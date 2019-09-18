Валентина Матвиенко вновь стала петербургским сенатором

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 18 сентября, была переназначена сенатором от Санкт-Петербурга. Городу она обещала помогать с привлечением инвесторов для реализации разного рода проектов, а также расширение сотрудничества с международными партнерами на уровне Северной столицы России.

Матвиенко выразила признательность за оказанное доверие, а также подчеркнула:

"Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, помогать Петербургу".

Напомним, ранее Валентина Матвиенко возглавляла администрацию города. Затем перешла в Совет Федерации, но не оставила города.