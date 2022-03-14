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Валяются паспорта и документы: В каком состоянии росгвардейцы нашли украинское судно
14 марта 2022, 17:25 • 436 • Политика
Украинские военные бросили боевой корабль, оставив документы, вещи и паспорта. В каком состоянии росгвардейцы нашли судно?
На военно-морской базе Украины в Бердянске идёт демилитаризация. Более 12 кораблей попросту брошены украинцами, которые исчезли в неизвестном направлении.
Корреспондент RT Мурад Газдиев в своём телеграм-канале рассказал, что моряки ушли ещё до появления русских военных. Примечательно, что все корабли в полностью исправном состоянии. Есть боеприпасы и еда.
- говорит корреспондент.
- рассказывает Газдиев.
Ранее сообщалось, что украинские военные и националисты употребляют наркотики прямо на огневых точках. Доказательства найдены на брошенных позициях ВСУ.
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