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Валуев назвал «убогим финтом» попытку политизировать победу Усика
22 июля 2018, 15:24 • 151 • Украина
Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с RT поделился мнением, что заявление украинского лидера Петра Порошенко, который приравнял победу своего соотечественника Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) к «символу борьбы» Украины, вызывает удивление. По словам парламентария, попытки политизировать данное событие делают именно украинские политики, а обычные люди просто получали удовольствие от мероприятия.
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
«На трибунах было очень большое количество болельщиков за Александра. Более того, когда закончился поединок, ни одного эксцесса не произошло вообще. Это лишний раз доказывает, что никаких разногласий у людей нет. Я лично видел, как все друг друга поздравляли, причём некоторые пришли с украинскими флажками, с надписями на майках: «Александр Усик». Люди фотографировались, отмечали, что это замечательный бой. Спорт только объединяет. Хотя он и является элементом политики, но политики мирной. И призван уж точно не сеять какую-то рознь и не быть причиной, чтобы кому-то козу показывать», — сказал он.
Валуев также добавил, что победа Усика совершенно заслуженная.
«Бой действительно был достоин финала. И если говорят, что Гассиев не смог ничего сделать, так это Усик не дал ему ничего сделать. Причём явное превосходство советской боксёрской школы, которой Александр в совершенстве обладает, оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксёры», — заключил депутат.
Ранее Порошенко поздравил Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым.
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