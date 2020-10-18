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Вам не кажется, что нас считают полными идиотами?

18 октября 2020, 16:05  •  207 • Украина

Что ещё сказал Резников о планах власти по реинтеграции Донбасса.

Цитирую:

«У нас амбициозная цель — сотворить экономическое чудо на подконтрольных украинским властям территориях Донбасса, то есть в Донецкой и Луганской областях. Моё министерство сейчас разрабатывает концепцию стратегического экономического развития, цель которой — привлечение инвестиций за счёт создания т. н. территория опережающего развития. Ключевая идея — восстановить Донбасс не за счёт бюджетных и донорских средств и минимально за счёт кредитов. Сделать своего рода демонстрационный проект вдоль этой разделительной линии протяжённостью 420 км, чтобы показать, что жизнь людей возможна только в свободной независимой европейской Украине».

Вам всё понятно? Они решили набрать на Западе кредитов и за счёт этих денег продемонстрировать людям, что нормально жить они смогут только на Украине. Вы понимаете? Не создать людям условия для нормальной жизни, а лишь «показать» такую возможность. Вы спросите, сколько же будет стоить эта показуха? Цитирую Резникова:

«Для понимания цифр, по оценкам независимых экспертов, потери украинской экономики от разрушенного Донбасса уже сегодня составляют 120 миллиардов долларов США. По оценке Венского института экономики, для восстановления требуется минимум 21 миллиард долларов».

Другими словами, власть намерена занять под проценты минимум 21 миллиард долларов США для того, чтобы кому-то что-то «показать». Это при том, что внешний долг Украины на сегодняшний день составляет 123 миллиарда долларов. Вам не кажется, что Зеленский и его команда считают нас всех полными идиотами, тупыми и безмолвными существами?


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