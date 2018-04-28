Валюта, которая заменит американский доллар • 227 • Аналитика







В свое время попытки избавиться от долларовой зависимости предпринимали многие страны мира, в том числе Ирак и Ливия. И Саддам Хусейн, и Муаммар Каддафи в разное время планировали отказаться от доллара в расчетах за нефть, чем вызвали очень негативную реакцию со стороны Соединенных Штатов. Вашингтону, по большому счету, все равно, как тот или иной правитель управляет своей страной. Главное, чтобы результаты его правления не угрожали экономической мощи США и их интересам в глобальном плане. Наивно было бы думать, что Муаммар Каддафи был менее жестким диктатором, чем короли Саудовской Аравии, а Саддам Хусейн уступал в жестокости таким любимцам Вашингтона как Аугусто Пиночет или Альфредо Стресснер. Но Хусейн и Каддафи планировали освободиться от долларового диктата, за что и поплатились. Сейчас о необходимости отказа от долларовых расчетов в сфере торговли нефтью заговорил Китай.





На самом деле, Пекин обращался к этой теме еще в далеком 1993 году, но тогда у КНР не было достаточных ресурсов для того, чтобы мечту превратить в быль. Теперь они появились. Китай – мощнейшая экономика мира после США, а по некоторым показателям Поднебесная уже оставила «дядюшку Сэма» позади. У Китая – огромные людские ресурсы, колоссальный экономический и военный потенциал, поэтому поступить с Китаем так, как США поступили с Ираком или Ливией, невозможно. Это прекрасно понимают в Вашингтоне и поэтому очень нервничают по поводу каждого шага, предпринимаемого Пекином.







В последнее время в мире сложилась более чем благоприятная обстановка для начала замещения доллара юанем в нефтяных расчетах. Китай «пошел в атаку» именно тогда, когда США и Евросоюз оказались отвлечены такими масштабными проблемами как сирийский и украинский кризисы, миграционные потоки, избрание Трампа, выяснение отношений с Российской Федерацией. В конце 2017 года было объявлено, что на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) начнутся торги фьючерсами на нефть с номиналами в китайских юанях. За один день объемы торгов на Шанхайской бирже составили почти 3 млрд долларов. Для сравнения – за весь 2017 год на бирже в Санкт-Петербурге было наторговано всего на 208 млн долларов.



С чем связан успех Китая в сфере обеспечения нефтяной независимости? Сегодня Китай – один из крупнейших мировых потребителей нефти. Это дает ему целый ряд преимуществ в сфере продвижения юаня как средства расчетов на нефтяном рынке. Наступление Китая на мировом рынке характеризуют гибкость и мягкость. Пекин следует точь в точь по заветам древних китайских философов, которые считали, что вода точит камень и нужно действовать аккуратно и последовательно, методично идти к поставленной цели. Для Китая большим успехом стало включение юаня в 2015 году в «корзину» резервных валют Международного валютного фонда, куда входят американский доллар, евро, японская иена и английский фунт стерлинга. Юань стал пятой валютой в этом списке, а в действительности занимает третье место, опережая иену и фунт стерлинга. Целый ряд европейских национальных банков заявил о включении юаня в число резервных валют, что также способствовало укреплению курса китайской платежной единицы на мировом финансовом рынке. Банки Германии, Франции, Бельгии, Испании хранят часть средств в юанях, справедливо полагая, что китайская валюта надежна и стабильна.



Последнее кольцо анаконды



У китайского юаня очень большие перспективы, но они всецело зависят от того, какую линию финансовой политики выберет в обозримом будущем китайское руководство. Пока юань не готов к полноценному выходу на мировой рынок. На съезде Коммунистической партии Китая в числе приоритетных была озвучена и задача интернационализации юаня, то есть – превращения его в мировое платежное средство. Однако, это влечет за собой целый ряд рисков. Сейчас официальный курс юаня намного ниже, чем в действительности может быть оценена эта валюта.



