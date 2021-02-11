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Valeurs actuelles: приведёт ли Майя Санду Молдавию в ЕС?

11 февраля 2021, 05:10  •  131 • В мире
Во французских СМИ снова талдычат про «российское влияние»
«В геостратегическом плане Восточная Европа разрывается между Россией и Западом (ЕС и НАТО), упорно наступающим на ближнее зарубежье Москвы. Запад, несмотря на последствия в виде кровавой гражданской войны на Украине, продолжает расширять своё влияние на восток, как это было в Грузии в 2008 году, а затем в Армении и сейчас в Молдавии, которая после провозглашения независимости в 1992 году разрывалась между этими двумя геополитическими подходами»,
– пишет французский еженедельный новостной журнал Valeurs actuelles.
Издание отмечает, что Молдавия – это одна из бывших советских республик, сегодня самая бедная в Европе, 40% населения страны выехало на заработки за границу, а пандемия коронавируса и постоянный политический кризис нанесли сильный удар по экономике. А ещё в этой стране велико пресловутое «российское влияние».
Что касается нового молдавского президента Майи Санду, то автор статьи геополитолог Александр дель Валль (Alexandre Del Valle) ей явно сочувствует. По его мнению, она собралась искоренить повальную коррупцию в стране, однако сделать это будет совсем не так просто, хотя Санду и заручилась предварительно поддержкой «западных партнёров». И далее автор перечисляет, с кем удалось встретиться Майе Санду за неполные два месяца её президентства и какой тёплый приём ей везде оказывали. Список достаточно внушительный. Все они обещали Санду поддержку и финансовую помощь Молдавии, но при одном условии – в стране должно быть сформировано новое проевропейское правительство для продвижения программы реформирования всех сфер Молдавии.
По мнению Александра дель Валля, миссия эта «практически невыполнима», потому что у России достаточно своих «рычагов влияния». К таким «рычагам влияния» Valeurs actuelles относит Партию социалистов Молдовы и её главу, бывшего президента Молдовы Игоря Додона и ещё целый ряд чиновников, а особенно действующего генерального прокурора Александра Стояногло.
Всех их автор (геополитолог) обвиняет и в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы (хотя виновные уже названы), и в попытках помешать формированию проевропейского правительства, и в коррупционных и преступных связях.
Понятно, что в таких условиях Майя Санду не сможет выполнить взятые на себя обязательства перед Евросоюзом и перед избирателями, не сможет улучшить имидж страны в мире, отмечает издание. Не сможет она и начать такое желанное движение в сторону Европы, потому что не вырвется из «российского окружения».
«Будем надеяться, что ситуация не выльется в такой же кризис, как на Украине. Самая тяжёлая борьба будет вестись не против заграницы, а против насквозь коррумпированного местного политического класса, как и на Украине, которая даже после освобождения от российского влияния так и не смогла справиться с повальной коррупцией к большому разочарованию Брюсселя»,
– констатирует Valeurs actuelles.
Так может быть, не «российское влияние» всё-таки виновато? Интересно, почему геополитолог, который ещё и преподаёт международные отношения в Университете Метца во Франции, не пришёл к такому простому выводу, глядя на Украину?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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