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«Вам лучше не слышать этого»: Лукашенко извинился за спор с Путиным на ЕАЭС - видео

06 декабря 2018, 20:09  •  170 • Политика
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ. Президент Белоруссии признал, что погорячился, и пришлось извиняться перед хозяином встречи. «Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого», - сказал Лукашенко.
Президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко сильно поспорили о цене на газ во время заседания саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Позднее белорусский лидер признал, что выразился в нехорошей форме и ему пришлось извиняться перед главой России.
«(Выступил) в нехорошей форме, так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого», - сказал после спора президент Белоруссии.
Напомним, что в ходе заседания ЕАЭС Лукашенко пожаловался, что для белорусских потребителей цена составляет 130 долларов за тысячу кубометров, а для российских всего 70. Путин парировал, напомнив президенту Белоруссии, что если бы его стране газ продавали по рыночной цене, его стоимость была порядка 250 долларов за тысячу кубометров. После этого Путин вежливо предложил Лукашенко продолжить обсуждение этого вопроса в закрытом режиме.
Лукашенко о споре с Путиным и своих извинениях: [Выступил] в нехорошей форме, так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого pic.twitter.com/MlBvAvAlvG
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 декабря 2018 г.

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