Искусственный курс юаня выгоден китайскому руководству, которое, таким образом, поддерживает на плаву экономику страны. В то же время, многие экономисты говорят о том, что Китаю пора переходить к свободной конвертации юаня. Это позволит более активно действовать на мировом рынке. Однако, поскольку китайская экономика в значительной степени развивается благодаря дешевым кредитам, руководство страны опасается, что если отпустить юань в «свободное плавание», то начнется отток капитала, влекущий за собой крайне неблагоприятные последствия для китайской экономики.



Для Китая гораздо более интересен другой вариант – создание параллельной финансовой системы, в которой все платежи в расчетах с Китаем постепенно будут переведены на юани. Это позволит Китаю освободиться от влияния доллара и повысить защищенность национальной экономики. Однако, превращения юаня в международное платежное средство очень боятся многие страны мира, включая США и такого давнего геополитического противника Китая как Индия. Они считают, что международные валюты должны быть свободно конвертируемыми.



Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в целенаправленном занижении стоимости юаня с целью обеспечения роста китайской экономики. Называя Поднебесную «великим манипулятором», Трамп считает, что именно занижение курса юаня вследствие отсутствия его свободной конвертируемости обеспечивает преимущества китайского экспорта на мировом рынке. Появится ли на Каспии американский флот? Да, если освоит телепортацию!



В рамках укрепления национальной валюты и постепенного отказа от долларовых расчетов Китай реализует и стратегию «Один пояс, один путь», смысл которой заключается в более тесной и масштабной интеграции государств Евразии в единое экономическое пространство. Расширение экономического влияния Китая в евразийском масштабе возможно только с опорой на крепкий юань, поэтому экономисты предсказывают, что весь 2018 год будет происходить постепенное укрепление позиций китайской валюты. С другой стороны, Китай будет активно вкладывать средства в экономики государств Евразии, повышая участие китайского капитала и делая экономические связи между странами более тесными. Интересна система кредитов, которые Китай предоставляет евразийским государствам – даются не деньги, а оборудование или рабочая сила. Таким образом, работой обеспечиваются китайские компании.



Стратегическое значение для Китая, как уже отмечалось выше, имеет торговля нефтью. Сейчас большинство контрактов с Китаем привязано к цене марки Dubai. Это касается, кстати, и поставляемой в Китай российской нефти. Именно Россия является основным поставщиком нефти в КНР, причем главную роль в поставках «черного золота» играет «Роснефть». Сейчас Россия получила возможность не пропускать значительную часть нефтяных доходов от торговли с Китаем через доллары, а сразу направлять полученные средства в золото.



В настоящее время практически сняты ограничения на продажу золота в хранилища Банка России – и для юридических, и для физических лиц. Поскольку золото тысячелетиями является универсальным платежным средством, Россия делает правильный выбор, увеличивая свой золотой запас и постепенно освобождаясь от привязки к доллару. Банк России в течение последнего года придерживается стратегии покупки золота за рубли. Удалось пополнить золотые резервы страны на 200 тонн, что увеличило государственный резерв на 10%. Без малейшей угрозы инфляции был проведена и значительная эмиссия рубля, то есть государство смогло решить задачу, которую еще совсем недавно многие экономисты и финансисты считали практически невыполнимой. Москву обвинили в отделении Гренландии от Дании



В условиях растущих амбиций Китая легко ли будет доллару удержать свои лидирующие позиции? Начнем с того, что бумажный, не обеспеченный золотом доллар, как и любая бумажная валюта, обесценивается. В этом нет ничего удивительного. Анализ истории мировых валют показывает, что все они проходили этапы рождения, взлета, максимальных возможностей, обесценивания и гибели. Доллар – не исключение. Кстати, средний возраст жизни валюты составляет примерно 27 лет, а доллар как бумажная валюта существует уже 47 лет. То есть, это очень внушительный по мировым историческим меркам срок. Уже после прихода к власти Дональда Трампа курс доллара относительно основных мировых валют стал падать.



