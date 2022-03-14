Валяются паспорта и документы: В каком состоянии росгвардейцы нашли украинское судно

Украинские военные бросили боевой корабль, оставив документы, вещи и паспорта. В каком состоянии росгвардейцы нашли судно?

На военно-морской базе Украины в Бердянске идёт демилитаризация. Более 12 кораблей попросту брошены украинцами, которые исчезли в неизвестном направлении.

Корреспондент RT Мурад Газдиев в своём телеграм-канале рассказал, что моряки ушли ещё до появления русских военных. Примечательно, что все корабли в полностью исправном состоянии. Есть боеприпасы и еда.

Сначала мы думали, что Киев приказал своим морякам отступать, но стало очевидно, что организованным отходом тут и не пахло,

- говорит корреспондент.

Корабли и катера в исправном состоянии, нет никаких следов уничтожения документов или оборудования. Везде разбросаны паспорта и военные удостоверения,

- рассказывает Газдиев.

Ранее сообщалось, что украинские военные и националисты употребляют наркотики прямо на огневых точках. Доказательства найдены на брошенных позициях ВСУ.