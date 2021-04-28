Вам на 15 или на 40? Политолог раскрыл планы "передела" России

Политолог Илья Гращенков в ответ на идею вице-премьера Марата Хуснуллина по укрупнению регионов раскрыл планы "передела" России. По одному варианту в стране могут остаться только 15 регионов, по другому - до 40.

Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин поднял тему укрупнения регионов, выразив при этом личное мнение, касающееся Еврейской автономной области (ЕАО).

"Я, например, ЕАО не хочу заниматься - с точки зрения трудозатрат, её нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим", - заявил чиновник.

Политолог Илья Гращенков раскрыл планы "передела" России, которые были задуманы ещё в начале нулевых. Эксперт отметил, что тогда объединили несколько граничащих между собой и тесно экономически взаимосвязанных субъектов и в итоге появились Забайкалье, Пермский край, Красноярский край, Камчатский край.

С точки зрения "пространственного управления", как отмечает политолог, минимум Россию "перекроили" бы до 15 регионов: Москва, Центральный округ, Северо-Западный округ, Северный, Верхне- и Нижневолжский округ, Юго-Западный и Южный, Северокавказский, Восточносибирский, Дальневосточный и т. д. плюс Крым и резерв на Западный округ".

В своём авторском Telegram-канале "The Гращенков" эксперт даёт и второй вариант перекраивания страны, согласно которому "в России могло бы остаться 30-40 регионов", "объединение могло бы пройти по кустовому принципу, где 2-3 менее развитых региона присоединяют к одному более развитому".