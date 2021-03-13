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Валуев не видит катастрофы в полном запрете Facebook и Twitter: "Проблем не возникнет"

13 марта 2021, 05:30  •  52 • Политика
Депутат Николай Валуев не видит катастрофы в полном запрете Facebook и Twitter, ибо люди просто перейдут на другие площадки. Проблем не возникнет", - считает он.
Депутат Государственной Думы Николай Валуев признался, что не видит необходимости в существовании социальных сетей Twitter и Facebook. Об этом пишет "Парламентская газета".
Сам парламентарий представлен на многих интернет-площадках, включая "ВКонтакте" и "Одноклассники", хотя акцент делает на Instagram, который назвал "более душевным". Но Валуев уверен, что в случае запрета на территории России иностранных соцсетей катастрофы не произойдёт. Население просто начнёт пользоваться отечественными ресурсами.
"Надо понимать, что просто потребуется время на восстановление аудитории... но проблем не возникнет", - пояснил он.
Как ранее заявил экс-сенатор Франц Клинцевич, современные войны ведутся не только на поле боя, но и в интернет-пространстве. Поэтому страны должны быть готовы к атакам на сайты госорганов.
"Оборона страны устроена таким образом, что они не могут осуществить тотальную кибератаку. Навредить обороноспособности России невозможно в силу высокой степени локализации системы", - цитирует его слова РИА ФАН.
На этой неделе Роскомнадзор "замедлил" в России доступ к Twitter за игнорирование запросов надзорных ведомств. При этом не исключена полная блокировка сети и "замедление" Facebook.

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