядит странно и настораживает. Так можно очень далеко зайти. Насколько, поговорим в следующей статье, где обсудим то, как сегодня в армии принято покрывать убытки. Собственно, то, что подвигло на обсуждение данной темы, старо как мир и растет корнями из славного советского прошлого.Именно тогда начала зарождаться система отъема денег на всякие всякости. Ремонты, покраску травы и прочие радости.Да, во времена Советского Союза это было выражено не так сильно, поборы касались в основном только подписки. Ну надо же было как-то выживать всяким «Красным звездам» и прочим «Правдам», которые никто не читал, но денег на них переводилась гора. Надо было компенсировать затраты, пусть даже и принудительно, ибо принудительно отнятые деньги на дело освещения всех процессов в Советской Армии были ничуть не хуже каких-либо иных сумм.В 90-х, когда все поняли, что на армейских делах можно зарабатывать, беспредел начал принимать катастрофические размеры. И грабеж начал распространяться повсеместно. Увольнения, отпуска за деньги – это было вполне нормально. Про «отмазы» молчу даже.Ну и воровство, как метод зарабатывания денег — тоже вполне себе, если есть что украсть.Сегодня все тоже относительно красиво. Кому очень нужно – «Ратника» купит, вопрос только цены. Про такие мелочи, как ИРП, просто молчу опять-таки. А, собственно, почему нет? Закончились внутренние войны, отмазываться стало необязательно, деньги начали заходить, не утекая мимо. А воровство было, есть и будет. Особенно у нас.Но давайте внимательно посмотрим на нашу армию с высоты птичьего полета.Я сейчас скажу весьма странную вещь, которая наверняка не понравится нашим ура-патриотам.Увы, но факты говорят о том, что российская армия сегодня находится в лучшем случае на уровне Cоветской Fрмии образца 70-80 годов прошлого века.Речь идет не о технике, хотя Т-72, АК-74, РПК-74, БТР-82, БМП-3, МиГ-29, Су-27, ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и ТАРК «Петр Великий» — они все оттуда и все еще в сегодня. Когда высокоответственные лица с экрана телевизоров глубокомысленно вещают о том, что «насыщение новой техникой» достигло очередного рубежа в циферках, иной раз становится смешно.Но я имел в виду совершенно другие вещи. А именно – нормы снабжения и логистику. Если посмотреть внимательно, то все у нас где-то на уровне РККА. С поправкой на день сегодняшний, поскольку во времена РККА за некоторые вещи запросто можно было оказаться с разбитым лицом у выщербленной кирпичной стенки, а нынче у нас «не 1937-й год».Но факты – штука упрямая. И я начну перебирать именно факты, свидетелем которых был сам и о которых до сих пор бурлят в интернете.Так вот, в плане логистики, снабжения и норм российская армия все еще на рубеже 50-60-х годов прошлого века. Но это не так сильно заметно, потому что это очень неплохо компенсируется.Головная боль для современного ротного – это отчеты. Это факт, который не требует доказательств. Отчетности столько, что комроты впору себе штаб заводить, что продвинутые офицеры и делают.Да-да, тот самый «ротный писарь» из наиболее грамотных обладателей диплома теперь сидит, и колотит по клавишам. Где берут клавиши? Правильно, у компьютера. Понятно, что ни в одной части нет такой строки расходов, как «компьютер для ротной отчетности». И тут вступает тот самый принцип, «у вас довольствие вон какое, купите».Соглашусь, что как бы сегодня отсутствие ПК у любого человека – скорее странность. Так что комп молодому офицеру все равно приобретать, ничего. Пусть это будет ноутбук, который удобно таскать на работу и с работы.Но дальше возникает следующий головняк. Написать отчет – это половина апельсина. Надо его еще распечатать, поскольку до электронного хранения мы еще не дошли, а значит, отчету уготована папочка, где он будет храниться с соблюдением определенных правил необходимое время.