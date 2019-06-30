Валентина Матвиенко: «Пусть грузины наведут порядок и извинятся - тогда продолжим диалог!»

В международный день парламентаризма (его учредили два года назад) спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отправилась в Женеву. Здесь находится штаб-квартира Межпарламентского союза (в него входит 179 стран). В этом году союзу исполнилось 130 лет.

Встреча в Женеве прошла в новом формате - «тройки». На приехали председатели ассамблей Межпарламентского союза 2017-2019 годов. Валентина Матвиенко председательствовала в 2017-м году. В 2018-м - глава парламента Катара Ахмед Аль Махмуд. В нынешнем году - глава народной скупщины Сербии Майа Гойкович. Увидев друг друга, Гойкович с Матвиенко стали обниматься, как старые подруги. Обычно выбирающая довольно блеклые наряды Гойкович была в нарядном канарейковом пиджаке. Матвиенко - в серебристом костюме. И все же эффектнее всех смотрелись делегаты из Катара. Все они были в национальных белых одеждах с покрытыми головами. Кстати, у катарских сенаторов в Швейцарии вполне могло сложиться впечатление, что они никуда не уезжали с родины. В Женеве последнюю неделю стоит аномальная жара - 35-38 градусов. И в то время, как другие парламентарии помирали от жары, утирали пот со лба и обмахивались бумажками (в исторических зданиях Женевы, в число которых входит штаб-квартира МПС, запрещено устанавливать кондиционеры), сенаторы Катара чувствовали себя, как рыбы в воде.

- Жара, которая накрыла Женеву, - это все последствия изменения климата. Парламентарии должны участвовать в решении этой проблемы, - призвал генсекретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, поближе придвигаясь к вентилятору.

Матвиенко заговорила о санкциях против парламентариев. Она поблагодарила руководство Межпарламентского союза за решение не проводить встречи в тех странах, которые вводят в отношении парламентариев какие-либо ограничения. Матвиенко припомнила, как в 2015 году отказалась от поездки в Нью-Йорк на всемирную конференцию спикеров парламентов. Американцы тогда выдали Матвиенко, находящейся под санкциями, усеченную визу, по которой она могла работать только в пределах штаб-квартиры ООН и не имела права покидать пределы Манхэттена.

- Я не сочла возможным воспользоваться такой визой. Ограничения может вводить только Совбез ООН, все остальное незаконно. Надо объединять усилия, чтобы добиться невозможности введения санкций для парламентариев, - заявила Матвиенко. Участники встречи ее поддержали.

А еще Матвиенко предложила чаще встречаться и «вести дискуссии, а не только комплиментарные диалоги».

Участникам встречи Матвиенко подарила почтовую марку, специально выпущенную в России к Международному дню парламентаризма.

- Уверяю, она станет раритетом! - заметила глава Совфеда.

После встречи журналисты поинтересовались у Матвиенко: «а как быть дальше с парламентскими связями с Грузией?».

- Грузия показала себя безответственным членом международного сообщества, показала, что не может защитить парламентариев. Нападение на парламентария (депутата Госдумы Сергея Гаврилова, - Ред.) - это беспредел. Чувствуется, что провокация была организована заранее, за этим стоит борьба за власть. Но это внутренняя проблема Грузии: их дело - через баррикады или мирным путем решать этот вопрос. Пусть наведут порядок, пусть извиняться за то, что произошло, тогда можно будет продолжить диалог, - заявила Матвиенко.