USDX – самая авторитетная мировая валютная корзина, включающая в себя евро, йену, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк. Если взять за 100 цифру 1973, когда индекс был запущен, то за прошедшие 45 лет доллар знал и взлеты, и падения. В 2002 г. индекс взлетел до 120, а в начале 2010-х гг. опускался даже ниже 80. К концу 2016 года индекс достигал 103,65 пункта, однако как только состоялась инаугурация нового президента США Трампа, началось падение доллара. Индекс доллара против корзины из основных мировых валют снизился до 91,93. К январю 2018 года индекс доллара упал ниже 90 пунктов.







С чем связана утрата позиций американской валюты? Здесь наиболее отчетливо проявляется зависимость экономической и политической сфер жизнедеятельности общества. Политика администрации Дональда Трампа странна и непредсказуема. Дональд Трамп развязал глобальную торговую войну, выбрав в качестве основной мишени Китай, а подспудно также целясь в Россию. Но начало торговой войны было стратегической ошибкой американского президента. Во-первых, повышение пошлин на ввозимые в США товары ударило не только по Китаю, но и по ближайшим союзникам и партнерам Соединенных Штатов, включая европейские страны. Во-вторых, страдающие от политики Трампа страны начали искать другие рынки сбыта, что также не может не отразиться на положении доллара. Америка отплатит России за собственные провалы



Помимо торговой войны, политика Трампа характеризуется целым рядом других ошибок и просчетов. Так, очень большое влияние на позиции доллара оказывает кадровая чехарда в американской администрации. Когда Дональд Трамп пришел к власти на волне популистских лозунгов, у него не было собственной команды. Трамп стал подбирать и назначать на ключевые должности случайных людей, не являющихся членами единой команды. Одним из главных критериев подбора была медийность, что также не в лучшую сторону сказывалось на профессионализме и слаженности действий команды американского лидера. Поскольку каждый видный представитель «команды Трампа» придерживается каких-то собственных взглядов, рынок просто не знает, что ожидать от действующей американской власти. Нет стабильность в администрации президента – нет ее и на рынках.



Что касается внутренних экономических проблем, с которыми сейчас сталкиваются Соединенные Штаты, то они также связаны с деятельностью администрации Трампа. Военные приготовления, рост расходов на оборону негативно отражаются на государственном долге страны, который продолжает расти. Трамп ведет очень авантюристичную внешнюю политику, что вызывает все более негативную реакцию мирового сообщества.



С другой стороны, Трамп взял курс на восстановление американской индустриальной инфраструктуры, что также требует колоссальных финансовых вливаний и способствует увеличению американского внутреннего долга. Уже за первый год правления президента Трампа государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 1 триллион долларов. Соответственно, возрастают и без того внушительные расходы на обслуживание государственного долга США, которые могут составлять до 25% американского бюджета. Как наши либералы «бомбят Воронеж»