Значит, нужен принтер. А к принтеру – бумага и порошок, если лазерный. Есть это все дело в ведомостях и нормах?Конечно, нет.И не будет. Хорошо, когда можно скооперироваться в батальоне, например (наблюдал такое в одной бригаде), но сколько тех батальонов, в канцелярии каждого нужен минимум один принтер?А сколько рот? Вот сразу ощущается количество «сэкономленных» денег министерством обороны. Потому что извечный принцип нашей армии «да мне пофигу, но чтобы к завтра было готово» никто не отменял. Потому идет ротный/батальонный и покупают себе оргтехнику. А к ней, понятное дело, бумагу, картриджи, порошок, чипы и так далее.Не раз слышал от офицеров и о покупке плоттеров. Да, а как без них? Оформление казарм никто не отменял. Равно как и всякие там боевые листки, стенгазеты, Уголки Героя и так далее.Сложно представить, сколько денег уходит на все это. Но уходит – это факт. На потребу дня, так как «не положено, но надо», наверное, сотни миллионов просто уходят из карманов офицеров и идут на покрытие необходимостей.Ну да, они же много получают…А тут еще жалуются насчет покупки фурнитуры… Да по сравнению с оргтехникой фурнитура реально копейки. Хотя, конечно, неприятно, вводят новую цацку, а где ее найти, скажем, в Богучаре? Ага, но ведь буквально в 250 км есть Воронеж, где есть магазины. Дел-то, правда? Сел на машину (свою), залил бак (за свои), смотался в областной центр (500 км туда-сюда), и все. Личный состав готов к проверкам и соответствует.Нет, конечно, на нововведенную фиговину можно написать требование и отправить выше по инстанции. В таком случае все равно надо будет немного потратиться на вазелин, поскольку ближайший строевой смотр вызовет праведный гнев начальства. И все равно придется ехать и покупать.А ведь еще есть такие вещи, как содержание жилых и хозяйственных помещений на вверенной территории… Времена СССР, когда этой коричневой и зеленой масляной краски (да будет она благословлена и проклята одновременно) было завались, понятно, прошли. Потому все проблемы по поддержанию должного порядка тоже легли на плечи офицеров. Но этими рассказами весь интернет забит, так что даже повторяться не буду.Достаточно сказать, что создается впечатление, что вопросами с этой вечной сменой шевронов и нашивок занимается ловкий враг. Именно потому нашивки вечно меняют стиль и фасон, соответственно, их никогда нет в магазинах. Что только вносить нервозность, разброд и истерику.Казалось бы – мелочи… Ну да, конечно, мелочи. Но вот прилетевший с внезапной проверкой в провинциальную часть расфранченный штабист из Санкт-Петербурга (там штаб ЗВО, если что) запросто может испортить не только настроение, но и карьеру нерадивому офицеру, не обеспечившему своевременное прибытие в Хацепетовку шевронов и тем самым нанесшему непоправимый ущерб боеготовности части.Да, эти банки с краской и фурнитура – копейки. Но не в масштабах страны.К сожалению, весь этот принцип «я приказал, а ты что хочешь делай» настолько хорошо укоренился в головах, что это находит отражение и в делах.Действительно, а зачем напрягать вышестоящее начальство и напрягаться самим? Ведь можно просто наорать на подчиненного, обозначить сроки выполнения приказа в плане устранения недостатков – и жизнь прекрасна!Я недавно так консультировал по просьбе общих знакомых офицера из одной части в ЗВО, которому срочно понадобилось приобрести ботинки 47 размера. Послали требование в вещевую службу, как положено. Конечно, ничего не пришло. А искать приключений с двумя необутыми амбалами лейтенант не захотел. Благо советчик ничего так оказался, нашли берцы.Кто виноват? Тут все просто. Виноваты, с одной стороны, экспериментаторы, которые вроде бы хотели как лучше, в смысле, целью своей ставили пресечь воровство именно в частях. Но вышло как всегда. И на деле мы получили крайне медленную бюрократическую систему, по скорости реагирования сопоставимую с улиткой.