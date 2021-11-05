Вам капут, товарищ Зеленский

Допрыгался, Владимир. Теперь уже даже Европа начинает сомневаться в тебе. На первой полосе немецких СМИ появилось знакомое всем лицо президента Украины.В опубликованном материале «Досье Пандоры» рассказали, что президент Незалежной до сих пор может получать денежки от своего участия в офшорных схемах. Перед тем вступить в должность президента Украины он передал часть своему другану Сергею Шефиру. «Архив Пандоры» сообщает, что Зеленский не сообщал в своих декларациях о подобном доходе. Конечно, кто себя подставлять будет?Не остался без внимания наш товарищ Владимир. Ещё одно известное немецкое издание Süddeutsche Zeitung выпустило материал, в котором требует ответить за свои делишки, иначе Киеву вообще не поздоровится. Это издание просто так не пишет. Каждое утро его материалы оказываются на столе канцлера и рассылаются членам правительства.Политолог Александр Сосновский рекомендовал Зеленскому признаться во всех грехах и покинуть пост президента по-хорошему. Кажется, скоро сольют главного комика Украины, Запад уже вряд ли будет ему доверять. «Досье Пандоры» - это серьезно.