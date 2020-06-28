Валерий Фадеев: Корпус наблюдателей появился два года назад, и то, что сейчас их подготовили полмиллиона — это сильно

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова в «Комсомольской правде» сделала заявление, что в России на голосовании по поправкам в основной закон страны работают около полумиллиона волонтеров-наблюдателей. Оценить это заявление главы ЦИКа «Комсомолка» попросила главу СПЧ Валерия Фадеева.

- Элла Памфилова назвала внушительную цифру в 500 тысяч наблюдателей. Почему важна такая цифра?

- Полмиллиона наблюдателей — это, действительно, достаточно высокая цифра. Но при том и голосование по поправкам проходит не в один день — оно же длится шесть дней. Хочу напомнить, что впервые корпус наблюдателей в России был создан два года назад, в начале 2018 года. Когда в стране готовились к выборам президента России. И тогда нам удалось быстро и эффективно подготовить почти 150 тысяч наблюдателей. Вместе с Центризибиркомом.

- То есть потенциальным наблюдателям не просто раздали брошюрки и провели получасовой инструктаж?

- Нет. Это была именно подготовка. Обучение. Был выработан «золотой стандарт» работы наблюдателя. А сейчас голосование по времени длится шесть дней и потому коллеги из Общественной палаты и ЦИКа совершили такой подвиг. Подготовили полмиллиона человек.

- Наблюдатели не смогли предотвратить неправомерное вручение бумажного бюллетеня журналисту Павлу Лобкову, который до того зарегистрировался на электронное голосование...

- Но это же не их функция! Это, все же, скорее ответственность членов участковой избирательной комиссии. Наблюдатели не могли этому способствовать или помешать. Их задача — следить, чтобы на участках для голосования в целом соблюдался порядок, нормальная атмосфера была. Могу сказать, что два года назад на участках и не фиксировалось почти никаких нарушений. Думаю, в том числе и потому, что был такой корпус наблюдателей.

- Наблюдатели вряд ли могут отсечь провокаторов?

- Думаю, это невозможно. Дураков всегда хватало. И провокации случаются. Но за три дня по моей информации провокаций было не много. И они, в основном, в сети.

- Наблюдателем может стать любой гражданин страны, не имеющий проблем с законом?

- Ну да, практически любой, подавший заявление. Проблема в другом - отмечается очень небольшое число наблюдателей от политических партий. Хотелось бы большей активности от них.

- Политические партии так мало интересуются голосованием по поправкам в конституцию?

- Не знаю. Когда идет голосование по выборам в Госдуму, представителей партий этот процесс интересует весьма и весьма существенно. Но возвращаясь к цифре в 500 тысяч наблюдателей — это означает, что общественная активность достаточно высока. Получается, граждане очень серьезно относятся к этому голосованию.

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