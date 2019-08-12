Валерий Осталеп: «На Западе понятия не имеют о проблемах простых молдаван»

Участникам правящей коалиции стоило бы поменьше играть в геополитические игры, советует бывший заместитель главы МИД

Через два месяца после своего создания коалиция большинства в молдавском парламенте начала работу над созданием политического соглашения, которое чётко определит задачи внутренней и внешней политики. Причина в том, что если по вопросам внутренней политики партийные фракции ещё как-то могут прийти к общему мнению, то отношения Молдавии с Россией, ЕС и США все видят по-разному.

По мнению политолога и бывшего замминистра иностранных дел республики Молдова Валерия Осталепа, политики могли бы очень быстро договориться о приоритетах развития страны, для этого не нужно много времени. Единственное условие – отставить все взаимные претензии и заняться решением конкретных проблем в стране. И, конечно, исходить исключительно из интересов Молдовы.

«Внешней политикой Молдовы должны заниматься люди не случайные, не те, кто только начинает понимать и разбираться, что происходит, а его уже снимают с должности. К сожалению, политики из-за своих узких соображений, из-за того, что они создают отвлекающие манёвры, из-за своей некомпетентности выдумывают внешних врагов, чтобы отвлекать и стравливать народ», – рассказал политолог в интервью радио Sputnik Молдова. И добавил, что «кроме самих молдавских политиков, у страны есть ещё кое-кто из геополитических партнёров, которые тоже любят отвлекать и стравливать».

Валерий Осталеп предлагает учитывать некоторые всем известные факторы, которые, тем не менее, пытаются игнорировать. Во-первых, без участия России невозможно будет решение Приднестровской проблемы. Во-вторых, напоминает политолог, огромное число молдавских граждан работает в России, перечисляя деньги домой в Молдову, согласно статистике Россия – лидер по числу денежных переводов в страну из-за рубежа. И нужно думать и делать всё, чтобы молдаванам было комфортно жить и работать в России, а не усложнять их жизнь. В-третьих, – это экономические отношения.

«Напомню, что из-за исключительной недальновидности молдавских руководителей в 2014 году мы потеряли российский рынок, за который борется весь мир. Мы же добровольно его отдали, а что получили взамен? Разъезжая по Молдове, я лишь вижу, что мы уже ничего не производим. А ведь до 2014 года российский рынок был основным для нашей страны. И, наверное, самое главное, но не последнее – это российский газ», – отметил политолог.

«У нас есть десятки вопросов, касающиеся наших стратегических отношений, от которых Молдова может только выиграть. Но вместо этих рабочих разговоров всё, что я слышу в публичном пространстве, это какие-то беседы о внешнеполитическом приоритете и о каком-то выводе войск. Всё это вместе взятое – проблема молдавской стороны. У России есть свои интересы во всём мире, и они не будут делать Молдову приоритетом, да ещё и вопреки нашему желанию. А мы из-за дилетантства и глупости делаем всё, чтобы эти отношения испортить окончательно», – уверен Осталеп.

Политолог посоветовал некоторым политикам спуститься с небес на землю и узнать, что простых граждан страны заботят в первую очередь проблемы экономики, другими словами – проблемы выживания. А политики в это время соревнуются, кто с кем сфотографируется на приёмах и внимательно слушают советы из Брюсселя и Вашингтона о том, как Молдавия должна жить дальше.

«Какое отношение имеет американский посол к молдавской внутренней политике? Он не имеет права ни комментировать, ни давать советы, ни вообще вмешиваться. На Западе не имеют понятия о том, какие проблемы существуют у простых молдаван. А развивать государство и нашу молдавскую экономику – это не значит опять в который раз брать взаймы, идти на поводу у МВФ, играть в геополитические игры. Для этого надо меньше завтракать с западными послами и почаще бывать в молдавских селах. Тогда программа действий будет всем ясна, и будет меньше геополитики и больше конкретики», – подвёл итог экс-замминистра иностранных дел.