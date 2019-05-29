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Валентина Матвиенко: «Попытки надавить на Россию обречены»

29 мая 2019, 10:54  •  47 • В России

«ДАЛИ ВЫХОДНОЙ - ПОЕХАЛ НА РЫБАЛКУ»

Сенаторы предлагают ввести дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения россиянами старше 40 лет диспансеризации. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- У нас уже действует закон о двух дополнительных выходных днях для людей предпенсионного возраста - для прохождения диспансеризации. Далее, мы намерены продвигать инициативу, направленную на то, чтобы все граждане старше 40 лет тоже имели один такой день в году. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс, - сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

По ее мнению, у россиян все еще нет привычки заботиться о своем здоровье, и это серьезная проблема. В первую очередь, считает Матвиенко, поликлиники должны правильно организовать систему диспансеризации, чтобы человек, проходя ее, мог уложиться в один день.

- Должен быть четкий протокол, учитывающий обязанности и медицинского учреждения, и гражданина, - заметила Матвиенко. К тому же в поликлиниках должно хватать врачей-специалистов. После этого, полагает Матвиенко, можно закрепить в законе право на лишний выходной для диспансеризации. Но если решишь выходным воспользоваться, то должен будешь принести справку из поликлиники.

- Чтобы не получилось: дали выходной, а человек поехал, например, на рыбалку! Я за то, чтобы жестко отладить, отработать систему диспансеризации, чтобы никто не мог сказать: в законе прописали, а реально, на практике, это сделать невозможно, - заметила Матвиенко.

«НЕЛЬЗЯ УЗУРПИРОВАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИОНОВ»

Валентина Матвиенко заявила, что считает невозможным возвращение к практике утверждения Совфедом полномочий сенаторов. Такие предложения стали звучать после ареста сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, обвиненного в организации убийства.

- Мы не должны узурпировать полномочия субъектов Федерации. Первое же обращение в Конституционный суд привело бы к отмене такого решения. Может быть, на каком-то этапе подобное было оправдано. Но сейчас, после всего сделанного для того, чтобы в Совет Федерации приходили реальные представители субъектов, умалять роль региональных властей я считаю недопустимым. Мы должны уважать их решения, - заявила Матвиенко.

«НЕ ПРИЕДУТ - НАКАЖУТ САМИ СЕБЯ»

Валентина Матвиенко предложила не политизировать дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в России в мошенничестве и помещенного под домашний арест.

- Попытки как-то повлиять на ход следствия, надавить на Россию - обречены. Те, кто пытается это сделать, поступает, по меньшей мере, недальновидно, - заявила Матвиенко.

Из-за дела Калви в Госдепе США уже заявили, что не будут отправлять правительственную делегацию на международный экономический форум в Санкт-Петербурге, который пройдет 6-8 июня. Под вопросом и участие в форуме американских бизнесменов.

- Если кто-то из американских партнеров примет решение не ехать, то накажет в первую очередь самого себя. В Санкт-Петербург едут не просто поучаствовать в форуме, там идет сверка часов, устанавливаются долгосрочные партнерские связи, заключаются многомиллионные контракты, - заметила Матвиенко.

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