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Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Мы не призываем нарушать карантин, мы за такой регламент, чтобы люди могли поехать на дачи
25 апреля 2020, 11:35 • 75 • В России
- Валерий Александрович, это правда, что вы на праздники, на выходные готовите свои предложения... И направлены они не на то, чтобы смягчить режим, а как-то права наших людей защитить.
- Есть такое дело.
Да, действительно, вы правильно говорите. Не то, чтобы там отменять карантин, или даже его ослабить, - нет, мы вовсе не собираемся в это как-то вмешиваться.
Коллеги предложили ввести такой термин даже – регламент.
- Что имеется ввиду?
- Например, вот у вас есть собака?
- Была... И я понимаю, что это такое.
- А у меня есть собака. У нас конкуренция в семье за то, кто пойдет с ней гулять. Это – часть регламента, установленного московской властью…
Коллеги говорят, что есть больные люди, сердечники, с другими заболеваниями, малые дети. И врачи советуют, что было бы полезным этим людям дышать воздухом время от времени.
И вот поэтому мы ставим вопрос – а можно ли ввести такие регламенты, - ну, на муниципальном уровне, дежурства какие-то, - чтобы, допустим, старший по подъезду составлял график – этот человек выходит на прогулку в 9 утра, этот - в 10, а этот - вечером. Поквартирно.
- По-моему, так в Китае было.
- Чтобы не толпиться, не кучковаться, чтобы соблюдать требования против эпидемии. Вот наше предложение в чем заключается.
Потому что, скорее всего, карантин будет продлен еще, наверное, на месяц, как это видно по статистике заболеваемости. И коллеги предлагают – давайте подумаем, как быть, чтобы люди могли выходить, повторяю, не нарушая требований. Это первое.
Второе. Праздники вот сейчас приближаются. Ну, дело даже не в праздниках, потому что многие и так сидят дома, не работают. А дело в том, что в начале мая на дачах люди сажают картошку, клубнику. И для очень многих это важно. Это не газоны на даче, которыми можно и пренебречь. Люди у нас небогатые, и будущий урожай - это заготовки на зиму, без которых многим просто не обойтись.
В некоторых регионах выезд из города свободный – нет проблем. Кое-где есть затруднения. Вот сейчас мы с коллегами собираем эту информацию и будем предлагать, чтобы какой-то элемент этого регламента ввести, чтобы граждане - при необходимости, без всяких затруднений - могли бы отправиться к своим грядкам. Вот и вся несложная история.
- А вы имеете в виду коллеги, которые входят в вашу комиссию, да?
- У нас было заседание во вторник, естественно, дистанционное - президиума совета, открытое…
- По правам человека.
- Да. И это там все обсуждалось.
- А сколько человек принимало участие одновременно?
- Больше 30.
- А по времени как долго это продолжалось?
- Почти 4 часа.
- А вы уже как-то сформулировали свои предложения? Кому вы будете это подавать? Татьяне Голиковой? Михаилу Мишустину?
- Пока планируем встретиться с вице-мэром столицы Анастасией Раковой.
Сейчас мы все свои предложения формулируем, аккумулируем. Во вторник планируем провести пресс-конференцию, тоже дистанционно, в ней примут участие коллеги, которые с этими предложениями и выступали.
Скорее всего, карантин будет продлен еще, наверное, на месяц, как это видно по статистике заболеваемости.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Здесь ведь важно публично все обсудить. В конце концов, руководители регионов и мэры городов, надеюсь, нас тоже услышат. И там, где есть какие-то ограничения, которые не позволят, например, людям выехать на дачу… - их бы надо не то, чтобы снять, а как-то отрегулировать.
Вот, кстати, есть и в Москве тоже такая проблема.
Ведь у многих участки не в Московской области, а во Владимирской, в Рязанской, в Тульской… А вот как - там? В Москву, например, въехать трудно. А как въехать...
- Допустим, в Тульскую область - я знаю многих москвичей, у которых там дачи.
- Это тоже вопрос. Люди поедут, упрутся и вернутся назад. Вот мы сейчас этот анализ проводим.
- Это вы хотите свои регламенты предложить к праздникам, да?
- Да, конечно.
- А можете сказать - кто конкретно из ваших коллег предлагают такие идеи?
- Вот с этой инициативой - насчёт регламентов, к примеру, выступила Светлана Геннадьевна Маковецкая. Вы знаете, наверное, ее.
- Да, конечно.
- Это очень известный деятель гражданского общества.
Мы хотим сделать так, чтобы людям было удобнее. Вот и все.
- Потому что граждане устали уже, в принципе.
- Конечно. И усталость очень серьезная.
- И потом, народ уже научился и маски шить, и носить, и соблюдать все правила, и руки протирать… Уже как бы пришли в себя. Смотрят на статистику. И проявляет все меры предосторожности.
- Да, согласен с вами. Нарушителей не так много. Есть, конечно, нарушители, но, по крайней мере, в Москве, в массе своей люди соблюдают правила.
- А у вас какая собака?
- Кламбер спаниель.
- А у нас немецкая овчарка была... Ну, хорошо, мы, наверное, немного торопимся - с информацией подзащитные прав человека в условиях карантина.
- Да ничего страшного!
- Но, мне кажется, на нашем сайте такой материал вполне уместен.
- А я ваш сайт читаю каждый день…
Ну, вот главная идея – вы поняли – что мы не требуем смягчения режима, мы хотим облегчить его для тех, кто очень давно сидит дома и кому нужен воздух или картошку сажать. Вот в чем задача наша...
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