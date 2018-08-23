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Валерий Коровин: Ещё немного, и Америка станет мировым изгоем

23 августа 2018, 10:54  •  120 • Аналитика

Недавно американский сенатор Рэнд Пол, который провел ряд встреч с российскими парламентариями, передал президенту России Владимиру Путину некое личное письмо от Дональда Трампа. В письме содержатся тезисы о дальнейшем взаимодействии, о возможном дальнейшем восстановительном процессе.

Но происходит это на фоне новой волны русофобии со стороны США. Более того, сложилась уникальная ситуация, когда Вашингтон вступил в войну против всех – это не только очередные санкции против России по надуманному «делу Скрипалей», но и торговая война с Китаем, Турцией и Евросоюзом, и возобновленные санкции против Ирана.

Как же объяснить то, что вместе с этим комплектом противоречий Трамп пытается наладить контакты с Москвой?

На самом деле, Трамп - самый здоровый человек в американском истеблишменте, несмотря на то, что из него пытаются сделать сумасшедшего, а медиа выставляют его как человека экстравагантного. Напротив, Трамп - последний, кто способен мыслить рационально. Единственная его проблема – это отсутствие команды, на которую он мог бы опереться, чтобы выполнять президентские функции.

Всё это время он отбивается от бесконечных нападок со стороны секты либералов, которые в Америке называют себя демократами. Ему не дают работать, саботируют любые его действия. Это в прямом смысле заговор американских глобалистских элит, того самого «глубинного государства» против действующего президента, представляющего интересы американского большинства. Трамп как раз мыслит прагматично - он спасает Америку.

Ведь ещё немного, и Америка станет мировым изгоем. От неё отвернутся все - не только те, кто критично относился к действиям и авантюрам США во всём мире, но и бывшие союзники, которые видят, что американская элита расколота, что половина из них – это кучка сумасшедших, безумцев, которые пытаются пожертвовать Америкой ради эфемерной глобализации.

Потом, они совершенно не отвечают за свои слова, они ведут себя непредсказуемо, непоследовательно, хаотично. У них наблюдается катастрофичное падение ментального уровня - иными словами, деградация, с последствиями которой мы сталкиваемся. С такими сумасшедшими людьми всё меньше и меньше остаётся желания иметь дело, в том числе у союзников.

Трамп спасает Америку от раскола элит, который уже сейчас происходит на наших глазах. От распада самих США, вызванного огромным количеством внутренних проблем – образование, медицина, доступное жильё, агропромышленный комплекс – всё это у них находится в совершенном упадке. Потому что до этого демократы занимались тем, что реализовали глобалистский проект за счёт Америки, по сути, положив её на алтарь глобализации, наплевав на американские интересы, на интересы обычных граждан. Трамп же сейчас завершает формирование своей команды, он прагматик и реалист, он нашёл общий язык с Путиным и это шанс для Америки спастись.

Валерий Коровин

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