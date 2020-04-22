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«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу

22 апреля 2020, 16:35  •  30 • В России

На шоу Владимира Соловьева вновь разгорелся скандал. Один раз телеведущий уже изгонял из студии украинца-русофоба Вячеслава Ковтуна. Потом прощал и позволял вернуться. На этот раз ссора зашла очень далеко.

Соловьев и Ковтун спорили о коронавирусе. Вот как это было.

Ковтун: Вчера ваши люди в Осетии вышли и начали забрасывать камнями ОМОН. А где была ваша Росгвардия? Попряталась? Вы тут только либералов в очках умеете закидывать.

Соловьев: Где попряталась? Давай я сделаю проще. Давай я тебя выгоню к чертям. Там подонку дали штраф 75 тысяч, и он сидит. Потому что такая сволочь, как ты (указал пальцем на Ковтуна) вывела людей на улицы.

Тут Ковтут попытался перебит телеведущего. Но моментально получил словесную подсечку.

Соловьев: Стой молча!И слушай. И пойдешь сегодня пешком в Киев. Это твоя последняя передача. Я больше не намерен терпеть эту хреновню. Забрасывали камнями Росгвардию, которая там стояла со щитами. Она берегла людей. Они не стали их бить. Они понимали, что люди не ведают, что творят. Ты понимаешь, сколько человек окажутся на больничной койке и умрут? Потому что такие сволочи как ты поддерживают безумцев и кричат, что надо выходить и ломать карантин.

Ковтун: Это было вчера. Я вообще об этом не знал.

Соловьев: Ты поддерживаешь кого?

Ковтун: Я не поддерживаю! Я говорю о факте!

Соловьев: Слушай, пшел вон! Уберите его. В Киев. Это уже окончательно. Я один раз дал слабину, пустил обратно. Был не прав. Не надо было жалеть.

(этот разговор на видео с 2 часов 13 минут)

Вечер с Владимиром Соловьевым от 21.04.2020.

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