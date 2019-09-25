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Валентину Матвиенко в третий раз избрали председателем Совета Федерации

25 сентября 2019, 11:24  •  66 • Политика

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Члены Совета Федерации в результате тайного голосования единогласно поддержали назначение представителя от Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко на должность председателя палаты.

Кандидатуру Матвиенко на должность председателя верхней палаты выдвинул первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров. За это решение проголосовали 153 сенатора, против и воздержавшихся не было. Уже после голосования сенатор Борис Невзоров сообщил, что у него "подвис компьютер" при голосовании, и попросил учесть его голос. Таким образом за это решение проголосовали 154 сенатора.

С предложением переизбрать Матвиенко спикером Совфеда выступил сенатор Николай Рыжков, который является членом СФ с 2003 года. Он подчеркнул, что Матвиенко - четвертый председатель Совфеда за 25 лет и особо отметил годы работы под ее председательством.

"Под руководством Валентины Ивановны Матвиенко палата стала совершенно другая. Люди, хотя и критикуют, но прекрасно понимают, что сегодня палата стала авторитетной. За эти годы мы стали работать по-другому. Сейчас глубоко прорабатываются вопросы, авторитет комитетов очень повысился", - сказал Рыжков, отметив заслугу Матвиенко.

По его словам, дисциплина, порядок и четкость, появившиеся в работе палаты с приходом Матвиенко, являются ее отличительной чертой. "У нас есть полное основание, чтобы Валентина Ивановна и дальше продолжала руководить нашей палатой. Я вношу предложение поручить руководить Советом Федерации Валентине Ивановне", - сказал он.

В свою очередь Федоров уточнил, есть ли другие кандидатуры на эту должность. Других предложений не возникло. Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, конкурентов у Матвиенко нет. "[Отсутствие других кандидатур] это очевидное подтверждение, Валентина Ивановна, что у вас нет конкурентов. Вы вне конкуренции", - сказал Косачев.

Сенатор отметил, что Матвиенко проявляет исключительную компетентность в любом вопросе, который попадает в зону внимания Совфеда.

"Коллеги, спасибо огромное за оказанное доверие, благодарю вас", - сказала Матвиенко после избрания спикером СФ. Она добавила, что постарается не разочаровать коллег.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 18 сентября подписал постановление о делегировании Матвиенко в Совет Федерации в качестве представителя правительства города.

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