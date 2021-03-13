Валуев не видит катастрофы в полном запрете Facebook и Twitter: "Проблем не возникнет"

Депутат Николай Валуев не видит катастрофы в полном запрете Facebook и Twitter, ибо люди просто перейдут на другие площадки. Проблем не возникнет", - считает он.

Депутат Государственной Думы Николай Валуев признался, что не видит необходимости в существовании социальных сетей Twitter и Facebook. Об этом пишет "Парламентская газета".

Сам парламентарий представлен на многих интернет-площадках, включая "ВКонтакте" и "Одноклассники", хотя акцент делает на Instagram, который назвал "более душевным". Но Валуев уверен, что в случае запрета на территории России иностранных соцсетей катастрофы не произойдёт. Население просто начнёт пользоваться отечественными ресурсами.

"Надо понимать, что просто потребуется время на восстановление аудитории... но проблем не возникнет", - пояснил он.

Как ранее заявил экс-сенатор Франц Клинцевич, современные войны ведутся не только на поле боя, но и в интернет-пространстве. Поэтому страны должны быть готовы к атакам на сайты госорганов.

"Оборона страны устроена таким образом, что они не могут осуществить тотальную кибератаку. Навредить обороноспособности России невозможно в силу высокой степени локализации системы", - цитирует его слова РИА ФАН.

На этой неделе Роскомнадзор "замедлил" в России доступ к Twitter за игнорирование запросов надзорных ведомств. При этом не исключена полная блокировка сети и "замедление" Facebook.