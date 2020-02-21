Валерия собралась биться за права женщин: Певица создаст собственную партию

По словам продюсера, партия может получить название "Сильные женщины".

"Думаем удивить вас этим к 2021 году (выборы в Госдуму должны пройти в 2021 году. - Ред.). Здесь вопрос идёт о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше", - цитирует Пригожина "Фонтанка".

Супруг артистки отметил, что не видит преград для того, чтобы не пойти по стопам певца и бывшего депутата Иосифа Кобзона, который возглавлял в Госдуме комитет по культуре.

Пригожин подчеркнул, что России нужен баланс, а мнению Сергея Шнурова - альтернатива.

"Это, во-первых, зрелищно, а во-вторых - полезно», – добавил он.

Накануне стало известно, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии Роста".