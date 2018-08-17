Валентин Катасонов: Верить «реформаторам» нельзя - это бесоподобные твари • 109 • Аналитика Химера - в греческой мифологии: яростное, изрыгающее огонь чудовище, имевшее голову и грудь львиную, туловище козье, а зад драконов. Род рыбы северн. морей, по форме составляющей как бы переход к гадам. В общежитии: несбыточная мечта, нелепая фантазия. А. Н. Чудинов. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка (1910). Тема этой публикации связана с двумя информационными поводами. Один – не какая-то отдельная реформа от российской власти за последние месяцы, а все они в комплексе. Депопуляция продолжается, «русский крест» никуда не делся, статистические данные по демографии продолжают быть не просто тревожными, а ужасными. На этом фоне как будто подбрасывают дровишек в костёр финансово-социальные нововведения, которые очень многие люди, обычно не склонные к патетике, называют геноцидом. Вот одно из свежайших известий от 14 августа: Минэкономразвития призвал повысить тарифы ЖКХ в связи с повышением НДС. Также в последние дни анонсирован экологический налог, который призван, как полагают многие аналитики, не спасать зверей, леса и воды, а уничтожать производство. И тем самым уничтожать людей. А второй информационный повод – это то, что исполняется 50 лет со дня создания так называемой «Нобелевской премии по экономике» (правильное название — Премия Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля). Как же связан комплекс реформ, о которых сейчас только ленивый не говорит, с этой премией Банка Швеции? Экспертные оценки Валентин Катасонов Конечно, связь социально-экономической политики современной России с идеями «нобелевских лауреатов по экономике» очень тесная. В 1968 году уже были приняты конкретные решения об учреждении этой премии, о создании фонда Банка Швеции, о выплате денежного вознаграждения. Премия — так называемая «нобелевская». Потому что она не выплачивается из фонда Нобеля, который был учреждён в начале XX века. И в завещании самого Альфреда Нобеля стояло только пять номинаций: физика, химия, медицина, литература и борьба за мир. Более того, известно, что Альфред Нобель достаточно скептически относился к так называемой «экономической науке» и не любил профессиональных экономистов. Так что даже нынешние потомки Альфреда Нобеля пытаются как-то протестовать — но это бесполезно, их голоса не слышны. Не только потомки Нобеля, но и многие люди, которые понимают, что началась некая нечистая игра, стараются раскрыть тайны этой грязной войны. К сожалению, у нас в России никто об этом не говорит. Более того, если вы зайдёте на сайт «Википедия», то в статье под названием «Нобелевская премия по экономике» вы увидите большущее количество различных ссылок на книги, которые были изданы в России, посвящённых биографиям «нобелевских лауреатов по экономике». И более того, было издано очень большое количество работ этих «нобелевских лауреатов». Но надо сказать, что никто эти работы не читает. Видимо, все эти издания были оплачены по линии каких-то фондов, скорее всего, фонда Сороса. Так что этой макулатуры у нас в книжных магазинах целые горы. Но должен сказать, что всё-таки эта зараза проникла в капиллярную систему нашего образования. Любой учебник по экономике насыщен различными цитатами, ссылками, цитированиями этих «нобелевских лауреатов».



Что такое 1968 год? Между прочим, именно в том году по инициативе Дэвида Рокфеллера был учреждён Римский клуб. Конечно, Дэвид Рокфеллер старался не светиться, но я историю создания Римского клуба знаю, более того, даже в советское время читал некоторые работы Римского клуба. И могу сказать, что Римский клуб фактически тихой сапой пропагандировал идею глобального геноцида. Идея очень простая. Динамика экономического развития в мире такова, что скоро не будет хватать природных ресурсов, будет происходить стремительное загрязнение окружающей среды, планета перенаселена. Поэтому надо, хотя бы для начала, перейти на нулевой демографический рост, а затем постараться уменьшить количество населения. Конечно, академические издания Римского клуба напрямую не говорили об уничтожении человека, но уже те СМИ и те идеологи, которые брали на вооружение экономические исследования Римского клуба, эти выводы формулировали более жёстко и конкретно. Мы можем вспомнить госпожу Тэтчер, которая говорила, что Россия имеет слишком большое население и для обслуживания «трубы» там достаточно нескольких десятков миллионов человек. Подобного рода высказывания можно найти в отношении других стран со стороны других политиков, того же Рейгана, например. Отступать некуда – позади доллар



