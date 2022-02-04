Вам не видно: Лавров вновь пошутил про маску

Министр иностранных дел Сергей Лавров вновь пошутил про маску, которая закрывает лицо. Журналисты встретили его реплику дружным смехом. "Вам не видно", - произнёс дипломат.

Глава МИД России прибыл в Пекин, чтобы присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр. Его встретил китайский коллега Ван И.

Во время протокольной фотосессии министры вместо традиционного рукопожатия позировали с прислонёнными друг к другу локтями.

"Вам не видно, но под масками мы улыбаемся", - пошутил Сергей Лавров.

Это уже не первая его шутка по поводу средств индивидуальной защиты. В марте 2021 года во время рабочего визита в Китай министру была подарена маска с надписью, которую цензурной назвать нельзя. Но и никаких норм она не нарушает. На ней красовалось два слова: "… (эквивалентно слову "дурацкий") карантин". Написаны они были без гласных букв.

Лаврову презент понравился. Он даже снял в ней видео для TikTok.