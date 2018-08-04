Валютный рай для оффшоров? • 99 • Аналитика







Соответствующие поправки в закон о валютном контроле прошли до этого через рассмотрение и принятие в Госдуме, а также одобрение в Совете Федерации. За время, прошедшее с тех пор, как Topwar.ru комментировал эту инициативу, исходившую из Минфина, случилось только одно серьёзное уточнение к документу. Стало известно, как будут определяться те компании, которых коснётся отмена штрафов.





Для этого пришлось оперативно поработать сотрудникам налоговой службы (ФНС), где теперь и будут формироваться соответствующие списки. Списки компаний даже названы специальным перечнем резидентов, утверждаемым в ФНС по согласованию с Минфином.



В него, как отметил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, должны войти «компании-экспортеры, только экспортеры. Эти компании попали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это ещё и нашими государственными органами».



В сам перечень компания может попасть, подав заявление со ссылкой на нормативно-правовой акт, по которому против нее введены санкции. Курс на либерализацию внешнеторговой деятельности, избранный, среди прочих мер в качестве этакого «нашего ответа Чемберлену», получил законодательную базу. Абсолютно незамысловатую и, как обычно, разделяющую представителей бизнеса на тех, кому теперь можно всё, а кому – можно, но только по закону.



Не стоит теперь удивляться, что большой бизнес намного раньше фактически продвинул в новый правовой акт ещё одну норму, помогающую узкому кругу избранных. Речь о расширении списка разрешенных валютных операций между резидентами.



Данный список становится больше за счёт всех расчётов, связанных с заключением с Внешэкономбанком договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций. Фактически речь идёт о том, что аккуратно легализуется вывод капиталов за рубеж, если он надлежащим образом оформлен.



Надо ли объяснять, что экспортные и кредиты и инвестиции в адрес сотен оффшоров, по которым расписаны филиалы, дочерние и аффилированные компании, связанные со многими крупнейшими российскими бизнес-структурами, теперь пойдут просто нескончаемым потоком.



Есть в законе и ещё одна приятная для бизнеса неожиданность, о которой в апреле предпочитали не говорить. Из-под валютного контроля также выводятся «операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков».



Такая же позитивная (на взгляд представителей бизнеса) мера коснётся и других операций, которые связаны с исполнением обязательств по внешнеторговым контрактам. Напомним, что в первой редакции акцент делался на снижении штрафов за нерепартиацию валютной выручки, а также об увеличении сроков, в течение которых эту выручку всё-таки надо возвращать. Теперь же, как видим, на первых ролях, хотя и всем известным «мелким шрифтом», совсем иные нормативы.



Впервые, напомним, к мерам жёсткого валютного контроля Россия прибегла ещё двадцать лет назад – после дефолта. Тогда даже создали специальную службу валютно-экспортного контроля с прямым подчинением президенту и чрезвычайно широкими полномочиями.



Они были подкреплены и беспрецедентным правом требования через суд безакцептного списания со счетов компаний-нарушителей валютного законодательства практически любых сумм.



Затем было отправлено в отставку правительство Примакова — Маслюкова и настало время второй валютной либерализации. А службу ВЭК ликвидировали, заменив её на финансовую разведку. Вновь хотя бы частично, и ненадолго отказаться от курса на валютный либерализм пришлось в 2014 году – санкции заставили. ЦАР – форпост России в Африке, который мы стыдливо прячем



Впрочем, валютный контроль тогда решили усилить весьма своеобразно – выпустили рекомендации ЦБ РФ с «неформальным», как его тогда назвали, требованием к частным компаниям продавать валютную выручку на рынке.



Потом последовала уже правительственная директива, когда госкомпаниям было предписано привести к 1 марта 2015 года свои чистые валютные позиции к уровню 1 октября 2014 года. Под директиву попали сразу пять крупных экспортеров: «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть», АК «АЛРОСА» и ПО «Кристалл».



Чуть позже, весной 2017 года, экспортёров освободили от оформления паспортов сделок и существенно снизили для компаний уровень штрафов за невозврат выручки в Россию. Теперь же, как видим, возвращать выручку больше не нужно и компаниям под санкциями.



