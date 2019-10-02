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Валентина Матвиенко - корреспонденту «КП»: Мигранты нам нужны. Их нужно защищать

02 октября 2019, 19:09  •  85 • В России

ВСЕСИЛЬНАЯ БЮРОКРАТИЯ

Свой первый зарубежный визит после переутверждения на пост спикера Совфеда Валентина Матвиенко совершила в Узбекистан. И, как она сама призналась, ее тут же охватила ностальгия. В последний раз Матвиенко была в Ташкенте 6 лет назад.

- Я действительно соскучилась. Город такой чистый, а сколько всего нового появилось! - делилась Матвиенко.

На самом деле в ее задачи в Узбекистане входило гораздо большее, чем поддержание парламентских связей. Глава Совфеда нередко выступает в роли международного ревизора. Так было и на этот раз.

- В прошлом году состоялся визит Владимира Путина в Узбекистан. Подписаны соглашения на 27 миллиардов долларов. В феврале следующего года в Россию приедет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Готовятся к подписанию 12 документов. И у вас, и у нас бюрократия всесильная. Нужен парламентский контроль! - призвала Матвиенко спикера нижней палаты узбекского парламента Нурдинжона Исмоилова. Тот кивал.

ЖЕНЩИНАМ ДОРОГУ!

Матвиенко, казалось, восхищала Исмоилова. Он даже заговорил о гендерном равенстве.

- У нас по закону 30% кандидатов в депутаты должны быть женщины, - рассказал Исмоилов.

- Нормы выполняете? - воодушевилась Матвиенко.

- Не всегда, - хихикнул Исмоилов, признавшись, что женщин депутатов всего 17%.

- Как это?! Законы надо выполнять, - обиделась за женщин Матвиенко. - У вас в декабре выборы (в парламент, - Ред.).

Узбекская делегация заметно напряглась.

- И надеюсь женщин будет 30%! - с восточным изяществом вырулила Матвиенко.

- Да больше, больше будет! - смеялся Исмоилов.

Дальше перешли на более серьезные темы. По случаю 75-летия Победы Матвиенко предложила узбекским властям провести Бессмертный полк в Узбекистане.

Встретилась Матвиенко и с Шавкатом Мирзиеевым. Их разговор затянулся на 2 часа. На прощанье он долго жал Матвиенко руку.

- Я настолько впечатлена позитивными переменами. Это другая, новая, открытая страна, президент слышит людей и реагирует. Наши отношения долго были в заморозке, а теперь такой рывок! - рассказала Матвиенко журналистам после встречи с Мирзиеевым.

МИГРАНТАМ-НЕЛЕГАЛАМ - АМНИСТИЮ?

Одна из самых обсуждаемых тем в Узбекистане - миграция. Если раньше тех, кто уезжал за границу на заработки тут считали «отрезанными ломтями» и чуть ли не предателями, то при Мирзиееве тренд сменился. Права мигрантов стали защищать. А заодно отправили за решетку половину департамента миграционной политики (говорят, они торговали российскими патентами на работу). Только по официальным данным, в России трудятся 2,5 миллиона жителей Узбекистана. По неофициальным - вдвое больше. Для узбеков Россия уже ввела облегченный миграционный режим: им не требуется приглашение на въезд, достаточно лишь оформить патент. Теперь Узбекистан просит от России еще большего: миграционной амнистии. Чтобы все узбеки, которые находятся в России незаконно, могли беспрепятственно выехать за пределы России, а затем вернуться, не понеся наказания. Россия пока к этому не готова. Как рассказала Матвиенко, вопросами миграции будет заниматься российско-узбекская комиссия по сотрудничеству.

А потом спикер ответила на вопрос журналиста "КП".

- Так как нам поступать с мигрантами? Отношение в России к ним неоднозначное.

- В 90-е мы прошли период нецивилизованного использования рабочей силы. Сейчас отбор мигрантов происходит на территории Узбекистана, они проходят курсы изучения русского языка. Усилен контроль со стороны России, - ответила Матвиенко. - Было много структур, которые выступали вроде бы посредниками, а на самом деле - мошенники. На сегодня остроты миграционной проблемы с Узбекистаном нет, хотя бывают частные случаи. Нужно создавать для мигрантов цивилизованные условия. Они должны быть защищены. Мы в них заинтересованы, нам не хватает трудовых ресурсов.

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