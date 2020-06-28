Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Кон...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Главная / В России

Валерий Фадеев: Корпус наблюдателей появился два года назад, и то, что сейчас их подготовили полмиллиона — это сильно

28 июня 2020, 20:25  •  81 • В России

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова в «Комсомольской правде» сделала заявление, что в России на голосовании по поправкам в основной закон страны работают около полумиллиона волонтеров-наблюдателей. Оценить это заявление главы ЦИКа «Комсомолка» попросила главу СПЧ Валерия Фадеева.

- Элла Памфилова назвала внушительную цифру в 500 тысяч наблюдателей. Почему важна такая цифра?

- Полмиллиона наблюдателей — это, действительно, достаточно высокая цифра. Но при том и голосование по поправкам проходит не в один день — оно же длится шесть дней. Хочу напомнить, что впервые корпус наблюдателей в России был создан два года назад, в начале 2018 года. Когда в стране готовились к выборам президента России. И тогда нам удалось быстро и эффективно подготовить почти 150 тысяч наблюдателей. Вместе с Центризибиркомом.

- То есть потенциальным наблюдателям не просто раздали брошюрки и провели получасовой инструктаж?

- Нет. Это была именно подготовка. Обучение. Был выработан «золотой стандарт» работы наблюдателя. А сейчас голосование по времени длится шесть дней и потому коллеги из Общественной палаты и ЦИКа совершили такой подвиг. Подготовили полмиллиона человек.

- Наблюдатели не смогли предотвратить неправомерное вручение бумажного бюллетеня журналисту Павлу Лобкову, который до того зарегистрировался на электронное голосование...

- Но это же не их функция! Это, все же, скорее ответственность членов участковой избирательной комиссии. Наблюдатели не могли этому способствовать или помешать. Их задача — следить, чтобы на участках для голосования в целом соблюдался порядок, нормальная атмосфера была. Могу сказать, что два года назад на участках и не фиксировалось почти никаких нарушений. Думаю, в том числе и потому, что был такой корпус наблюдателей.

- Наблюдатели вряд ли могут отсечь провокаторов?

- Думаю, это невозможно. Дураков всегда хватало. И провокации случаются. Но за три дня по моей информации провокаций было не много. И они, в основном, в сети.

- Наблюдателем может стать любой гражданин страны, не имеющий проблем с законом?

- Ну да, практически любой, подавший заявление. Проблема в другом - отмечается очень небольшое число наблюдателей от политических партий. Хотелось бы большей активности от них.

- Политические партии так мало интересуются голосованием по поправкам в конституцию?

- Не знаю. Когда идет голосование по выборам в Госдуму, представителей партий этот процесс интересует весьма и весьма существенно. Но возвращаясь к цифре в 500 тысяч наблюдателей — это означает, что общественная активность достаточно высока. Получается, граждане очень серьезно относятся к этому голосованию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 20:25
В суде Гааги представили очередное «доказательство» запуска ракеты ЗРК «Бук»
27 июня 2020, 16:55
«Справка об отсутствии контакта с больными»: что известно о новых правилах работы санаториев на фоне COVID-19
27 июня 2020, 16:25
Саакашвили диагностировал «отсутствие на Украине государства»
28 июня 2020, 12:25
Владимир Путин назвал главную задачу, стоящую сейчас перед Россией
28 июня 2020, 08:25
Элла Памфилова: Нет, нам не страшно, что за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить полмиллиона наблюдателей
27 июня 2020, 16:25
Президент Казахстана заявил о продолжении политических и экономических реформ в стране
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2020, 02:00
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
24 июня 2020, 17:00
На украинские упрёки по долгам РФ Захарова ответила одной фразой
22 июня 2020, 19:00
Лидеры Европы отказываются ехать на Парад Победы в Москве
24 июня 2020, 17:00
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.