Собственно «Нобелевская премия по экономике» — это, конечно, химера, это подлог. Потому что эта премия выплачивается не из фонда Нобеля — это фонд шведского ЦБ. Точное название этой премии «Премия Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля». При этом премия имеет точно такие же атрибуты, как и обычные нобелевские премии — такую же медаль, такой же диплом, такую же сумму вознаграждения. Решения принимаются также Королевской академией наук Швеции. За многие годы существования нобелевского комитета, функционирующего в рамках Королевской академии наук Швеции, было множество разного рода скандалов. Особенно часто в связи с присуждением премии в области борьбы за мир. Достаточно вспомнить Обаму, который получил эту премию буквально через три недели после того, как он впервые пришёл в Белый дом. Но, безусловно, все эти скандальные истории меркнут на фоне того, что можно сказать о премиях экономических. Надо сказать, что поначалу, конечно, организаторы этой экономической премии действовали очень тонко и хитро. Надо было как-то сразу поднять статус этой премии. И где-то первые годы её действительно получали люди, которые были известны в академических кругах и во многих странах мира. Например, в 1970 году премию получил американский экономист Пол Самуэльсон, который ещё в 1948 году впервые издал свой учебник по экономике, и к 70-му году этот учебник был переведён на многие языки и издавался миллионными тиражами. А когда премия была выведена на орбиту, то началась вторая фаза. Это уже запуск на орбиту тех самых людей, которых мы называем «фанатиками экономической свободы». Прежде всего, это, конечно, Фридрих фон Хайек, который получил премию в 1974 году. Через 2 года такую же премию получил Милтон Фридман, известный монетарист. Если мы будем смотреть, кто был номинантом премии в 70-е-80-е гг., увидим определённую закономерность. В основном, это, конечно, американцы. Во-вторых, это выходцы из Чикагского университета. Те же самые фон Хайек и Фридман начинали свою преподавательскую карьеру именно в Чикагском университете. В Румынии вспыхнули серьезные беспорядки



Все вы, наверное, слышали о так называемых «чикагских мальчиках»? Те самые чикагские мальчики прибыли на следующий день после убийства Сальвадора Альенде в Чили и начали там проводить экономические реформы. Эти «экономические мальчики» занимались не только экономикой, но и принимали серьёзные политические решения. В общем, если не вдаваться в детали, то за несколько лет в Чили было физически уничтожено в результате расстрелов и пыток нескольких десятков тысяч человек. То есть происходила расчистка политического пространства для того, чтобы никто не мешал проведению этих реформ. В наших учебниках пишется о так называемом «чилийском экономическом чуде». Это полная ложь, которая переписана из книг Милтона Фридмана. А Фридман и был как раз идейным руководителем этих чикагских мальчиков, которые творили беспредел в Чили. И, более того, когда Милтон Фридману в 1976 году в Швеции вручали Нобелевскую премию, то там были демонстрации, которые требовали не допустить подобного подлога. Но, как вы сами понимаете, премия всё-таки была вручена. «Логистические войны» превращают Азию в новый центр мира



Так что за этими «нобелевскими лауреатами» тянется шлейф очень серьёзных преступлений. Есть ещё одна закономерность. Многие идеологи «экономической свободы» вылетели из одного гнезда под названием «Общество Мон Пелерин». Это общество было создано в 1947 году при поддержке британских спецслужб. И оно было заточено именно на пропаганду идей экономического либерализма. До поры до времени это «Общество Мон Пелерин» находилось в замороженном состоянии, идеи экономического либерализма тогда не были популярными, они были маргинальными. И члены этого общества ждали сигнала, когда можно начать активные действия. Так вот, и Фридман, и фон Хайек, и около десяти нобелевских лауреатов, которые были выведены на орбиту в семидесятых-восьмидесятых — это выходцы из «Общества Мон Пелерин». Фактически это агенты влияния, которые вербовались британскими спецслужбами. Об этом можно прочитать в книге Джона Колемана «Комитет 300» — и не только. К сожалению, в России об этом знают единицы.