При этом было сделано послабление и по части сроков невозврата валюты, за которые полагались штрафы. Льготный период без штрафов может быть увеличен с нынешних 30 до 90 и даже до 180 дней. Уточнение должно вскоре последовать из Минфина или же непосредственно из аппарата премьера.



Многие экспортёры в соответствии с подписанным президентом законом могут вообще полностью освободиться от наказания за нерепатриацию валюты. Ведь максимальным наказанием за невозврат выручки для так называемых «профессиональных участников внешнеэкономической деятельности» станет… всего-навсего предупреждение.



Как определить, кого включать в число «профессиональных участников», а кого – ни при каких условиях, должно решить правительство. И решить в самое ближайшее время. Легальный бизнес, понятное дело, ждёт чётких критериев, а большой бизнес, скорее всего, рассчитывает на автоматическое включение в число «профессионалов».



В итоге сейчас складывается вообще парадоксальная ситуация, когда санкции никуда не делись, и стали даже жёстче и в чём-то даже шире, а Россия решила ответить на них ослаблением валютного контроля. Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне



Впрочем, ведь, к примеру, из указанной выше «пятёрки» под санкциями сегодня реально остаётся только «Роснефть». Но зато в разного рода санкционных списках теперь оказались чуть ли не все крупные российские банки, за исключением Сбербанка, что оказалось куда более болезненной для российского бизнеса мерой.



Трудно сейчас не согласиться с экспертами, которые считают отмену жёсткого валютного контроля для всего бизнеса слишком смелым решением. Отказ от штрафов в любом случае позволяет более свободно выводить средства из страны.



