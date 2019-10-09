Валюте США прописали не крах, а выдавливание: Россия и Турция расширяют кампанию по дедолларизации

США рубят долларовый сук

На прошлой неделе президент России Владимир Путин указал на то, что, вводя ограничения на использование доллара, США пилят сук, на котором сидят. Это может обернуться катастрофой для американской экономики.

Доллар долгое время пользовался большим доверием во всём мире, став универсальной валютой. Но теперь он стал инструментом политической борьбы, что не нравится остальным игрокам.

Россия и ряд других стран приступили к дедолларизации экономики, что позволит им защититься от непредсказуемых шагов Штатов.

"Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся", - поведал глава государства.

Турция в тренде

Понимают это и в Турции, которая испытала на себе давление Вашингтона, недовольного сделкой по покупке российских ЗРК С-400. И Анкара начала действовать.

Как указано в документе, который в начале октября подписали Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции, стороны заинтересованы в расширении межбанковского взаимодействия, а также в обеспечении бесперебойности расчётов.

"Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией", - указано в заявлении.

Как сообщает polit.info, свои подписи под документом поставили глава Минфина России Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

Простых людей не затронет

Как считает экономист Михаил Хазин, для обычных людей документ ничего не значит. Но для бизнеса будут созданы более удобные условия работы.

Главным же результатом стал очередной удар по позициям доллара.

"Сфера оборота доллара сокращается", - пояснил он телеканалу "360".

Позицию Хазина разделяет и публицист Михаил Делягин. Он не исключил, что на турецких курортах начнут принимать рубли, но соглашение всё же скажется на сфере внешней торговли.

Также нужно понимать, что договорённость не повлияет на обменный курс.

"Курс и рубля, и лиры определяется через доллар, двусторонний курс вряд ли будет отклеиваться от курса через доллар", - пояснил он.

Другие страны подтянутся?

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главным событием встречи стало подписание контракта на поставку ЗРК С-400 за 5 миллиардов долларов, причём индийская сторона рассчитается с партнёрами рублями.

А посол России в Тегеране Леван Джагарян уже рассказал о том, что российская и иранская стороны полностью отказались от операций в долларах. Подобный процесс не является лёгким, однако банковские структуры двух стран имеют достаточный потенциал.

Как ранее объяснил Царьграду главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев, он допускает, что к расчётам в нацвалюте могут присоединиться страны, входящие в ЕАЭС и Таможенный союз. Также вполне возможно расширение практики на членов ШОС.

"Это первый акт пьесы, которую можно назвать "закат доллара и американской империи, базирующейся на принципах Вашингтонского консенсуса и дипломатии доллара и штыка, Тафта и Нокса". Доктрина 1909 года испытывает первую трещину. Важно, чтобы эта трещина росла, и тогда в конечном итоге и экономическое, и валютно-финансовое влияние Америки будет постепенно снижаться", - пояснил он.

Дедолларизация будет ускоряться

По мнению директора Института изучения Китая университета Фудань Чжана Вэйвэя, благодаря своему положению доллар стал резервной мировой валютой. Но сейчас его используют в качестве орудия борьбы.

В итоге США сами способствуют дедолларизации, оказывая давление на оппонентов. Так, на Иран наложены ограничения по использованию системы переводов SWIFT.

"Это выстрел США себе в ногу, ведь дедолларизация от этого будет только ускоряться", - заявил он РИА ФАН.

Как добавляет эксперт РИСИ Михаил Беляев, наметилась тенденция по вытеснению доллара. Это связано с тем, что при использовании американской валюты возникает риск замораживания счетов. Впрочем, дедолларизация сопряжена и с рисками.

Так, для реализации плана торговля должна оставаться сбалансированной. Если возникнет перекос в одну из сторон, то валюта торгового партнёра начнёт накапливаться у другого. Кроме того, нужно определить твёрдые курсовые значения.

"Пара валют должна находиться в стабильном курсовом соотношении, для предпринимателей это самый чувствительный момент", - объяснил он rueeconomics.ru.

Не крах доллара, а выдавливание

Осторожно высказывается по теме и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Он подчеркнул, что мы наблюдаем процесс медленного выдавливания доллара обратно на рынок США.

Это делается не только за счёт двусторонних соглашений о расчётах в нацвалютах, но и путём скупки золотовалютных резервов. Именно этим в последние пару лет занимается ЦБ России и финансовые регуляторы других стран.

Подобный подход связан с тем, что доллар бессмысленно запрещать, ибо это только привлечёт внимание к американской валюте. Но конкуренцию никто не отменял.

"Какого-то краха доллара в ближайшее время не предвидится. Но дело в том, что никто к этому и не стремится. Стремятся забрать у доллара те сферы, выгодные сферы использования, которые раньше ему отдавали просто так, потому что считалось, что в мире существует некий Вашингтонский консенсус. История закончилась", - пояснил эксперт Царьграду.

В Государственной Думе на процесс смотрят оптимистично. Как поведал председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, процесс дедолларизации экономики займёт пять-семь лет.

Главная сложность заключается в том, что в стране создана товарно-сырьевая биржа, на которой котировки выставлены в долларах. Поэтому контракты надо переводить на рубли, учитывая интересы всех сторон.