К концу 80-х годов идеология экономического либерализма — каннибалистская, можно сказать, идеология — уже стала доминирующей. Собственно, все приватизации, все мероприятия в рамках вашингтонского консенсуса — как раз идеология, которая была выпущена из «Общества Мон Пелерин» и затем была осенена этими самыми «нобелевскими премиями по экономике».



Швеция не такая уж большая страна, и Банк Швеции не может быть таким влиятельным, чтобы выводить на орбиту таких всемирных разрушителей, как Фридман и иже с ним. Кто стоит за Банком Швеции? Собственно «Нобелевская премия по экономике» — это, конечно, химера, это подлог. Потому что эта премия выплачивается не из фонда Нобеля — это фонд шведского ЦБ. Точное название этой премии «Премия Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля». При этом премия имеет точно такие же атрибуты, как и обычные нобелевские премии — такую же медаль, такой же диплом, такую же сумму вознаграждения. Решения принимаются также Королевской академией наук Швеции. За многие годы существования нобелевского комитета, функционирующего в рамках Королевской академии наук Швеции, было множество разного рода скандалов. Особенно часто в связи с присуждением премии в области борьбы за мир. Достаточно вспомнить Обаму, который получил эту премию буквально через три недели после того, как он впервые пришёл в Белый дом. Но, безусловно, все эти скандальные истории меркнут на фоне того, что можно сказать о премиях экономических. Надо сказать, что поначалу, конечно, организаторы этой экономической премии действовали очень тонко и хитро. Надо было как-то сразу поднять статус этой премии. И где-то первые годы её действительно получали люди, которые были известны в академических кругах и во многих странах мира. Например, в 1970 году премию получил американский экономист Пол Самуэльсон, который ещё в 1948 году впервые издал свой учебник по экономике, и к 70-му году этот учебник был переведён на многие языки и издавался миллионными тиражами. А когда премия была выведена на орбиту, то началась вторая фаза. Это уже запуск на орбиту тех самых людей, которых мы называем «фанатиками экономической свободы». Прежде всего, это, конечно, Фридрих фон Хайек, который получил премию в 1974 году. Через 2 года такую же премию получил Милтон Фридман, известный монетарист. Если мы будем смотреть, кто был номинантом премии в 70-е-80-е гг., увидим определённую закономерность. В основном, это, конечно, американцы. Во-вторых, это выходцы из Чикагского университета. Те же самые фон Хайек и Фридман начинали свою преподавательскую карьеру именно в Чикагском университете.Все вы, наверное, слышали о так называемых «чикагских мальчиках»? Те самые чикагские мальчики прибыли на следующий день после убийства Сальвадора Альенде в Чили и начали там проводить экономические реформы. Эти «экономические мальчики» занимались не только экономикой, но и принимали серьёзные политические решения. В общем, если не вдаваться в детали, то за несколько лет в Чили было физически уничтожено в результате расстрелов и пыток нескольких десятков тысяч человек. То есть происходила расчистка политического пространства для того, чтобы никто не мешал проведению этих реформ. В наших учебниках пишется о так называемом «чилийском экономическом чуде». Это полная ложь, которая переписана из книг Милтона Фридмана. А Фридман и был как раз идейным руководителем этих чикагских мальчиков, которые творили беспредел в Чили. И, более того, когда Милтон Фридману в 1976 году в Швеции вручали Нобелевскую премию, то там были демонстрации, которые требовали не допустить подобного подлога. Но, как вы сами понимаете, премия всё-таки была вручена.Так что за этими «нобелевскими лауреатами» тянется шлейф очень серьёзных преступлений. Есть ещё одна закономерность. Многие идеологи «экономической свободы» вылетели из одного гнезда под названием «Общество Мон Пелерин». Это общество было создано в 1947 году при поддержке британских спецслужб. И оно было заточено именно на пропаганду идей экономического либерализма. До поры до времени это «Общество Мон Пелерин» находилось в замороженном состоянии, идеи экономического либерализма тогда не были популярными, они были маргинальными. И члены этого общества ждали сигнала, когда можно начать активные действия. Так вот, и Фридман, и фон Хайек, и около десяти нобелевских лауреатов, которые были выведены на орбиту в семидесятых-восьмидесятых — это выходцы из «Общества Мон Пелерин». Фактически это агенты влияния, которые вербовались британскими спецслужбами. Об этом можно прочитать в книге Джона Колемана «Комитет 300» — и не только. К сожалению, в России об этом знают единицы.К концу 80-х годов идеология экономического либерализма — каннибалистская, можно сказать, идеология — уже стала доминирующей. Собственно, все приватизации, все мероприятия в рамках вашингтонского консенсуса — как раз идеология, которая была выпущена из «Общества Мон Пелерин» и затем была осенена этими самыми «нобелевскими премиями по экономике».Швеция не такая уж большая страна, и Банк Швеции не может быть таким влиятельным, чтобы выводить на орбиту таких всемирных разрушителей, как Фридман и иже с ним. Кто стоит за Банком Швеции? Я об этом много раз говорил и писал: в мире существует некая банковская иерархия. И Банк Швеции находится на средних этажах этой иерархии, а наверху находится институт под названием Федеральная резервная система Соединённых Штатов Америки. Банк Швеции и стал исполнителем тех планов, которые были разработаны хозяевами денег. Хозяевами денег я называю главных акционеров Федеральной резервной системы. Должен сказать, что у Банка Швеции был и собственный интерес. Дело в том, что Банк Швеции не обладал той свободой, той независимостью, которой обладали многие другие ЦБ к тому времени. Поэтому шведы с удовольствием ухватились за эту идею, рассчитывая, что лауреаты экономической премии памяти Альфреда Нобеля будут помогать им получать желанную независимость. Так что здесь интересы руководителей ЦБ Швеции и интересы хозяев денег совпадали. Как правильно бить американцев контрсанкциями