Да, даже Центробанк не располагает такой статистикой, которая показала бы, как нормативы по репатриации валюты препятствуют утечке капитала. Однако нет и прямых доказательств, что обязанность возвращать валютную выручку реально мешает собирать налоги, как утверждают некоторые «очень профессиональные» участники внешнеэкономической деятельности. Об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для компаний, попавших под санкции, в правительстве заговорили ещё в мае. Однако в силу ряда причин, в первую очередь, наверное, из-за чемпионата мира по футболу, подписание закона главой государства несколько задержалось. Теперь документ подписан и уже опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующие поправки в закон о валютном контроле прошли до этого через рассмотрение и принятие в Госдуме, а также одобрение в Совете Федерации. За время, прошедшее с тех пор, как Topwar.ru комментировал эту инициативу, исходившую из Минфина, случилось только одно серьёзное уточнение к документу. Стало известно, как будут определяться те компании, которых коснётся отмена штрафов.Для этого пришлось оперативно поработать сотрудникам налоговой службы (ФНС), где теперь и будут формироваться соответствующие списки. Списки компаний даже названы специальным перечнем резидентов, утверждаемым в ФНС по согласованию с Минфином.В него, как отметил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, должны войти «компании-экспортеры, только экспортеры. Эти компании попали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это ещё и нашими государственными органами».В сам перечень компания может попасть, подав заявление со ссылкой на нормативно-правовой акт, по которому против нее введены санкции. Курс на либерализацию внешнеторговой деятельности, избранный, среди прочих мер в качестве этакого «нашего ответа Чемберлену», получил законодательную базу. Абсолютно незамысловатую и, как обычно, разделяющую представителей бизнеса на тех, кому теперь можно всё, а кому – можно, но только по закону.Не стоит теперь удивляться, что большой бизнес намного раньше фактически продвинул в новый правовой акт ещё одну норму, помогающую узкому кругу избранных. Речь о расширении списка разрешенных валютных операций между резидентами.Данный список становится больше за счёт всех расчётов, связанных с заключением с Внешэкономбанком договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций. Фактически речь идёт о том, что аккуратно легализуется вывод капиталов за рубеж, если он надлежащим образом оформлен.Надо ли объяснять, что экспортные и кредиты и инвестиции в адрес сотен оффшоров, по которым расписаны филиалы, дочерние и аффилированные компании, связанные со многими крупнейшими российскими бизнес-структурами, теперь пойдут просто нескончаемым потоком.Есть в законе и ещё одна приятная для бизнеса неожиданность, о которой в апреле предпочитали не говорить. Из-под валютного контроля также выводятся «операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков».Такая же позитивная (на взгляд представителей бизнеса) мера коснётся и других операций, которые связаны с исполнением обязательств по внешнеторговым контрактам. Напомним, что в первой редакции акцент делался на снижении штрафов за нерепартиацию валютной выручки, а также об увеличении сроков, в течение которых эту выручку всё-таки надо возвращать. Теперь же, как видим, на первых ролях, хотя и всем известным «мелким шрифтом», совсем иные нормативы.Впервые, напомним, к мерам жёсткого валютного контроля Россия прибегла ещё двадцать лет назад – после дефолта. Тогда даже создали специальную службу валютно-экспортного контроля с прямым подчинением президенту и чрезвычайно широкими полномочиями.Они были подкреплены и беспрецедентным правом требования через суд безакцептного списания со счетов компаний-нарушителей валютного законодательства практически любых сумм.Затем было отправлено в отставку правительство Примакова — Маслюкова и настало время второй валютной либерализации. А службу ВЭК ликвидировали, заменив её на финансовую разведку. Вновь хотя бы частично, и ненадолго отказаться от курса на валютный либерализм пришлось в 2014 году – санкции заставили.Впрочем, валютный контроль тогда решили усилить весьма своеобразно – выпустили рекомендации ЦБ РФ с «неформальным», как его тогда назвали, требованием к частным компаниям продавать валютную выручку на рынке.Потом последовала уже правительственная директива, когда госкомпаниям было предписано привести к 1 марта 2015 года свои чистые валютные позиции к уровню 1 октября 2014 года. Под директиву попали сразу пять крупных экспортеров: «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть», АК «АЛРОСА» и ПО «Кристалл».Чуть позже, весной 2017 года, экспортёров освободили от оформления паспортов сделок и существенно снизили для компаний уровень штрафов за невозврат выручки в Россию. Теперь же, как видим, возвращать выручку больше не нужно и компаниям под санкциями.При этом было сделано послабление и по части сроков невозврата валюты, за которые полагались штрафы. Льготный период без штрафов может быть увеличен с нынешних 30 до 90 и даже до 180 дней. Уточнение должно вскоре последовать из Минфина или же непосредственно из аппарата премьера.Многие экспортёры в соответствии с подписанным президентом законом могут вообще полностью освободиться от наказания за нерепатриацию валюты. Ведь максимальным наказанием за невозврат выручки для так называемых «профессиональных участников внешнеэкономической деятельности» станет… всего-навсего предупреждение.Как определить, кого включать в число «профессиональных участников», а кого – ни при каких условиях, должно решить правительство. И решить в самое ближайшее время. Легальный бизнес, понятное дело, ждёт чётких критериев, а большой бизнес, скорее всего, рассчитывает на автоматическое включение в число «профессионалов».В итоге сейчас складывается вообще парадоксальная ситуация, когда санкции никуда не делись, и стали даже жёстче и в чём-то даже шире, а Россия решила ответить на них ослаблением валютного контроля.Впрочем, ведь, к примеру, из указанной выше «пятёрки» под санкциями сегодня реально остаётся только «Роснефть». Но зато в разного рода санкционных списках теперь оказались чуть ли не все крупные российские банки, за исключением Сбербанка, что оказалось куда более болезненной для российского бизнеса мерой.Трудно сейчас не согласиться с экспертами, которые считают отмену жёсткого валютного контроля для всего бизнеса слишком смелым решением. Отказ от штрафов в любом случае позволяет более свободно выводить средства из страны.Да, даже Центробанк не располагает такой статистикой, которая показала бы, как нормативы по репатриации валюты препятствуют утечке капитала. Однако нет и прямых доказательств, что обязанность возвращать валютную выручку реально мешает собирать налоги, как утверждают некоторые «очень профессиональные» участники внешнеэкономической деятельности. Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 99 Источник Похожие новости Убийство в саванне: уроки и последствия Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне Возрождённый «ГлавПУР»: центр кристаллизации патриотической идеологии?

"Постапокалипсис". Сказки о радиации Валютный рай для оффшоров? Удар по Ирану в ближайшее время: реальность или фикция? Новости партнеров