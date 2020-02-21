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Валерия собралась биться за права женщин: Певица создаст собственную партию

21 февраля 2020, 22:24  •  36 • Политика
Певица Валерия собралась создать собственную политическую партию, чтобы биться за права женщин. Об этом рассказал её супруг Иосиф Пригожин.
По словам продюсера, партия может получить название "Сильные женщины".
"Думаем удивить вас этим к 2021 году (выборы в Госдуму должны пройти в 2021 году. - Ред.). Здесь вопрос идёт о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше", - цитирует Пригожина "Фонтанка".
Супруг артистки отметил, что не видит преград для того, чтобы не пойти по стопам певца и бывшего депутата Иосифа Кобзона, который возглавлял в Госдуме комитет по культуре.
Пригожин подчеркнул, что России нужен баланс, а мнению Сергея Шнурова - альтернатива.
"Это, во-первых, зрелищно, а во-вторых - полезно», – добавил он.
Накануне стало известно, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии Роста".

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