А интересы хозяев денег понятны. Идеология экономического либерализма нужна для того, чтобы расшатывать устои государства, ослаблять государство, разрушать государство и приводить общество в состояние сетевого — сегодня это очень модное понятие. Но сетевое общество — это некий переходный период, который будет очень коротким. После возникнет другая вертикаль власти, и на вершине этой вертикали будет мировое правительство, которое будет выражать интересы хозяев денег. Хозяева денег ставят своей высшей целью ещё большее обогащение. Они рассчитывают, что будут править миром. Сверхидея — это приведение к власти машиаха. Того самого лжемиссии-антихриста, о котором мы читаем в последней книге Священного писания — Апокалипсисе. Так что тема нобелевских премий очень многогранна. Она имеет свою метафизическую сторону, и имеет очень конкретную финансово-техническую сторону.



Одна из граней — это наша страна. Мы знаем авторов уничтожения СССР. В какой связи персонажи, которые бестрепетно уничтожали Родину, видимо, не считая её своей, находятся с теми персонажами, о которых мы говорили раньше?



В самой непосредственной. Дело в том, что многие фигуры, которые и сегодня находятся на вершине власти или бизнеса, проходили стажировку, обучение в Институте экономических проблем (его название иногда переводят на русский язык как «Институт экономических отношений»), который входит в систему «Мон Пелерин». Поэтому эти люди заряжены идеологией экономического либерализма — или идеологией каннибализма. Среди них Егор Гайдар, который вынес из этого обучения термин «шоковая терапия». Это и Анатолий Чубайс, это и Авен, это и нынешний научный руководитель ВШЭ Ясин, это нынешний ректор Академии народного хозяйства и государственного управления господин Мау. Все они прошли через структуру «Мон Пелерин». Почему удалось договориться по Каспию



Одним из рьяных поклонников либерализма и Милтона Фридмана был известный всем нам Джеффри Сакс. Это человек, который очень любил вспоминать Милтона Фридмана как своего духовного — не научного, а именно духовного — наставника. О духовной стороне жизни этих людей можно только догадываться. Судя по всему, эта жизнь попахивает серой. Джеффри Сакс был главным советником по проведению приватизации, по проведению реформ в РФ. Реформ, которые привели к сокращению населения страны, сравнимому с периодом Великой Отечественной войны, к сворачиванию государственного управления и государственного регулирования экономикой, к утрате промыленног8о потенциала — большей, чем в военные годы. Джеффри Сакс был одной из ключевых фигур при Ельцине до конца 90-х годов. Когда произошла смена президентов, от дальнейших услуг непосредственно Джеффри отказались. Но многие его люди остаются у власти. Что ещё более опасно, упомянутые господин Ясин и Мау занимаются тем, что заражают ядом экономического либерализма тысячи и тысячи молодых людей. Это не просто теоретизирование. Соединёнными усилиями старой «саксонской гвардии» и молодых людоедов осуществляются безжалостные депопуляционные реформы последнего времени.