Ситуация не из лучших, и это не может не отражаться на положении американской валюты. Сейчас укрепляются позиции европейских валют, в первую очередь евро, британского фунта стерлинга. Неплохо чувствует себя японская иена. Естественно, что на этом фоне стали расти и позиции китайского юаня. Хотя в международных расчетах доля китайской валюты пока не превышает 2%, она очень значительна в торговле Китая с отдельными странами мира, особенно – с государствами Европы и Азии. Так, более половины расчетов между КНР и Сингапуром, Южной Кореей, ОАЭ, Францией, Испанией и рядом других государств осуществляется в юанях. На юань приходится и 20% расчетов в торговле между Китаем и Японией. Конечно, позиции юаня еще не могут и близко сравниться с позициями доллара, но стоит отметить, что еще совсем недавно юань вообще не рассматривался в качестве международной валюты, а экономистов, которые бы рассуждали о перспективах китайской валюты, посчитали бы за сумасшедших. Мир меняется и место доллара в нем ставится под вопрос. О необходимости постепенного отказа от долларовых расчетов в мире говорят уже очень давно. Монопольное положение американской валюты в качестве главного финансового инструмента современного мира препятствует полноценному экономическому развитию многих стран. Поэтому мир и волнует вопрос, можно ли что-то сделать, чтобы избавиться от диктата доллара?В свое время попытки избавиться от долларовой зависимости предпринимали многие страны мира, в том числе Ирак и Ливия. И Саддам Хусейн, и Муаммар Каддафи в разное время планировали отказаться от доллара в расчетах за нефть, чем вызвали очень негативную реакцию со стороны Соединенных Штатов. Вашингтону, по большому счету, все равно, как тот или иной правитель управляет своей страной. Главное, чтобы результаты его правления не угрожали экономической мощи США и их интересам в глобальном плане. Наивно было бы думать, что Муаммар Каддафи был менее жестким диктатором, чем короли Саудовской Аравии, а Саддам Хусейн уступал в жестокости таким любимцам Вашингтона как Аугусто Пиночет или Альфредо Стресснер. Но Хусейн и Каддафи планировали освободиться от долларового диктата, за что и поплатились. Сейчас о необходимости отказа от долларовых расчетов в сфере торговли нефтью заговорил Китай.На самом деле, Пекин обращался к этой теме еще в далеком 1993 году, но тогда у КНР не было достаточных ресурсов для того, чтобы мечту превратить в быль. Теперь они появились. Китай – мощнейшая экономика мира после США, а по некоторым показателям Поднебесная уже оставила «дядюшку Сэма» позади. У Китая – огромные людские ресурсы, колоссальный экономический и военный потенциал, поэтому поступить с Китаем так, как США поступили с Ираком или Ливией, невозможно. Это прекрасно понимают в Вашингтоне и поэтому очень нервничают по поводу каждого шага, предпринимаемого Пекином.В последнее время в мире сложилась более чем благоприятная обстановка для начала замещения доллара юанем в нефтяных расчетах. Китай «пошел в атаку» именно тогда, когда США и Евросоюз оказались отвлечены такими масштабными проблемами как сирийский и украинский кризисы, миграционные потоки, избрание Трампа, выяснение отношений с Российской Федерацией. В конце 2017 года было объявлено, что на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) начнутся торги фьючерсами на нефть с номиналами в китайских юанях. За один день объемы торгов на Шанхайской бирже составили почти 3 млрд долларов. Для сравнения – за весь 2017 год на бирже в Санкт-Петербурге было наторговано всего на 208 млн долларов.С чем связан успех Китая в сфере обеспечения нефтяной независимости? Сегодня Китай – один из крупнейших мировых потребителей нефти. Это дает ему целый ряд преимуществ в сфере продвижения юаня как средства расчетов на нефтяном рынке. Наступление Китая на мировом рынке характеризуют гибкость и мягкость. Пекин следует точь в точь по заветам древних китайских философов, которые считали, что вода точит камень и нужно действовать аккуратно и последовательно, методично идти к поставленной цели. Для Китая большим успехом стало включение юаня в 2015 году в «корзину» резервных валют Международного валютного фонда, куда входят американский доллар, евро, японская иена и английский фунт стерлинга. Юань стал пятой валютой в этом списке, а в действительности занимает третье место, опережая иену и фунт стерлинга. Целый ряд европейских национальных банков заявил о включении юаня в число резервных валют, что также способствовало укреплению курса китайской платежной единицы на мировом финансовом рынке. Банки Германии, Франции, Бельгии, Испании хранят часть средств в юанях, справедливо полагая, что китайская валюта надежна и стабильна.