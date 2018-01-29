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Валютный рынок не воспринимает всерьез предстоящий доклад Минфина и Госдепа США

29 января 2018, 17:54  •  133 • Политика
Рубль практически не реагирует на угрозу введения Белым домом новых санкций против России.
Несмотря на то, что на сегодня запланирована публикация совместного доклада Минфина и Госдепа США, что может стать поводом для новых санкций против России, курс рубля остается практически стабильным, учитывая его традиционно высокую волатильность.
По мнению экспертов, это отражает то, что санкции являются фактором влияния на российскую валюту, однако величина этого влияния несущественна. По данным CFTC, хедж-фонды и подобные им инвесторы-спекулянты начали готовиться к санкциям заранее.
За неделю, окончившуюся 23 января, было продано больше тысячи контрактов на общую сумму примерно 2,6 миллиардов рублей, что стало первым сокращением за 9 недель. При этом объем ставок на укрепление рубля в 5 раз превышает ставки на его ослабление, поэтому говорить о массовом выходе инвесторов из национальной валюты пока не приходится.
В случае введения персональных санкций, не затрагивающих госдолг, эксперты предсказывают рублю новое "ралли". При этом Минфин вряд ли сможет это компенсировать с помощью интервенций, в то время как при усилении притока ему придется придумывать новый механизм ослабления нацвалюты.
Как отмечают авторы телеграмм-канала "Мысли-немысли", определенности в этом вопросе осталось ждать всего несколько часов.

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