О депопуляции. Широко известна цитата из воспоминаний предшественника Чубайса в Госкомимуществе Владимира Павловича Полеванова: «Когда я пришел в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут». Эти сведения Полеванова не были никогда опровергнуты, так что мы можем считать их правдивыми. Нынешние реформы осуществляются уже учениками и бывшими (впрочем, бывшими ли?) подчинёнными Чубайса и Гайдара, внуками Джеффри Сакса и правнуками Милтона Фридмана — Силуановым, Кудриным и т.д. То есть идея Чубайса «ну, вымрет 30 миллионов» живее всех живых. Безусловно, они вслух этого не произносят, но именно это имеют в виду. Если внимательно послушать, что говорится на Гайдаровском форуме, то это, конечно, наукообразная каннибалистика. Кстати, гайдаровский форум продолжает сладко жить и активно функционировать, «повсеместно оэкранен». Это лишнее свидетельство того, что Россия остаётся под игом экономического либерализма. Поэтому нам прежде всего сегодня необходимо добиваться смещения, замены тех людей, которые напрямую связаны со структурами экономического либерализма-каннибализма. Я имею в виду и ряд руководителей ВШЭ. Конечно, там не все напрямую проходили обучение в Институте экономических отношений «Мон Пелерин». Но, тем не менее, проходили обучение в каких-то других подобных структурах. Ну, например, в Катон-институте, который был создан по инициативе фон Хайека в Соединённых Штатах. Через эту структуру тоже прошли многие наши чиновники и те, кто сегодня занимается так называемым «экономическим образованием» в РФ. Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация



Обращусь к людям, которые обмануты посулами либералов и верят в то, что «новые майские указы призваны улучшить положение простого человека» — а в это время доделывается «оптимизация» медицины и образования, когда уже даже не в сёлах, а в районных центрах уничтожаются любые медицинские и учебные учреждения.



Верить «реформаторам» нельзя. Это, собственно говоря, даже не люди, это бесоподобные твари или антропоморфные бесы. Я призываю вас всё-таки различать, что от Бога, а что — от дьявола. К сожалению, сегодня стираются эти грани. И если мы не будем этого различать, то, безусловно, будем попадать всё в новые и новые капканы.