У китайского юаня очень большие перспективы, но они всецело зависят от того, какую линию финансовой политики выберет в обозримом будущем китайское руководство. Пока юань не готов к полноценному выходу на мировой рынок. На съезде Коммунистической партии Китая в числе приоритетных была озвучена и задача интернационализации юаня, то есть – превращения его в мировое платежное средство. Однако, это влечет за собой целый ряд рисков. Сейчас официальный курс юаня намного ниже, чем в действительности может быть оценена эта валюта.Искусственный курс юаня выгоден китайскому руководству, которое, таким образом, поддерживает на плаву экономику страны. В то же время, многие экономисты говорят о том, что Китаю пора переходить к свободной конвертации юаня. Это позволит более активно действовать на мировом рынке. Однако, поскольку китайская экономика в значительной степени развивается благодаря дешевым кредитам, руководство страны опасается, что если отпустить юань в «свободное плавание», то начнется отток капитала, влекущий за собой крайне неблагоприятные последствия для китайской экономики.Для Китая гораздо более интересен другой вариант – создание параллельной финансовой системы, в которой все платежи в расчетах с Китаем постепенно будут переведены на юани. Это позволит Китаю освободиться от влияния доллара и повысить защищенность национальной экономики. Однако, превращения юаня в международное платежное средство очень боятся многие страны мира, включая США и такого давнего геополитического противника Китая как Индия. Они считают, что международные валюты должны быть свободно конвертируемыми.Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в целенаправленном занижении стоимости юаня с целью обеспечения роста китайской экономики. Называя Поднебесную «великим манипулятором», Трамп считает, что именно занижение курса юаня вследствие отсутствия его свободной конвертируемости обеспечивает преимущества китайского экспорта на мировом рынке.В рамках укрепления национальной валюты и постепенного отказа от долларовых расчетов Китай реализует и стратегию «Один пояс, один путь», смысл которой заключается в более тесной и масштабной интеграции государств Евразии в единое экономическое пространство. Расширение экономического влияния Китая в евразийском масштабе возможно только с опорой на крепкий юань, поэтому экономисты предсказывают, что весь 2018 год будет происходить постепенное укрепление позиций китайской валюты. С другой стороны, Китай будет активно вкладывать средства в экономики государств Евразии, повышая участие китайского капитала и делая экономические связи между странами более тесными. Интересна система кредитов, которые Китай предоставляет евразийским государствам – даются не деньги, а оборудование или рабочая сила. Таким образом, работой обеспечиваются китайские компании.Стратегическое значение для Китая, как уже отмечалось выше, имеет торговля нефтью. Сейчас большинство контрактов с Китаем привязано к цене марки Dubai. Это касается, кстати, и поставляемой в Китай российской нефти. Именно Россия является основным поставщиком нефти в КНР, причем главную роль в поставках «черного золота» играет «Роснефть». Сейчас Россия получила возможность не пропускать значительную часть нефтяных доходов от торговли с Китаем через доллары, а сразу направлять полученные средства в золото.В настоящее время практически сняты ограничения на продажу золота в хранилища Банка России – и для юридических, и для физических лиц. Поскольку золото тысячелетиями является универсальным платежным средством, Россия делает правильный выбор, увеличивая свой золотой запас и постепенно освобождаясь от привязки к доллару. Банк России в течение последнего года придерживается стратегии покупки золота за рубли. Удалось пополнить золотые резервы страны на 200 тонн, что увеличило государственный резерв на 10%. Без малейшей угрозы инфляции был проведена и значительная эмиссия рубля, то есть государство смогло решить задачу, которую еще совсем недавно многие экономисты и финансисты считали практически невыполнимой.