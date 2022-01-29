Валентина Иванова назначили на должность замглавы Минтранса РФ

Замдиректора департамента строительства правительства РФ Валентина Иванова назначили на должность замглавы Минтранса России. Об этом в субботу, 29 января, говорится в соответствующем распоряжении кабмина.

Иванов в 2014–2016 годах возглавлял федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад». В 2019 году был назначен главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС).

В 2020 году Иванов пришел в правительство РФ на должность заместителя директора департамента регионального развития и инфраструктуры. Позже управленец перешел в департамент строительства российского правительства.

22 января правительство России освободило от должности арестованного по обвинению в мошенничестве заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева.

Токарева задержали 19 января в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где он несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании.

Кроме того, он также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае. В МВД рассказали, что замминистра помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. 21 января Хорошевский суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца, напоминает «Газета.Ru». Вину фигурант не признал.