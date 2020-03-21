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Валютная паника и "вангование" на фоне холодности Центробанка: Что происходит с ключевой ставкой

21 марта 2020, 04:35  •  86 • Политика
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Кандидат экономических наук Илья Покаместов порассуждал, что происходит со ставкой. Он считает, что Центробанк поступает совершенно здраво и холодно, так как на фоне валютных спекуляций делать прогнозы и "ванговать" бессмысленно - необходимо дождаться устойчивой тенденции.
Банк России в пятницу, 20 марта, оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Что это означает для обычных людей, Царьграду рассказал кандидат экономических наук Илья Покаместов.
По его словам, для простых людей решение ЦБ - это, скорее, сигнал к тому, чтобы не реагировать на те негативные явления, и в экономике, и в санитарно-эпидемиологической обстановке. Сигнал к тому, что надо постараться сдержать ситуацию, как она есть, и не поддаваться паническим настроениям, что кризис будет только нарастать.
Может быть, здесь такая холодная голова Банка России, следование такой достаточно консервативной денежно-кредитной политике, вот, верность себе показать, скажем так, - сказал Илья Покаместов в интервью Царьграду.
Сам он расценивает решение о сохранении ключевой ставки как демонстрацию Банка России приверженности своему курсу и как демонстрацию того, что этот кризис на экономику не должен сильно влиять. По его мнению, делать какие-то прогнозы и "ванговать" о дальнейшей ситуации пока рано.
С точки зрения валютной паники, наверное, изменение цены базовых активов в течение недели или двух не может говорить о том, что это изменение не спровоцировано сознательно, специально и так далее, и что оно сохранится на долгое количество времени. Соответственно, Центробанк должен реагировать тогда, когда уже устойчивая тенденция появилась. И не поддаваться тем инструментариям, которые используют биржевые спекулянты и те, кто пытается управлять рынком, - подчеркнул Покаместов.

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