В условиях растущих амбиций Китая легко ли будет доллару удержать свои лидирующие позиции? Начнем с того, что бумажный, не обеспеченный золотом доллар, как и любая бумажная валюта, обесценивается. В этом нет ничего удивительного. Анализ истории мировых валют показывает, что все они проходили этапы рождения, взлета, максимальных возможностей, обесценивания и гибели. Доллар – не исключение. Кстати, средний возраст жизни валюты составляет примерно 27 лет, а доллар как бумажная валюта существует уже 47 лет. То есть, это очень внушительный по мировым историческим меркам срок. Уже после прихода к власти Дональда Трампа курс доллара относительно основных мировых валют стал падать.USDX – самая авторитетная мировая валютная корзина, включающая в себя евро, йену, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк. Если взять за 100 цифру 1973, когда индекс был запущен, то за прошедшие 45 лет доллар знал и взлеты, и падения. В 2002 г. индекс взлетел до 120, а в начале 2010-х гг. опускался даже ниже 80. К концу 2016 года индекс достигал 103,65 пункта, однако как только состоялась инаугурация нового президента США Трампа, началось падение доллара. Индекс доллара против корзины из основных мировых валют снизился до 91,93. К январю 2018 года индекс доллара упал ниже 90 пунктов.С чем связана утрата позиций американской валюты? Здесь наиболее отчетливо проявляется зависимость экономической и политической сфер жизнедеятельности общества. Политика администрации Дональда Трампа странна и непредсказуема. Дональд Трамп развязал глобальную торговую войну, выбрав в качестве основной мишени Китай, а подспудно также целясь в Россию. Но начало торговой войны было стратегической ошибкой американского президента. Во-первых, повышение пошлин на ввозимые в США товары ударило не только по Китаю, но и по ближайшим союзникам и партнерам Соединенных Штатов, включая европейские страны. Во-вторых, страдающие от политики Трампа страны начали искать другие рынки сбыта, что также не может не отразиться на положении доллара.Помимо торговой войны, политика Трампа характеризуется целым рядом других ошибок и просчетов. Так, очень большое влияние на позиции доллара оказывает кадровая чехарда в американской администрации. Когда Дональд Трамп пришел к власти на волне популистских лозунгов, у него не было собственной команды. Трамп стал подбирать и назначать на ключевые должности случайных людей, не являющихся членами единой команды. Одним из главных критериев подбора была медийность, что также не в лучшую сторону сказывалось на профессионализме и слаженности действий команды американского лидера. Поскольку каждый видный представитель «команды Трампа» придерживается каких-то собственных взглядов, рынок просто не знает, что ожидать от действующей американской власти. Нет стабильность в администрации президента – нет ее и на рынках.Что касается внутренних экономических проблем, с которыми сейчас сталкиваются Соединенные Штаты, то они также связаны с деятельностью администрации Трампа. Военные приготовления, рост расходов на оборону негативно отражаются на государственном долге страны, который продолжает расти. Трамп ведет очень авантюристичную внешнюю политику, что вызывает все более негативную реакцию мирового сообщества.С другой стороны, Трамп взял курс на восстановление американской индустриальной инфраструктуры, что также требует колоссальных финансовых вливаний и способствует увеличению американского внутреннего долга. Уже за первый год правления президента Трампа государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 1 триллион долларов. Соответственно, возрастают и без того внушительные расходы на обслуживание государственного долга США, которые могут составлять до 25% американского бюджета.Ситуация не из лучших, и это не может не отражаться на положении американской валюты. Сейчас укрепляются позиции европейских валют, в первую очередь евро, британского фунта стерлинга. Неплохо чувствует себя японская иена. Естественно, что на этом фоне стали расти и позиции китайского юаня. Хотя в международных расчетах доля китайской валюты пока не превышает 2%, она очень значительна в торговле Китая с отдельными странами мира, особенно – с государствами Европы и Азии. Так, более половины расчетов между КНР и Сингапуром, Южной Кореей, ОАЭ, Францией, Испанией и рядом других государств осуществляется в юанях. На юань приходится и 20% расчетов в торговле между Китаем и Японией. Конечно, позиции юаня еще не могут и близко сравниться с позициями доллара, но стоит отметить, что еще совсем недавно юань вообще не рассматривался в качестве международной валюты, а экономистов, которые бы рассуждали о перспективах китайской валюты, посчитали бы за сумасшедших. Мир меняется и место доллара в нем ставится под вопрос. Автор: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 227 Источник Похожие новости Америка отплатит России за собственные провалы Последнее кольцо анаконды Валюта, которая заменит американский доллар

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