|
Валентина Матвиенко - корреспонденту «КП»: Мигранты нам нужны. Их нужно защищать
02 октября 2019, 19:09 • 85 • В России
ВСЕСИЛЬНАЯ БЮРОКРАТИЯ
Свой первый зарубежный визит после переутверждения на пост спикера Совфеда Валентина Матвиенко совершила в Узбекистан. И, как она сама призналась, ее тут же охватила ностальгия. В последний раз Матвиенко была в Ташкенте 6 лет назад.
- Я действительно соскучилась. Город такой чистый, а сколько всего нового появилось! - делилась Матвиенко.
На самом деле в ее задачи в Узбекистане входило гораздо большее, чем поддержание парламентских связей. Глава Совфеда нередко выступает в роли международного ревизора. Так было и на этот раз.
- В прошлом году состоялся визит Владимира Путина в Узбекистан. Подписаны соглашения на 27 миллиардов долларов. В феврале следующего года в Россию приедет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Готовятся к подписанию 12 документов. И у вас, и у нас бюрократия всесильная. Нужен парламентский контроль! - призвала Матвиенко спикера нижней палаты узбекского парламента Нурдинжона Исмоилова. Тот кивал.
ЖЕНЩИНАМ ДОРОГУ!
Матвиенко, казалось, восхищала Исмоилова. Он даже заговорил о гендерном равенстве.
- У нас по закону 30% кандидатов в депутаты должны быть женщины, - рассказал Исмоилов.
- Нормы выполняете? - воодушевилась Матвиенко.
- Не всегда, - хихикнул Исмоилов, признавшись, что женщин депутатов всего 17%.
- Как это?! Законы надо выполнять, - обиделась за женщин Матвиенко. - У вас в декабре выборы (в парламент, - Ред.).
Узбекская делегация заметно напряглась.
- И надеюсь женщин будет 30%! - с восточным изяществом вырулила Матвиенко.
- Да больше, больше будет! - смеялся Исмоилов.
Дальше перешли на более серьезные темы. По случаю 75-летия Победы Матвиенко предложила узбекским властям провести Бессмертный полк в Узбекистане.
Встретилась Матвиенко и с Шавкатом Мирзиеевым. Их разговор затянулся на 2 часа. На прощанье он долго жал Матвиенко руку.
- Я настолько впечатлена позитивными переменами. Это другая, новая, открытая страна, президент слышит людей и реагирует. Наши отношения долго были в заморозке, а теперь такой рывок! - рассказала Матвиенко журналистам после встречи с Мирзиеевым.
МИГРАНТАМ-НЕЛЕГАЛАМ - АМНИСТИЮ?
Одна из самых обсуждаемых тем в Узбекистане - миграция. Если раньше тех, кто уезжал за границу на заработки тут считали «отрезанными ломтями» и чуть ли не предателями, то при Мирзиееве тренд сменился. Права мигрантов стали защищать. А заодно отправили за решетку половину департамента миграционной политики (говорят, они торговали российскими патентами на работу). Только по официальным данным, в России трудятся 2,5 миллиона жителей Узбекистана. По неофициальным - вдвое больше. Для узбеков Россия уже ввела облегченный миграционный режим: им не требуется приглашение на въезд, достаточно лишь оформить патент. Теперь Узбекистан просит от России еще большего: миграционной амнистии. Чтобы все узбеки, которые находятся в России незаконно, могли беспрепятственно выехать за пределы России, а затем вернуться, не понеся наказания. Россия пока к этому не готова. Как рассказала Матвиенко, вопросами миграции будет заниматься российско-узбекская комиссия по сотрудничеству.
А потом спикер ответила на вопрос журналиста "КП".
- Так как нам поступать с мигрантами? Отношение в России к ним неоднозначное.
- В 90-е мы прошли период нецивилизованного использования рабочей силы. Сейчас отбор мигрантов происходит на территории Узбекистана, они проходят курсы изучения русского языка. Усилен контроль со стороны России, - ответила Матвиенко. - Было много структур, которые выступали вроде бы посредниками, а на самом деле - мошенники. На сегодня остроты миграционной проблемы с Узбекистаном нет, хотя бывают частные случаи. Нужно создавать для мигрантов цивилизованные условия. Они должны быть защищены. Мы в них заинтересованы, нам не хватает трудовых ресурсов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2019, 08:39
|
28 сентября 2019, 14:09
|
26 сентября 2019, 12:09
|
28 сентября 2019, 14:24
|
30 сентября 2019, 07:09
|
30 сентября 2019, 07:09
|
28 сентября 2019, 09:39