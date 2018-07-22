Валуев назвал «убогим финтом» попытку политизировать победу Усика

Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с RT поделился мнением, что заявление украинского лидера Петра Порошенко, который приравнял победу своего соотечественника Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) к «символу борьбы» Украины, вызывает удивление. По словам парламентария, попытки политизировать данное событие делают именно украинские политики, а обычные люди просто получали удовольствие от мероприятия.

«На трибунах было очень большое количество болельщиков за Александра. Более того, когда закончился поединок, ни одного эксцесса не произошло вообще. Это лишний раз доказывает, что никаких разногласий у людей нет. Я лично видел, как все друг друга поздравляли, причём некоторые пришли с украинскими флажками, с надписями на майках: «Александр Усик». Люди фотографировались, отмечали, что это замечательный бой. Спорт только объединяет. Хотя он и является элементом политики, но политики мирной. И призван уж точно не сеять какую-то рознь и не быть причиной, чтобы кому-то козу показывать», — сказал он.

Валуев также добавил, что победа Усика совершенно заслуженная.

«Бой действительно был достоин финала. И если говорят, что Гассиев не смог ничего сделать, так это Усик не дал ему ничего сделать. Причём явное превосходство советской боксёрской школы, которой Александр в совершенстве обладает, оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксёры», — заключил депутат.

Ранее Порошенко поздравил Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым.