Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине окажут помощь пострадавшему в аварии под Житомиром мальчику из России
Без поясов: Гассиев уступил украинцу Усику и упустил шанс стать абсолютным чемпи...
На Украине завершились совместные с США морские учения Sea Breeze 2018
Помощь Сирии: о чем договорились Путин и Макрон
Главная / Украина

Валуев назвал «убогим финтом» попытку политизировать победу Усика

22 июля 2018, 15:24  •  151 • Украина
Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с RT поделился мнением, что заявление украинского лидера Петра Порошенко, который приравнял победу своего соотечественника Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) к «символу борьбы» Украины, вызывает удивление. По словам парламентария, попытки политизировать данное событие делают именно украинские политики, а обычные люди просто получали удовольствие от мероприятия.
 
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
 

«На трибунах было очень большое количество болельщиков за Александра. Более того, когда закончился поединок, ни одного эксцесса не произошло вообще. Это лишний раз доказывает, что никаких разногласий у людей нет. Я лично видел, как все друг друга поздравляли, причём некоторые пришли с украинскими флажками, с надписями на майках: «Александр Усик». Люди фотографировались, отмечали, что это замечательный бой. Спорт только объединяет. Хотя он и является элементом политики, но политики мирной. И призван уж точно не сеять какую-то рознь и не быть причиной, чтобы кому-то козу показывать», — сказал он.

Валуев также добавил, что победа Усика совершенно заслуженная.

«Бой действительно был достоин финала. И если говорят, что Гассиев не смог ничего сделать, так это Усик не дал ему ничего сделать. Причём явное превосходство советской боксёрской школы, которой Александр в совершенстве обладает, оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксёры», — заключил депутат.

Ранее Порошенко поздравил Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

151
Источник
Похожие новости
22 июля 2018, 15:24
Валуев назвал «убогим финтом» попытку политизировать победу Усика
21 июля 2018, 19:54
МВД Украины заявило об увеличении количества контрольных пунктов на трассах
22 июля 2018, 15:24
Кремлёв высказался о политизированных комментариях на Украине после боя Гассиев — Усик

22 июля 2018, 12:09
В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика
21 июля 2018, 23:09
На Украине окажут помощь пострадавшему в аварии под Житомиром мальчику из России
22 июля 2018, 15:24
«Желаем Порошенко отделить победу от политики»: как прокомментировали итоги боя Гассиева и Усика в России и на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 июля 2018, 05:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 15.07.18
19 июля 2018, 09:39
Господин посол, вам следует извиниться!
16 июля 2018, 06:55
Дискредитация наград: хитрый план или нечто меньшее?
21 июля 2018, 16:54
Асад уходит из Алеппо и отдает его Турции
18 июля 2018, 00:54
Транзит с остановками: что вынуждает «Нафтогаз» отказываться от мирового соглашения с «Газпромом»
18 июля 2018, 07:39
Тайна «Северного потока – 2»
21 июля 2018, 13:24
Эксперт объяснил, почему Климкин назвал референдум в Донбассе «репетицией развала» Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.