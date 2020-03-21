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Валютная паника и "вангование" на фоне холодности Центробанка: Что происходит с ключевой ставкой
21 марта 2020, 04:35 • 86 • Политика
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Кандидат экономических наук Илья Покаместов порассуждал, что происходит со ставкой. Он считает, что Центробанк поступает совершенно здраво и холодно, так как на фоне валютных спекуляций делать прогнозы и "ванговать" бессмысленно - необходимо дождаться устойчивой тенденции.
Банк России в пятницу, 20 марта, оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Что это означает для обычных людей, Царьграду рассказал кандидат экономических наук Илья Покаместов.
По его словам, для простых людей решение ЦБ - это, скорее, сигнал к тому, чтобы не реагировать на те негативные явления, и в экономике, и в санитарно-эпидемиологической обстановке. Сигнал к тому, что надо постараться сдержать ситуацию, как она есть, и не поддаваться паническим настроениям, что кризис будет только нарастать.
Сам он расценивает решение о сохранении ключевой ставки как демонстрацию Банка России приверженности своему курсу и как демонстрацию того, что этот кризис на экономику не должен сильно влиять. По его мнению, делать какие-то прогнозы и "ванговать" о дальнейшей ситуации пока рано.
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