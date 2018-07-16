Валерий Гарбузов: Вряд ли дождемся дня, когда будет доказано - у русских нет компромата на Трампа

- Вас удивило предложение Путина о том, что если американские власти направят официальный запрос на допрос граждан, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы — то Москва может помочь в организации этих допросов, с участием американских следователей?

- То что касается сюжета по вмешательству — есть кое-что в развитие этой истории. До того диалог был такой: Россия вмешивается, у США есть основания говорить так, вот доклад прокурора Мюллера, там обвиняются 12 человек и это фирма Пригожина — все! То, что Путин соглашается организовать по запросу США допрос граждан — это уже движение в направлении разрешения этой проблемы.

- Но Путин встречно предложил, чтобы наши следователи могли присутствовать на допросе Уильяма Браудера из «Хэрмитаж Кэпитал», который увел по его словам из России более миллиарда долларов, 400 миллионов из которых пошли на компанию Клинтон…

- Тут параллельные просьбы. Есть и оборотная сторона у этого дела. Все эти расследования «русского следа» не напрямую, но косвенно направлены против Трампа. Хотя позиция американских властей такова: было вмешательство, но, несмотря на это вмешательство - оно не помогло Трампу победить. Вот такой вариант позволяет соблюсти им хорошую мину: то, что они больше всего охраняют, систему американской демократии, которую Россия «собиралась взломать» — этого не вышло…

- Прозвучал прямой вопрос Путину — есть ли у него компромат на Трампа? Тот ответил, что и не знал о нахождении Трампа в тот раз в России.

- Сам факт, что эта тема не закрыта, что она продолжается, говорит о том, что она и будет продолжаться, пока Трамп находится в Белом доме. Я в этом уверен. То, что журналисты ставят такие вопросы перед Путиным, свидетельствуют: такова судьба Трампа, он все время будет оправдываться. И все время будут звучать вопросы российским властям. И даже если и договорятся о совместном расследовании — то вряд ли когда-либо будут расставлены последние точки над «i». Слишком болезненная тема — общая проблема «русского шлейфа». Вряд ли мы дождемся дня, когда будет доказано, что компромата на Трампа у русских нет, и что русские хакеры в выборы не вмешивались. Здесь политики гораздо больше чем желания докопаться до истины. Полтора года прошло, и еще столько же пройдет — и этот вопрос не будет прояснен так, чтобы все стороны оказались удовлетворены.

- Трамп сказал, что считает слово «соперник» по отношению к Путину комплиментом…

- В этом высказывании больше реализма, чем во всех остальных. Он сделал в адрес Путина прежде столько реверансов и затуманил голову очень многим - потому что после всех этих слов он подписывает санкции против России. А тут — признание, что и США и Россия мощные геополитические противники с разными геополитическими программами. И эти программы не сходятся. И даже направлены друг против друга. Конечно, Путин и Россия — это соперники. Дай бог, чтобы не стали мощными врагами. Напряженность может перерасти в конфликт столетия. Была холодная война, а тут может наступить эпоха ассиметричной конфронтации. Между США и преемником бывшей супердержавы, России. Которая не удовлетворена своим положением и пытается изменить ситуацию. Создавая свои интеграционные структуры. Опасаясь, что постсоветское пространство может стать зоной влияния США. Как урегулировать это конфликт — это забота и Путина, и Трампа тоже. У него готовых ответов, думаю, нет, даже сейчас, через полтора года нахождения в Белом доме. Если начавшийся диалог поможет хоть что-то здесь решить — один вариант. Но может быть и так, что Россия будет поставлена американцами в положение изоляции.

- Трамп завил, что вина за плохие отношения «лежит на всех нас»

- Согласен. Когда была холодная война — обе стороны обвиняли друг друга в ней. Виноваты были и СССР, и США. В середине 80-х появилась теория равной ответственности. И сейчас так. Путин стал пересматривать политику России 90-х. Это было сделано четко и ясно, особенно начиная с речи Путина в Мюнхене - Россия становится на ревизию своего внешнеполитического курса. Штатам это не понравилось. Они считали, что политика 90-е по вовлечению России в орбиту западной цивилизации — она правильная. Тут важно понять логику оппонента. Чего не хватает обеим сторонам подчас. Поймут логику друг друга — можно будет выбираться из этой ситуации.

- Главный итог этой встречи...

- ... То, что она состоялась - при тех завалах, в которых оказались российско-американские отношения. Можно сказать, что этого мало. Но большего, думаю, не смогли бы сделать ни Путин, ни Трамп — ни по отдельности, ни вместе. Диалога не было много месяцев. Если диалог продолжится — хорошо. Никто не ожидал, что за два часа решат все проблемы, что будет прорыв. Но началом прорыва эта встреча может стать.

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

- Нужно наконец встретиться с Путиным, сесть с ним, выпить водки и во всем разобраться, - говорил Дональд Трамп два года назад в ходе предвыборной кампании.

Случайно или нет, но перед пресс-конференцией двух президентов после встречи в Хельсинки рядом с трибуной Трампа на столике поставили два стакана, наполненные чем-то прозрачным. На 99 % процентов это была вода, но судя по выступлениям Путина и Трампа за столом переговоров свои четыре часа они просидели очень откровенно (подробности)