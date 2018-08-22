Валютный манёвр: Россия готовит ответ на новые санкции США

Россия может перейти на расчёты в национальных валютах с другими странами, чтобы нивелировать эффект от санкций США. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, Москва готовит целый комплекс ответных мер на экономическую политику Вашингтона. При этом в Минфине подчеркнули, что рестрикции лишь укрепили позиции страны, поскольку РФ теперь в меньшей степени зависит от международной финансовой системы. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политические элиты рано или поздно осознают бесперспективность санкционного давления и Москва начнёт сотрудничать с Вашингтоном.

В среду, 22 августа, президент России Владимир Путин прокомментировал введение новых антироссийских санкций.

«Это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции после переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё​​​.

Российский лидер выразил надежду, что в США осознают бесперспективность давления и Москва начнёт сотрудничать с Вашингтоном.

Финансовые ограничения против России могут отрицательно отразиться на экспорте в третьи страны. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В связи с этим власти рассматривают возможность отказа от доллара при заключении сделок с другими государствами.

«Эти ограничения мы стараемся снимать за счёт перехода на расчёты в национальных валютах», — отметил Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев также указал на ненадёжность американской валюты.

«Не секрет, что доллар сегодня как валюта, в частности, для использования в расчётах в ВТС весьма ненадёжен, если не сказать больше, — значит, мы будем находить и уже находим сегодня пути для преодоления негативных последствий», — цитирует его ТАСС.

Ранее аналогичную позицию высказывал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, таким образом финансовые ограничения «выйдут боком для тех же американцев».

О готовности к расчётам в национальных валютах также заявили в Турции. В частности, сотрудничество будет рассчитано на Россию, Китай, Иран и Украину. «Если страны Европы тоже захотят избавиться от оков доллара, Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчёты», — сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с предложением к странам ЕС создать независимый аналог системы передачи информации о платежах SWIFT. Такая мера необходима для защиты континентальных компаний от финансовых ограничений, считают в ФРГ.

«Размывание международного права несёт очень серьёзную угрозу»

Никаких серьёзных трудностей в связи со вступлением в силу новых санкций, объявленных 8 августа Госдепом США, возникнуть не должно, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

«Это укладывается в сформированную логику внутриполитической борьбы США и предвзятого политического курса нынешнего руководства Великобритании, которое призывает в том числе и страны ЕС расширить санкции из-за Скрипалей, хотя они живы и здоровы и руководство профессиональных британских лабораторий заявило, что нет никаких доказательств причастности РФ. Размывание международного права несёт очень серьёзную угрозу», — заявил Гутенёв в беседе с RT.

По его мнению, Россия без существенных затруднений сможет обойти ограничение на экспорт продукции двойного назначения, поскольку в этих отраслях в значительной мере проведено импортозамещение.

«Там, где не было необходимости создавать собственные мощности и было довольно конкурентное предложение со стороны других стран, мы поменяли партнёров, причём это произошло уже полтора-два года назад. А по тем позициям, которые нецелесообразно было менять, уже созданы необходимые складские запасы», — подчеркнул депутат.

Как считает парламентарий, России необходимо защищать не только внутренний рынок, но и отечественную продукцию за рубежом. При этом защитные преференции должны быть реализованы с выгодой для российской экономики.

«США проводят неуклюжую политику не только по отношению к оппонентам, но и к своим союзникам. И я не исключаю, что эти союзники могут посмотреть на мир широко раскрытыми глазами и сделать давно назревшие выводы», — отметил Гутенёв.

Санкции США

8 августа Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против России в связи с якобы причастностью Москвы к инциденту в британском Солсбери.

Первый пакет этих ограничений должен вступить в силу в среду, 22 августа. Он затронет «поставки всех чувствительных товаров и технологий в сфере национальной безопасности». Вторая часть рестрикций будет задействована, если Россия за 90 дней «не представит доказательств», что она не применяла химическое и биологическое оружие, а также «не даст гарантий» неприменения его в будущем.

Накануне в американском дипломатическом ведомстве подтвердили готовность к последовательному ужесточению санкций против Москвы, пока РФ не изменит свой внешнеполитический курс. Кроме того, Вашингтон уже подготовил финансовые рестрикции за событие, которое, по мнению американской стороны, непременно произойдёт. Речь о якобы намерении России совершить «вмешательство» в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября.

«Выборы ещё не прошли, а санкции уже готовы. Почему? Потому что это важный фактор предвыборной агитации в США», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Кроме того, без привязки к Госдепу работу по ужесточению антироссийских рестрикций ведёт американский конгресс. Так, в начале августа группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий внесла в правительство законопроект под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля».

В документе среди прочего предлагается ввести рестрикции в отношении энергетического и финансового секторов, а также лиц и организаций, связанных с президентом России.

«Финансовые ограничения США не критичны»

Власти России выработали комплекс ответных мер для минимизации ущерба от новых санкций США, заявили в Минпромторге.

«По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие — импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — цитирует главу ведомства Дениса Мантурова «Российская газета».

Министр пояснил, что запрет на поставки из США затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, но не в критичной форме. При этом он добавил, что полный запрет нанесёт удар по ряду предприятий, но власти постараются оказать им максимальную поддержку.

«На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал», — отметил глава Минпромторга.

Мантуров подчеркнул, что российские власти готовились к этой ситуации давно. Так, в рамках федеральных целевых программ и госпрограмм за последние шесть лет было разработано более 1,5 тыс. типов электронно-компонентных баз.

На положительные последствия западных рестрикций обратил внимание заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, ответом Москвы на шаги Запада стала финансовая система, не зависящая от международной. «Россия стала сильнее из-за санкций», — сказал замминистра.





Зеркальный ответ

Американцы приступили к «реальной экспансии» на различных направлениях, поскольку осознают потерю ресурсов дальнейшего развития, которых раньше им хватало для выхода из мировых кризисов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение Вашингтона ввести санкции по делу Скрипалей.

«Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз, вместо того чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально», — констатировала Захарова.

Между тем в Кремле подчеркнули, что реакция на новые американские санкции будет отвечать принципам «взаимности и зеркальности», при этом подобные недружественные действия наносят ущерб всей международной торговле.

«Будем делать то, что, собственно, всегда делает президент Российской Федерации: он делает всё, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин сохраняет настрой на выведение двусторонних отношений из глубочайшего кризиса. Вместе с тем, по словам Пескова, если Вашингтон не ответит взаимностью на предложения Москвы, никто не станет «впадать в траур».