Например, тот старлей получил заказанные по инстанции берцы на нижегородских великанов через три месяца после их увольнения. Теперь ботинки будут тупо валяться на складе и ждать своего часа.С деньгами все еще проще и печальнее одновременно. Забрав по максимуму у финчастей право закупать для себя то, что необходимо, дабы прекратить воровство, на выходе получили то, что, когда денег для, скажем так, тактического маневра, стало не хватать, их начали отбирать у военнослужащих.Потому что «к завтра должно быть готово».Вот возьмем для примера любой агрегат типа «черный ящик». Скажем, компьютер. Вообще, по нынешним правилам, контракты на поставки заключаются с поставщиками на три года. Но машина нужна сейчас, вне плана поставок. Накрылся старый, например. Совсем.Да, можно заключить допсоглашение, найти еще двух поставщиков, провести конкурс… Вообще, от двух до четырех месяцев по времени. А если компьютер нужен сейчас? Например, на нем закрытая точка доступа стоит? Абонентский пункт Интернета установлен? Или бухгалтерия?Понятно, что во имя выполнения боевых задач компьютер будет куплен за счет военнослужащих.В качестве примера могу привести госпиталь в Воронеже, где адовыми усилиями привели в порядок оргтехнику. Потому что когда пришли секретные связисты, чтобы организовать абонентский пункт закрытой связи, выяснилось, что ни один из двух десятков компьютеров на балансе не стоит. Их просто нет по факту.И так, в принципе, в любой части.Механизм ужасающе простой, как автомат Калашникова, но не менее убойный по сути. Инструмент вышибания денег – совещание, на котором озвучиваются задача и варианты ее решения.Вообще, выбор обычно невелик: либо писать кучу заявок, дублируя, напоминая, проталкивая и все такое, систематически получая пинки за невыполнение задачи, либо просто скинуться с ближайшей зарплаты, выполнить задачу за свой счет и забыть. До следующего раза.Учитывая, что первый вариант по времени довольно длительный, все нормальные офицеры, не являющиеся мазохистами, голосуют за второй вариант. Рублем.И это касается всего: фурнитуры, убранства казарм, подготовок к проверкам, текущим ремонтам.По сравнению с таким количеством головных болей разовые поборы типа пожертвовать часть премии на храм – это мелочи жизни. Это раз отдал – и все. Тем более, не всю премию, а только часть. Раньше было интересно за списком жертвующих наблюдать, там у всех одна и та же цифра стояла. Потом убрали от греха подальше.Ну ведь много же платят, правда? И премии дают…Вообще, подытоживая, хочется вспомнить стародавние времена, когда стрелец являлся на службу со своим оружием, снаряжением, нередко конем, огневым припасом и едой на несколько дней. И шел, понимаешь, воевать.Дальнейшее снабжение, так сказать, за счет проигравшей стороны.Как-то все это похоже, не так ли? Только вместо коня и снаряжения более современные вещи в цене. Но суть та же.И ведь это не единичные случаи, уверен, что процент частей, где практикуют добровольно-принудительные поборы, стремится к 100%, поскольку есть смысл не раздражать начальство, а потратить премию на нужды. Потому что раздраженное начальство может завтра этой премии лишить запросто и надолго.Все это выглядит странно и глупо. Но увы, таковы наши реалии. Понятно, что офицеры, которые служат стране, наконец-то стали получать нормальные деньги. Но скажите, разве это повод для такого, с позволения сказать, узаконенного грабежа?Вообще, в масштабах страны такая практика «экономии» выглядит странно и настораживает. Так можно очень далеко зайти. Насколько, поговорим в следующей статье, где обсудим то, как сегодня в армии принято покрывать убытки. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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