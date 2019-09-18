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Валентина Матвиенко вновь стала петербургским сенатором
18 сентября 2019, 15:39 • 23 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду переназначена сенатором от Санкт-Петербурга.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 18 сентября, была переназначена сенатором от Санкт-Петербурга. Городу она обещала помогать с привлечением инвесторов для реализации разного рода проектов, а также расширение сотрудничества с международными партнерами на уровне Северной столицы России.
Матвиенко выразила признательность за оказанное доверие, а также подчеркнула:
"Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, помогать Петербургу".
Напомним, ранее Валентина Матвиенко возглавляла администрацию города. Затем перешла в Совет Федерации, но не оставила города.
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