Чисто логически стоит обращать внимание не на посулы, а на дела. Недаром большевики говорили: «Практика — критерий истины». А в Евангелие записано: «По плодам их узнаете их». Доброе дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево никогда добрых плодов не принесёт. Так что от дерева экономического либерал-каннибализма можно ожидать только смертельно ядовитых плодов. А интересы хозяев денег понятны. Идеология экономического либерализма нужна для того, чтобы расшатывать устои государства, ослаблять государство, разрушать государство и приводить общество в состояние сетевого — сегодня это очень модное понятие. Но сетевое общество — это некий переходный период, который будет очень коротким. После возникнет другая вертикаль власти, и на вершине этой вертикали будет мировое правительство, которое будет выражать интересы хозяев денег. Хозяева денег ставят своей высшей целью ещё большее обогащение. Они рассчитывают, что будут править миром. Сверхидея — это приведение к власти машиаха. Того самого лжемиссии-антихриста, о котором мы читаем в последней книге Священного писания — Апокалипсисе. Так что тема нобелевских премий очень многогранна. Она имеет свою метафизическую сторону, и имеет очень конкретную финансово-техническую сторону.Одна из граней — это наша страна. Мы знаем авторов уничтожения СССР. В какой связи персонажи, которые бестрепетно уничтожали Родину, видимо, не считая её своей, находятся с теми персонажами, о которых мы говорили раньше?В самой непосредственной. Дело в том, что многие фигуры, которые и сегодня находятся на вершине власти или бизнеса, проходили стажировку, обучение в Институте экономических проблем (его название иногда переводят на русский язык как «Институт экономических отношений»), который входит в систему «Мон Пелерин». Поэтому эти люди заряжены идеологией экономического либерализма — или идеологией каннибализма. Среди них Егор Гайдар, который вынес из этого обучения термин «шоковая терапия». Это и Анатолий Чубайс, это и Авен, это и нынешний научный руководитель ВШЭ Ясин, это нынешний ректор Академии народного хозяйства и государственного управления господин Мау. Все они прошли через структуру «Мон Пелерин».Одним из рьяных поклонников либерализма и Милтона Фридмана был известный всем нам Джеффри Сакс. Это человек, который очень любил вспоминать Милтона Фридмана как своего духовного — не научного, а именно духовного — наставника. О духовной стороне жизни этих людей можно только догадываться. Судя по всему, эта жизнь попахивает серой. Джеффри Сакс был главным советником по проведению приватизации, по проведению реформ в РФ. Реформ, которые привели к сокращению населения страны, сравнимому с периодом Великой Отечественной войны, к сворачиванию государственного управления и государственного регулирования экономикой, к утрате промыленног8о потенциала — большей, чем в военные годы. Джеффри Сакс был одной из ключевых фигур при Ельцине до конца 90-х годов. Когда произошла смена президентов, от дальнейших услуг непосредственно Джеффри отказались. Но многие его люди остаются у власти. Что ещё более опасно, упомянутые господин Ясин и Мау занимаются тем, что заражают ядом экономического либерализма тысячи и тысячи молодых людей. Это не просто теоретизирование. Соединёнными усилиями старой «саксонской гвардии» и молодых людоедов осуществляются безжалостные депопуляционные реформы последнего времени.О депопуляции. Широко известна цитата из воспоминаний предшественника Чубайса в Госкомимуществе Владимира Павловича Полеванова: «Когда я пришел в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут». Эти сведения Полеванова не были никогда опровергнуты, так что мы можем считать их правдивыми. Нынешние реформы осуществляются уже учениками и бывшими (впрочем, бывшими ли?) подчинёнными Чубайса и Гайдара, внуками Джеффри Сакса и правнуками Милтона Фридмана — Силуановым, Кудриным и т.д. То есть идея Чубайса «ну, вымрет 30 миллионов» живее всех живых. Безусловно, они вслух этого не произносят, но именно это имеют в виду. Если внимательно послушать, что говорится на Гайдаровском форуме, то это, конечно, наукообразная каннибалистика. Кстати, гайдаровский форум продолжает сладко жить и активно функционировать, «повсеместно оэкранен». Это лишнее свидетельство того, что Россия остаётся под игом экономического либерализма. Поэтому нам прежде всего сегодня необходимо добиваться смещения, замены тех людей, которые напрямую связаны со структурами экономического либерализма-каннибализма. Я имею в виду и ряд руководителей ВШЭ. Конечно, там не все напрямую проходили обучение в Институте экономических отношений «Мон Пелерин». Но, тем не менее, проходили обучение в каких-то других подобных структурах. Ну, например, в Катон-институте, который был создан по инициативе фон Хайека в Соединённых Штатах. Через эту структуру тоже прошли многие наши чиновники и те, кто сегодня занимается так называемым «экономическим образованием» в РФ.Обращусь к людям, которые обмануты посулами либералов и верят в то, что «новые майские указы призваны улучшить положение простого человека» — а в это время доделывается «оптимизация» медицины и образования, когда уже даже не в сёлах, а в районных центрах уничтожаются любые медицинские и учебные учреждения.Верить «реформаторам» нельзя. Это, собственно говоря, даже не люди, это бесоподобные твари или антропоморфные бесы. Я призываю вас всё-таки различать, что от Бога, а что — от дьявола. К сожалению, сегодня стираются эти грани. И если мы не будем этого различать, то, безусловно, будем попадать всё в новые и новые капканы.Чисто логически стоит обращать внимание не на посулы, а на дела. Недаром большевики говорили: «Практика — критерий истины». А в Евангелие записано: «По плодам их узнаете их». Доброе дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево никогда добрых плодов не принесёт. Так что от дерева экономического либерал-каннибализма можно ожидать только смертельно ядовитых плодов. Источник Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 109 Источник Похожие новости Отступать некуда – позади доллар Москва по ошибке превратит Америку в радиоактивный пепел Почему удалось договориться по Каспию

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