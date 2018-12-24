Валентина Матвиенко: «Власть иногда делает неумные шаги, но в целом она не дура!»

У Совета Федерации нет цели «наехать» на кабинет министров. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на итоговой пресс-конференции на вопрос корреспондента «Комсомолки» «с чем связана возросшая с ее стороны критика в адрес членов правительства?».

- Оценку работы кабинета министров дал президент, в целом кабмин выполняет возложенные на него задачи, но «правительственные часы», проводимые в Совете Федерации, это не просто для галочки, это не просто комплиментарные разговоры. Идет серьезный конструктивный диалог, он не всегда лицеприятный, с элементами критики, особенно если мы не получаем должных ответов от докладчика, если мы не видим понимания тех или иных проблем или готовности их решать, тогда палата высказывает свою точку зрения. Это нормальный, обычный рабочий конструктивный диалог, у нас нет цели «наезда» на кого-то, извините за такой сленг, - заявила Матвиенко «Комсомолке».

«НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ ДЕБИЛОМ»

Глава Совфеда также призвала журналистов внимательнее относиться к ее заявлениям. По ее словам, представители СМИ нередко не понимают смысла предлагаемых сенаторами инициатив и сразу же сгущают краски.

- Власть иногда делает неумные шаги, но в целом она не дура! - заявила Матвиенко.

Глава Совфеда также прокомментировала резонансные законопроекты последнего времени, разработанные с участием сенаторов: об автономном рунете, о наказании за неуважение власти в Интернете и о штрафах для СМИ за распространение фейковых новостей.

- Это лишь проекты законов. Никто не торопится их принимать. Эти законы надо пообсуждать, провести широкую дискуссию, - сказала Матвиенко.

В то же время она заявила, что Россия должна обезопасить свою часть интернета от возможных кибератак.

- С одной стороны, это безопасность государства, российского сегмента интернета, с другой - нельзя завалиться в сторону ограничения прав и свобод. Если по политическим соображениям отключат Россию от глобальной сети, вы понимаете, последствия этого насколько могут быть серьезные? Это парализует жизнь общества, жизнь государства, - заметила Матвиенко.

По ее мнению, давно назрел и законопроект о защите от фейковых новостей.

- Нельзя допускать публикации фейковых новостей, которые могут повлиять на жизнь и безопасность людей, на государственные институты. Например, напечатали новость, и обрушились финансовые биржи, кто-то должен за это ответить? - задала риторический вопрос Матвиенко.

Недопустимы, по мнению главы Совфеда, и оскорбительные высказывания в адрес представителей власти в Интернете.

- Я вот смотрю в Интернете, кого-то называют дебилом. Должна быть культура по отношению к представителям власти, которых избрали, - отметила Матвиенко.

«ТВИТТЕР-ДИПЛОМАТИЕЙ НЕ ЗАНИМАЮСЬ»

Журналисты поинтересовались у Матвиенко, сидит ли она сама в Интернете.

- Я не активный пользователь. Просматриваю новостные ленты, за соцсетями слежу по мере возможности. Личных аккаунтов у меня нет, не хватает времени. Писать в них нужно самой, а если за тебя пишут помощники - это плохой стиль. Твиттер дипломатией тоже не занимаюсь, но планшет использую.

Загружаю фильмы и хорошую музыку, чтобы немного переключиться во время авиаперелетов. Иначе мне перед внучкой будет стыдно, не могу показать ей, что я очень отстала. Я отстала, но не очень, - засмеялась Матвиенко.

«НЕ НАДО ДУРИ: ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ УЧИТЕЛЮ ДУХИ ПОДАРИТЬ?!»

Матвиенко раскритиковала внесенный правительством в Госдуму законопроект, в котором предлагается распространить антикоррупционные стандарты на врачей и учителей. Если законопроект вступит в действие, то учителям можно будет принимать только цветы и открытки.

- Я считаю, что это избыточная мера, ненужная и даже оскорбительная для педагогов. Не надо перегибать, не надо дури, этого унизительного отношения к людям. Я против! Есть какие-то народные традиции. Если родители хотят подарить конфеты учителю или торт испечь, каким-то образом отблагодарить его за внимание, в конце концов духи подарить - что здесь плохого?! - заметила Матвиенко.

А еще Матвиенко немного рассказала о своем детстве.

- Я выросла в простой бедной семье. Отец, фронтовик, умер, когда мне было 7 лет. Нас осталось три сестры. Мама работала все время. У меня не было никого, кто мог бы вести меня по блату, - призналась Матвиенко.

По ее мнению, при СССР было как много хорошего, так и плохого, например, цензура.

- Но у людей есть ностальгия по СССР, потому что тогда все жили одинаково бедно. А сегодня один приехал в школу на «Вольво», другой на «Мерседесе», а третий пришел пешком. Вот такого расслоения при СССР не было, - напомнила Матвиенко.

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