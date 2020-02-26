Валерию Хорошковскому отдадут должок

Бывший глава СБУ миллионер Хорошковский должен был возглавить правительство Украины после второго тура президентских выборов – об этом у него были договорённости с командой Зеленского. Напомним, что накануне второго тура, спонсор Зеленского, Коломойский, не смог найти наличных, чтобы «слуги народа» рассчитались с региональными избирательными штабами. И тогда братья Шефир полетели за деньгами в Вену, где их ссудили наличными Хорошковский и Фирташ. Взамен Хорошковскому обещали кресло премьера.

Но обещать, как известно, не значит жениться. Хорошковский тайно вернулся из вынужденной эмиграции (куда он отправился ещё при Януковиче) в Киев (при переезде «засветилась» его супруга, что дало пищу для пересудов) и тщетно ждал назначения. Но Зеленский его «кинул», назначив премьером креатуру олигарха Виктора Пинчука – Гончарука. Назначенец оказался не ахти, а Пинчук, между тем, стал «токсичной» фигурой из-за своих тесных связей с Демпартией США. В общем, пришло время менять лошадей на переправе. Хорошковский дождался-таки своего часа. При этом он отнюдь не сидел сложа руки, а за несколько месяцев проявил свои лучшие деловые качества, обеспечивая экспортно-импортное движение на западно-украинской таможне. И вот теперь, как пишут киевские издания, Хорошковского могут назначить новым главой правительства.

Но есть один нюанс. Зовут его Сергей Тигипко – и он тоже, как и Хорошковский, в прошлом – вице-премьер украинского правительства. Но, в отличие от Хорошковского, Тигипко – давняя креатура Леонида Кучмы. И если это назначение состоится, можно будет говорить о стремительном возвращении Кучмы во власть (сам бывший президент Украины, по слухам, готовится к переезду в Москву – послом). Есть, правда, нюанс – у Тигипко, как и у многих из клана Кучмы, самые тесные связи с Пинчуком (он – зять бывшего президента). А Пинчук для Зеленского, как мы уже указывали, токсичен. В общем, в ближайшие дни будем наблюдать, как Тигипко и Хорошковский схватятся в равном поединке за премьерское кресло. Борьба обещает быть увлекательной – в свете двух «случайных самоубийств» последних дней (на тот свет отправились предприниматель Леонид Вульф и телевизионщик Сергей Старицкий – оба в последнее время мелькали в окружении Пинчука и имели дела с Тигипко).